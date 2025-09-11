Quién es y qué sabemos del sospechoso de apuñalar a la mujer ucraniana Iryna Zarutska en un tren en Charlotte

Por Holly Yan y Jeff Winter

El sospechoso del macabro apuñalamiento de una joven en un tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, ahora enfrenta un cargo federal en un caso que se ha convertido en un pararrayos político en el país al que ella había llegado en busca de seguridad.

Iryna Zarutska huyó de Ucrania en 2022 con su madre, su hermana y su hermano para escapar de la guerra con Rusia “y rápidamente abrazó su nueva vida en Estados Unidos”, afirma su obituario.

Pero en la noche del 22 de agosto, momentos después de enviarle un mensaje de texto a su novio para decirle que pronto volvería a casa, un hombre sentado detrás de ella en el tren la apuñaló tres veces en la garganta en un ataque sin motivo aparente.

El sospechoso, Decarlos Brown, de 34 años, tenía un largo historial criminal y ahora enfrenta un cargo estatal de asesinato en primer grado y un cargo federal por cometer un acto que causó la muerte de Iryna Zarutska en el transporte público.

El cargo federal conlleva la posibilidad de la pena de muerte, un castigo que el presidente Donald Trump afirmó apoyar en este caso. La fiscalía seguía investigando, declaró este martes el fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson.

Los líderes demócratas y republicanos han intercambiado críticas sobre quién o qué es el culpable en este caso, y de la violencia en todo el país. El debate se mantiene a fuego lento en el contexto de la promesa de la administración Trump de combatir la delincuencia mediante el despliegue de tropas federales en ciudades predominantemente demócratas.

Esto es lo que sabemos sobre el caso que polariza la opinión en todo el país.

Aunque el ataque ocurrió el mes pasado, el caso alcanzó audiencia nacional la semana pasada con la publicación de un video de vigilancia que muestra el apuñalamiento.

Tras la muerte de Zarutska, la alcaldesa demócrata de Charlotte, Vi Lyles, emitió inicialmente un comunicado que no se refería significativamente a la víctima y, en cambio, se centró en ofrecer empatía al sospechoso y abordar la situación de las personas sin hogar y las enfermedades mentales. Un comunicado posterior agradeció especialmente a los medios de comunicación por no compartir el video del apuñalamiento.

Pero ante las crecientes críticas y después de que los funcionarios de tránsito publicaran el video, el alcalde publicó esta semana otra declaración que atribuyó el ataque a “un trágico fracaso de los tribunales y magistrados” y anunció una mayor seguridad en el sistema de tránsito.

“Necesitamos una solución bipartidista para abordar el problema de los reincidentes que no enfrentan consecuencias por sus acciones y de aquellos que no pueden recibir tratamiento para su enfermedad mental y se les permite estar en las calles”, escribió Lyles.

Este miércoles por la mañana, los republicanos de Carolina del Norte, incluidos los de su 12º distrito congresional, hablaron en una estación de tren ligero en Charlotte para criticar lo que llamaron la política “blanda contra el crimen” en la ciudad liderada por los demócratas.

“Recuerden, Iryna Zarutska sobrevivió en Ucrania en un refugio antiaéreo”, dijo Kyle Kirby, presidente del Partido Republicano del Condado de Mecklenburg. “En una Ucrania devastada por la guerra, se dirigió desde ese país a Charlotte, buscando refugio y una promesa, y le dieron el filo de un cuchillo”.

Republicanos locales, estatales y nacionales han acusado a Lyles y a otros demócratas que dirigen Charlotte de implementar políticas de justicia penal a expensas de la seguridad pública. Dijeron que un hombre con el historial de Brown no debería haber estado en las calles.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos abrió este miércoles una investigación sobre el sistema de tren ligero de Charlotte “para determinar si están tomando las medidas necesarias para mantener seguros a los pasajeros y trabajadores del transporte público”.

En respuesta, el Sistema de Transporte del Área de Charlotte afirmó que “mantiene su pleno compromiso de colaborar con nuestros socios locales, estatales y federales. Estas relaciones son esenciales para nuestra misión, y valoramos la confianza y la cooperación que representan mientras seguimos trabajando juntos para apoyar el sistema de transporte de nuestra región”.

El alcalde dijo este miércoles que el sistema de transporte incorporará 30 efectivos de seguridad más y “desplegará nuevos equipos de seguridad, incluyendo patrullas en bicicleta y vehículos todoterreno urbanos en las próximas semanas”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que está investigando la posibilidad de recortar la financiación federal al sistema de tren ligero de Charlotte.

“Hoy no puedo sacar dinero de su sistema de transporte”, declaró Duffy a Sean Hannity de Fox News el lunes. “Comenzaremos esa investigación mañana, y les garantizo a todos sus espectadores que si encuentro lo que creo que voy a encontrar, no van a permitir que sus impuestos federales se destinen a su sistema de transporte público”.

Durante años, sus seres queridos intentaron conseguir que el acusado recibiera la atención que necesitaba, dijeron familiares.

A Brown le habían diagnosticado esquizofrenia y sufría alucinaciones y paranoia, según su hermana Tracey Brown. Añadió que su hermano le contó en repetidas ocasiones que el gobierno le había implantado un chip.

“Sabía que estaba luchando contra algo, pero quería saber qué era”, dijo.

Brown a veces era agresivo y atacó a su hermana en 2022, según declaró Tracey Brown a CNN. Aunque su hermano fue arrestado esa noche, decidió retirar los cargos por preocupación por sus problemas de salud mental.

Pero este no fue el único encontronazo de Brown con la ley. Tiene varias condenas en su historial, incluyendo robo a mano armada, hurto grave y allanamiento de morada.

Brown pasó más de cinco años tras las rejas por robo con arma peligrosa, según consta en registros estatales. Tras ser liberado en 2020, “no parecía él mismo” y tenía dificultades para mantener conversaciones y trabajos, según declaró su hermana a CNN.

Su madre había intentado internarlo en un centro de atención a largo plazo, según declaró Tracey Brown a CNN, pero sus intentos fracasaron porque no era su tutora. Añadió que habló con su hermano después de su arresto y le preguntó por qué atacó a la mujer en el tren.

“Porque ella estaba leyendo mi mente”, le dijo.

A principios de este año, Brown fue acusado de uso indebido del 911, un delito menor de clase 1, después de que supuestamente pidió a los oficiales que investigaran un material “creado por el hombre” que controlaba cuándo comía, caminaba y hablaba, según documentos judiciales.

Los agentes le dijeron a Brown que “el problema era médico” y que no podían hacer nada más. Brown se molestó y llamó al 911, según consta en los registros.

Una condición para su liberación fue su promesa escrita de comparecer en su próxima audiencia, según los registros judiciales. La Casa Blanca declaró que su liberación lo dejó “libre para asesinar a una mujer inocente tan solo unos meses después”.

CNN se comunicó con el defensor público de Brown, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Mecklenburg y el juez magistrado que ordenó su liberación para solicitar comentarios.

El juez principal del Tribunal de Distrito del Condado de Mecklenburg, Roy Wiggins, dijo que revisaría la política de bonos local como resultado del caso, según una carta dirigida a la delegación republicana del Congreso de Carolina del Norte y obtenida por la afiliada de CNN, WBTV.

Wiggins también escribió que evaluaría para asegurarse de que los procedimientos se siguieran correctamente.

La carta de Wiggins fue en respuesta a una solicitud del martes por parte de la delegación del Congreso de Carolina del Norte que pedía la destitución del juez magistrado que permitió la liberación de Brown.

Además, junto con otros líderes de nuestro sistema, tengo la intención de seguir capacitando a nuestros magistrados sobre el impacto de sus decisiones respecto a las condiciones de liberación previa al juicio, tal como se establece en NCGS 15A-535.

Aunque las estadísticas de mitad de año de Charlotte muestran una disminución del 25 % en los delitos violentos en comparación con el mismo período del año pasado, Trump dijo que Carolina del Norte necesita una reforma.

“Carolina del Norte y todos los estados necesitan LEY Y ORDEN, ¡y solo los republicanos lo lograrán!”, dijo Trump en Truth Social.

Desde Ucrania hasta Estados Unidos, quienes conocieron a Zarutska dijeron que rebosaba de potencial. La talentosa artista aprendió a hablar inglés con fluidez rápidamente, encontró trabajo en una pizzería y soñaba con ser asistente veterinaria.

Zarutska se graduó en el Synergy College de Kyiv con un título en arte y restauración, dice su obituario.

Compartía su creatividad con generosidad, regalando sus obras de arte a familiares y amigos. Le encantaba esculpir y diseñar ropa única y ecléctica que reflejaba su espíritu vibrante.

Zarutska “también sentía un profundo amor por los animales”, afirma el homenaje. “A menudo cuidaba de las mascotas de sus vecinos, y muchos recuerdan con cariño verla paseándolas por el vecindario, siempre con su radiante sonrisa”.

Asistió al Rowan-Cabarrus Community College de 2023 a 2025, según informó un portavoz a CNN. También era una querida compañera de trabajo en Zepeddie’s Pizzeria.

“No solo perdimos a una empleada increíble, sino a una verdadera amiga”, publicó el restaurante en redes sociales. “Iryna, te extrañamos muchísimo”.

A pesar de los horrores de la guerra en su país natal, Zarutska “tenía un corazón de oro”, dijo un amigo de la familia a WCNC, afiliada de CNN .

“Siempre fue muy servicial y comprensiva”, dijo su amiga, identificada solo como Lonnie. “Era un amor. Y me da asco pensar que ya no está”.

Lonnie describió los bombardeos diarios que Zarutska soportaba en Ucrania y la agonía de no saber si “viviría o respiraría un día más”. Pero nadie esperaba que Zarutska muriera tan joven en Charlotte. “Es muy, muy repugnante y triste que tengamos tanta maldad en nuestra sociedad hoy en día”, dijo Lonnie.

Zarutska era una joven amable y trabajadora que había construido una nueva vida en Charlotte, dijo su familia en un comunicado.

“Estamos destrozados, indescriptiblemente. Iryna vino aquí buscando paz y seguridad, y en cambio, le arrebataron la vida de la forma más horrible”, declaró un portavoz de la familia. “Ninguna familia debería pasar por esto”.

La familia afligida exige cambios, alegando la falta de seguridad visible o efectiva en la Línea Azul del Sistema de Transporte del Área de Charlotte. CNN contactó a CATS para obtener comentarios.

La familia también pidió una investigación completa sobre su muerte, que los funcionarios de la ciudad implementen reformas y que los medios de comunicación dejen de difundir imágenes del apuñalamiento.

“Podría haber sido cualquiera que viajara en el tren ligero esa noche”, dijo la familia. “Nos comprometemos a garantizar que esto no vuelva a suceder”.

Mia Blackman, Sophia Peyser, Dianne Gallagher y Eric Levenson de CNN contribuyeron a este informe.

