Una abuela protegió a su nieta tras la explosión de un camión en México. Ahora lucha por su vida

Por Veronica Calderon, CNN en Español

Este miércoles, un fuerte cimbronazo sacudió a la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando explotó un camión que transportaba gas, dejando al menos ocho muertos y más de 90 heridos. En medio del estruendo, una mujer arriesgó su vida para proteger a su pequeña nieta.

Se trata de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien se arrojó sobre su nieta Azuleth, de solo dos años, para protegerla del fuego. La niña logró salvarse, mientras que la mujer resultó con graves quemaduras en el 98 % de su cuerpo y ahora lucha por su vida.

Según un video obtenido por CNN, Matías Teodoro consiguió llegar a un policía, Sergio Soriano, a quien le entregó a su nieta para que la llevara al hospital más cercano. Ella fue también conducida a un centro médico. Las imágenes muestran la crueldad del fuego, el pánico de la gente y la confusión en la zona. Las llamas la dejaron sin cabello, con gravísimas heridas y su ropa hecha jirones. Pero no lograron arrancarle a su nieta.

“La explosión fue muy grande. Tiene quemaduras en el 98 % de su cuerpo”, contó al diario mexicano Milenio una mujer a quien se identifica como hija de Matías Teodoro. Cuando la explosión cimbró a la alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la Ciudad de México, Alicia estaba cuidando de la pequeña Azuleth mientras su hija trabajaba en el sitio como verificadora de boletos en vehículos de transporte público.

La pequeña viajó después por las calles de la Ciudad de México en brazos del policía Sergio Soriano. Un motorista los llevó a él y a la niña a toda velocidad a un hospital cercano. Todo quedó registrado en video: desde el minuto en que la recibió de brazos de su abuela hasta que llegó al centro médico. “Auxilio, auxilio”, se le escucha gritar.

“La ropa de la niña seguía quemándose, la separo, la abrazo y la logré llevar a un hospital”, relató Soriano en una entrevista con el medio mexicano Telediario. “Gracias a Dios la gente de hospital, los médicos, la gente, me apoyó bastante”.

La pequeña está a salvo, contaron familiares de Matías Teodoro al diario Milenio. “Nos acaban de decir que está bien”, relató una mujer que se identificó como su hija entre lágrimas. Sus familiares esperan también un final feliz para su madre y abuela, de solo 49 años y quien tiene quemaduras en casi todo su cuerpo. “Por favor hagan todo para salvar a mi mamá, no le tocaba estar ahí”.

El camión, que transportaba 49.500 litros de gas LP, volcó en una curva cerca del paradero de Santa Marta, lo que provocó una fuga en una línea de distribución y una acumulación de gas que derivó en una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

La fiscalía de la ciudad inició una investigación sobre el siniestro para determinar responsabilidades.

