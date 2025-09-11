Vuelo de repatriación de surcoreanos detenidos por ICE partió de Atlanta este jueves

Por Karina Tsui, Mike Valerio, Yoonjung Seo y Jennifer Hansler, CNN

Un vuelo que transporta a cientos de trabajadores surcoreanos detenidos por las autoridades de inmigración en Georgia la semana pasada partió la mañana del jueves, según el corresponsal de CNN, Gustavo Valdés, quien presenció el despegue del avión en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

El vuelo chárter de Korean Air tiene previsto llegar al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea, el viernes por la tarde.

Los ciudadanos surcoreanos “no llevarán esposas ni otras restricciones físicas”, dijo a CNN el miércoles un funcionario del gobierno coreano familiarizado con el asunto.

El jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur anunció que el presidente de EE.UU. Donald Trump había suspendido temporalmente el proceso de deportación para discutir el futuro de los trabajadores en Estados Unidos.

“El presidente Trump suspendió temporalmente el procedimiento para escuchar nuestra postura sobre la posibilidad de que nuestros ciudadanos, todos ellos trabajadores cualificados, continúen trabajando en Estados Unidos”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“La parte surcoreana dejó claro que bajo ninguna circunstancia debe haber retrasos en su salida y regreso, y que debe garantizarse un traslado rápido y seguro de nuestros ciudadanos”, añadió.

Mientras los trabajadores regresan a casa, el impacto de las detenciones en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur, en particular en los profundos lazos económicos entre ambos países, probablemente se extenderá a lo largo del tiempo, según los expertos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, quien se reunió el miércoles con el secretario de Estado Marco Rubio, también solicitó el apoyo de Washington para garantizar que los ciudadanos surcoreanos pudieran salir rápidamente de ese país y “no recibir desventajas para futuras visitas a Estados Unidos, ya que no son criminales”, según un comunicado del ministerio.

Las noticias sobre las detenciones –incluidas imágenes publicadas por ICE de trabajadores formados en fila y sujetos con largas cadenas– provocaron una frustración generalizada y protestas en todo el espectro político de Corea del Sur, un fiel y antiguo aliado de Estados Unidos que a principios de este año se comprometió a invertir cientos de miles de millones de dólares en la economía estadounidense.

“Realmente no es forma de tratar a tus amigos”, dijo a CNN Cho Hee-kyoung, profesor de derecho en la Universidad Hongik de Seúl, calificando la investigación de meses de la administración Trump y la posterior redada en la fábrica como una “sorpresa”.

El gobierno de Corea del Sur anunció el domingo que se había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para liberar a los trabajadores coreanos, pero los detalles aún se estaban ultimando.

El informe del Departamento de Estado sobre la reunión entre Rubio y Cho no mencionó la detención de los trabajadores de Hyundai la semana pasada, pero sí afirmó: “El secretario dijo que Estados Unidos da la bienvenida a la inversión de la República de Corea en Estados Unidos y manifestó su interés en profundizar la cooperación en este frente”.

Los trabajadores fueron detenidos el jueves pasado durante un operativo exhaustivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una planta de baterías en construcción en Ellabell, aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de Savannah.

La planta es una empresa conjunta entre Hyundai y LG Energy Solution, dos gigantes de la industria surcoreana que han realizado importantes inversiones en Estados Unidos.

Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos y es su sexto socio comercial más importante. Muchos temen que la detención de cientos de trabajadores surcoreanos pueda tener un efecto disuasorio sobre cualquier empresa que esté considerando cerrar un acuerdo en territorio estadounidense.

Desde la redada del ICE el 4 de septiembre, Seúl, con una cultura de protesta profundamente arraigada, no ha presenciado manifestaciones masivas contra Estados Unidos. Se han visto pequeñas protestas, pero las protestas se han concentrado principalmente en otros lugares.

Las columnas de opinión de los periódicos y los canales sociales han llegado a conclusiones similares: la verdadera asociación entre los dos países significa no encadenar a los coreanos enviados a Estados Unidos, sino a personas enviadas a través del océano para ayudar a Estados Unidos a prosperar.

El periódico conservador Chosun Ilbo informó sobre los crecientes llamados de la comunidad empresarial de Corea del Sur para que el gobierno “se siente formalmente a la mesa de negociaciones con los EE.UU. y asegure cuotas de visas para los trabajadores calificados coreanos, asegurando un tratamiento que se ajuste a la escala de nuestras inversiones allí”.

El periódico más moderado Hankook Ilbo advirtió sobre el “riesgo Trump” que enfrentan los inversores coreanos, incluso después del anuncio de un acuerdo para liberar a los trabajadores detenidos.

En una columna titulada “¿Es esta la manera en que Estados Unidos debe tratar a un aliado?”, publicada en el periódico de tendencia izquierdista Hankyoreh, los editores del periódico condenaron a la administración Trump por “doble trato” con Seúl.

“La conducta ambigua de Estados Unidos, que exige inyecciones masivas de capital de Corea para luego usar redadas migratorias para intimidar a las empresas que realizan estas inversiones, es extremadamente lamentable”, señaló el periódico.

“Fue como un momento de ‘bofetada en la cara’”, dijo a CNN Choi Jong Kun, ex primer viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur.

“Esas plantas no tenían por qué construirse allí. Se construyeron porque Estados Unidos las quería”, añadió. “Y, sin embargo, decir que hay que sustituir a los trabajadores coreanos por estadounidenses para la construcción de las instalaciones me parece totalmente desconectado de la realidad”.

Choi enfatizó el carácter temporal del trabajo de los surcoreanos para establecer fábricas en Estados Unidos: “No tienen intención de quedarse”.

Ha sido una práctica común para los ciudadanos de Corea del Sur realizar este tipo de trabajo en plantas y fábricas de Estados Unidos, pero la redada en la planta de baterías parece reflejar una aplicación diferente de las normas de visado, dijo Cho, el profesor de derecho.

Cho dijo que los trabajadores surcoreanos han trabajado durante mucho tiempo bajo acuerdos de visa similares a los detenidos en Georgia y señaló el problema actual de que Estados Unidos aprueba muy pocas visas de negocios.

“Aunque no cumplía estrictamente con las normas y regulaciones, básicamente todo el mundo hizo la vista gorda debido a la escasez de visas H1”, dijo Cho, refiriéndose a las visas de negocios estadounidenses de largo plazo.

Los abogados de algunos de los trabajadores detenidos insisten en que sus clientes estaban trabajando legalmente en el sitio de Georgia.

El abogado de inmigración Charles Kuck declaró a CNN que dos trabajadores detenidos a los que representa estaban autorizados a trabajar con una exención de visa. Uno llegó a Estados Unidos a finales de agosto y el otro hace varias semanas, añadió Kuck, señalando que ambos son ingenieros que vinieron a Estados Unidos “para asesorar brevemente sobre el trabajo” que se realiza en el lugar.

Kuck dijo que sus clientes “tenían un horario específico para estar aquí y partir, para una tarea específica que se les asignó realizar aquí como parte del contrato de su empresa con Hyundai”.

Algunos legisladores estadounidenses han presionado recientemente para abordar la falta de visas para los trabajadores surcoreanos. En julio, el representante republicano de California, Young Kim, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley llamado “Ley de Asociación con Corea”.

El proyecto de ley crearía “15.000 visas de trabajo altamente calificadas E-4 para ciudadanos coreanos con educación o experiencia especializada, siempre que los empleadores potenciales garanticen que los titulares de las visas no sean contratados para puestos que podrían ocupar trabajadores estadounidenses”, según una declaración sobre el proyecto de ley de la oficina de Kim.

El proyecto de ley no ha avanzado en la Cámara desde que fue remitido al Comité Judicial después de su presentación.

Corea del Sur aún tiene importantes asuntos pendientes con Washington. En julio, el presidente Donald Trump anunció un nuevo y amplio acuerdo comercial que incluye inversiones surcoreanas por valor de US$ 350.000 millones en Estados Unidos, pero los detalles aún se están ultimando.

El objetivo del acuerdo, escribió Allison Morrow, redactora senior de negocios de CNN, en un análisis este martes, es en gran medida crear más empleos para los estadounidenses, pero eso no es tan simple.

“Las empresas a menudo quieren, o incluso necesitan, traer a sus propios trabajadores para establecer sus tiendas, instalar equipos patentados y capacitar a los empleados por horas menos calificados que se encargarán de las cosas día a día”, escribió Morrow.

Chang Sang-sik, jefe de investigación de la Asociación de Comercio Internacional de Corea, dijo al Financial Times que el gobierno estadounidense estaba actuando “con dos caras”.

“Está pidiendo a Corea que invierta más en Estados Unidos, mientras trata a los trabajadores coreanos como criminales, incluso cuando es consciente de que son necesarios para que estos proyectos se realicen”, dijo Chang.

Este martes, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, calificó la detención de trabajadores en Georgia como “infracciones injustas a las actividades de nuestro pueblo y empresas” y dijo que espera que tales prácticas “no vuelvan a ocurrir”.

Pero reaccionar con indignación no ha sido una opción para Lee. En cambio, su administración ha intensificado sus esfuerzos para calmar rápidamente la situación.

Las autoridades surcoreanas son plenamente conscientes de la presencia de las fuerzas de defensa estadounidenses dentro de sus fronteras. Aproximadamente 28.500 soldados estadounidenses están estacionados en Corea del Sur, una fuerza de protección contra la vecina Corea del Norte, que posee armas nucleares.

