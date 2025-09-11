¿Qué se sabe del atacante que disparó y mató a Charlie Kirk? Así avanzan la investigación y la búsqueda del sospechoso

Por CNN en Español

La persona que mató al destacado activista conservador Charlie Kirk sigue prófuga, después de lo que la Policía definió como un “ataque selectivo” ocurrido el miércoles en un campus universitario de Utah. Los investigadores que buscan al atacante están en una carrera contrarreloj.

“Cada hora que pasa, el asesino se aleja más, tiene una mejor oportunidad de buscar refugio, apoyo… y, por supuesto, de viajar”, ​​dijo McCabe, analista sénior de aplicación de la ley de CNN.

El presidente Donald Trump describió la muerte de Kirk como un “día oscuro para Estados Unidos” y culpó a la retórica de la “izquierda radical” por causar violencia política.

Esto es lo que debes saber sobre la muerte de Kirk:

Kirk recibió un disparo mortal mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, una universidad pública en la ciudad de Orem.

Las autoridades creen que solo hubo una “persona involucrada” en la muerte a tiros de Kirk, dijo el gobernador Spencer Cox.

“En este momento, no hay información que nos lleve a pensar que hubo una segunda persona involucrada”, afirmó Cox en una conferencia de prensa el miércoles. “A quien haya hecho esto: te encontraremos, te juzgaremos y te haremos responsable con todo el peso de la ley”, añadió.

Sobre el presunto atacante, McCabe dijo: “El peligro que representa ese sujeto es inmenso”.

“Se trata de una persona que cometió un acto extremadamente violento… frente a miles de personas y lo llevó a cabo con gran destreza”, añadió.

“Esta persona sabe que, en las mejores circunstancias, la captura significa prisión perpetua. Incluso podría significar la pena de muerte”, dijo McCabe. “Así que, ante semejante riesgo, esta persona desea escapar más que nada en el mundo. Y cualquiera que le obstruya la fuga arriesgará su vida”.

Además, de acuerdo con John Miller, analista jefe de Seguridad e Inteligencia de CNN, la planificación, destreza y ejecución del atacante estarían complicando la investigación.

Miller explicó a Kaitlan Collins, de CNN, que los francotiradores han sido estudiados de cerca por el Gobierno y suelen ser personas “metódicas, pacientes y autosuficientes”.

“Este tipo de individuo probablemente planeó ingresar sin ser detectado, pasar desapercibido, efectuar el disparo, cumplir su objetivo, llevarse el arma y dejar pocas pruebas, por lo que creo que las autoridades están teniendo muchas dificultades para avanzar en la investigación”.

El disparo, realizado desde un edificio del campus a unos 180 metros de distancia, impactó en el cuello de Kirk, una zona de estructuras vitales, casuando su muerte.

El hecho de que solo se haya realizado un disparo indica que “la persona tiene experiencia con armas de fuego”, dijo Miller, lo que podría ayudar a los investigadores a esclarecer el caso.

“Se trata de alguien que sabía exactamente lo que hacía y probablemente es conocido por otras personas, lo que podría jugar a favor de las autoridades”, añadió Miller. “Por su experiencia en el manejo de armas, no era un principiante”.

Horas después del ataque, dos personas que inicialmente fueron consideradas sospechosas en el tiroteo fueron liberadas, ya que no tenían “relación actual con el tiroteo”, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah en un comunicado.

Según McCabe, la investigación tiene dos frentes principales. El primero de ellos es la escena del crimen en la Universidad del Valle de Utah, donde las autoridades creen que el atacante disparó contra el activista político desde una azotea. Esperan encontrar cualquier pista que proporcione información, añadió.

En segundo lugar, está el área que se extiende desde la posición del atacante, dijo McCabe. Las autoridades revisarán cualquier video grabado en la zona que pudiera haber captado la azotea, los pasillos y los estacionamientos para identificar a las personas. Será necesario encontrarlas e interrogarlas, dijo McCabe.

Hasta el momento no se ha recuperado el arma utilizada en el tiroteo, dijo a CNN un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre el asunto.

“La única información que tenemos sobre el sospechoso, el posible atacante, se obtiene de la televisión de circuito cerrado (CCTV) aquí en el campus. La tenemos. La estamos analizando. Pero son grabaciones de cámaras de seguridad, así que pueden imaginarse la calidad que tienen”, dijo el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason el miércoles en una conferencia de prensa.

El FBI, que está cooperando con sus socios policiales locales y estatales en Utah en la investigación, instó a cualquier persona que tenga “información, fotos y videos” del asesinato a compartir archivos en un formulario en línea.

El tiroteo de Kirk ocurre después de una serie de casos de violencia política en EE.UU., incluida la muerte de una legisladora de Minnesota y su esposo en junio, un ataque incendiario en la casa del gobernador de Pensilvania en abril y el ataque contra Trump durante las elecciones presidenciales en julio pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.