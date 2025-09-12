Después del atentado contra Kirk, está en riesgo toda una forma de hacer política

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Estados Unidos puede estar volviéndose demasiado peligroso para la política.

La muerte a tiros de Charlie Kirk, embajador del presidente Donald Trump ante los jóvenes conservadores, ha provocado tal sensación de conmoción que algunos legisladores ahora están repensando el tipo de campaña espontánea y al aire libre que sus impresionantes giras universitarias pretendían preservar.

Los riesgos que corren quienes suben a un pedestal público quedaron al descubierto un día después del asesinato de Kirk en Utah, una repugnante culminación de 12 meses de violencia política.

El equilibrio entre la libre asociación política y la seguridad que todo candidato debe evaluar ahora corre el riesgo de inclinarse hacia reuniones restringidas en interiores, audiencias más reducidas y una menor interacción con los votantes.

Eso significaría que la política —ya empañada por los pantanos de las redes sociales donde se desarrolla cada vez más— correría el riesgo de volverse aún más radicalizada, alejada de los votantes y dominada por espectáculos en lugar de cuestiones de fondo.

“Me gusta ser accesible, pero ser accesible empieza a parecer vulnerable”, dijo este jueves el senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer.

Un cambio tras la muerte violenta de Kirk, ocurrida en un gran evento al aire libre, podría ser trasladar las reuniones a espacios cerrados. “Creo que una de las maneras de mitigar el riesgo es no tener más grandes eventos al aire libre, y eso es una lástima”, apuntó Cramer. “No me gustaría perder la oportunidad de encontrarme con gente y conversar”.

Los políticos siempre se han enfrentado a multitudes bulliciosas. Y este verano, especialmente, algunos republicanos han dado la impresión de que han estado intentando eludir a los votantes en asambleas públicas donde han querido interrogarlos sobre el controvertido “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump.

Al mismo tiempo, se está haciendo evidente que algunas protestas orquestadas están diseñadas más para acallar a un legislador que para escucharlo. Y desde la invasión estadounidense de Iraq en 2003, rara vez ha habido una audiencia televisada del Congreso sin la interrupción de protestas destinadas a silenciar a los testigos.

En cierto modo, los eventos de Kirk buscaban hacer política correctamente. Promovía un discurso político directo pero civilizado y cortejaba a los escépticos, aunque también estaban coreografiados para crear clips que viralizaría en YouTube.

El representante Warren Davidson, republicano de Ohio, declaró este jueves a John Berman de CNN que, a menudo, la gente ahora asiste a eventos políticos no para presentar argumentos válidos, sino para crear espectáculo. “Solo querían gritar y despotricar sin ser escuchados. En realidad, solo quieren deshumanizar y no participar en la expresión y el debate. Eso es la antítesis de lo que Charlie Kirk representaba”, afirmó.

Los riesgos de hacer campaña siempre han sido graves. En 1968, el candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy recibió un disparo mortal en la cocina de un hotel, momentos después de ganar las primarias de California.

En 2011, la representante demócrata de Arizona Gabrielle Giffords celebraba una reunión constituyente en un estacionamiento cuando una bala le provocó una lesión cerebral que le cambió la vida.

El senador de Oklahoma Markwayne Mullin, amigo de Kirk, declaró este miércoles a Kaitlan Collins de CNN que algo fundamental de la democracia estaba en riesgo tras su muerte. “Lo frustrante de todo esto es que aquí tenemos a un hombre que no era político. Se puede decir que fue polémico o no, pero no sé por qué lo sería, porque todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones”.

Mullin continuó: “Él permitía rotundamente que la gente ejerciera nuestra Primera Enmienda, que es la libertad de expresión, y él iba allí y… simplemente daba la oportunidad a quienes tenían una opinión contraria a él de expresar su postura en un entorno seguro. ¿Por qué es eso una amenaza para alguien? ¿Por qué es una amenaza?”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, manifestó a los periodistas este jueves que ahora habrá conversaciones serias sobre una mayor seguridad para los legisladores cuando estén fuera del entorno seguro del Capitolio, pero incluso allí, los legisladores tuvieron que correr por sus vidas el 6 de enero de 2021, cuando fue invadido por partidarios de Trump.

“Estamos analizando a fondo las opciones existentes y cómo podríamos mejorarlas para garantizar la seguridad de los miembros”, sostuvo Johnson. “Es una gran preocupación para todos ellos, sus cónyuges en casa, sus familias y todo el mundo. Por lo tanto, esto implica un costo”, apuntó.

Aun así, ofrecer a todos los legisladores el tipo de seguridad que reciben Johnson y otros miembros importantes del liderazgo del Congreso es imposible.

Incluso equipos pequeños para cada miembro del Congreso costaría miles de millones de dólares. Y trasladar los eventos políticos al interior e implementar medidas de seguridad similares a las de los aeropuertos para todas las reuniones públicas no sería una solución infalible.

Los políticos son vulnerables en todas partes. El presidente Abraham Lincoln fue asesinado durante una visita al teatro. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, recibió un disparo en un entrenamiento de béisbol del Congreso. Y la demócrata Melissa Hortman, presidenta emérita de la Cámara de Representantes del estado de Minnesota, y su esposo, Mark, los mataron a tiros en junio en su propia casa.

Dentro de un año, los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de sus homólogos del Senado estarán haciendo campaña para las elecciones de mitad de mandato.

En cuanto se cuenten los votos, una nueva campaña presidencial entrará en acción en el ciclo perenne de renovación política de Estados Unidos.

Inmediatamente después de la muerte de Kirk, es difícil pensar que las cosas volverán a ser iguales. Pero si la campaña se reduce y se esconde tras múltiples capas de seguridad, se perderá algo esencialmente estadounidense.

Las pequeñas reuniones públicas —en cafeterías, parques, patios y escuelas— son el alma de la democracia. Incluso al comienzo de las campañas presidenciales, en los estados con votación anticipada, los candidatos carecen de fondos para grandes dispositivos de seguridad.

Los votantes saldrían perdiendo si se les impidiera reunirse con los candidatos en reuniones discretas. Grandes carreras políticas han comenzado así. En 2007, Barack Obama recorrió los estados con votación anticipada hablando sobre la atención médica y perfeccionando su imagen en la campaña, convirtiéndose en candidato completo solo semanas antes de las primeras contiendas de nominación.

En 2015, Trump también se acercó a la gente. En uno de sus primeros eventos en Carolina del Sur —un almuerzo de la cámara de comercio—, los ejecutivos se subieron a sus sillas tapizadas para verlo, una señal temprana del poder insurgente que revolucionaría al Partido Republicano.

El jueves trajo más lugares comunes mientras figuras políticas de ambos lados del espectro enfatizaban la necesidad de evitar más violencia política. Como siempre, mientras más se aleja un hecho horrible en el pasado, más parece creer cada bando que la responsabilidad recae en el otro.

Los demócratas reaccionaron con enojo al discurso en video de Trump desde la Oficina Oval este miércoles, en el que el presidente ignoró la violencia contra los demócratas, culpó a la “izquierda radical” por la muerte de Kirk e insinuó una ofensiva contra las organizaciones liberales y las ciudades demócratas.

“Ya sea un miembro del Congreso o el presidente de Estados Unidos, asumir, afirmar y culpar cuando el FBI ni siquiera ha logrado detener al agresor es una acción absolutamente irresponsable”, dijo a los periodistas la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Los conservadores, especialmente en redes sociales y en cadenas de televisión de derecha, siguieron argumentando que los demócratas, y no el presidente, eran los responsables del peligroso ambiente político.

Los partidarios de Trump afirman que llamarlo un peligro para la democracia —o “fascista”, una palabra predilecta de algunos progresistas en línea— contribuyó directamente a los intentos de asesinato en su contra.

La desconexión señala la razón por la que la muerte de Kirk probablemente no cambiará nada. Cada incidente o atrocidad genera una acumulación de ira que se convierte en una fuente de tensión futura que se perpetúa.

Todo partisano tiene una reserva permanente de resentimiento para devolver a sus oponentes. Es similar al profundo agravio acumulado durante siglos que siempre obstaculiza el progreso hacia la paz en Medio Oriente.

Kirk murió en vísperas del 24 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Esto provocó comparaciones entre el clima político venenoso actual y la unidad nacional observada tras los atentados en Nueva York y Washington.

En realidad, esa unidad fue más bien una fuerza compartida, impulsada por la conmoción y el miedo. No tardó mucho después de los ataques para que la política partidista, apenas saneada tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2000, volviera con fuerza.

En esta época del año, siempre pensamos en el expresidente George W. Bush. El presidente número 43 reflejó con precisión el estado actual de la Unión en una elocuente declaración tras el asesinato de Kirk el miércoles. “La violencia y el vitriolo deben erradicarse de la esfera pública. Los miembros de otros partidos políticos no son nuestros enemigos; son nuestros conciudadanos”, escribió.

Ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde que Bush se subió a una pila de escombros en la Zona Cero y, utilizando un potente megáfono, convocó a una nación asustada a contraatacar.

En aquel entonces, el país tenía un enemigo común: Osama bin Laden y Al Qaeda.

Hoy en día, con demasiada frecuencia, los estadounidenses encuentran a sus enemigos en casa.

