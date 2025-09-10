Las 5 cosas que debes saber este 10 de septiembre: Israel ataca en Qatar, documentos de Epstein y milicia venezolana

Por CNN Español

La milicia venezolana se moviliza mientras la Casa Blanca evalúa sus golpes. ¿Qué dicen los nuevos documentos del caso Epstein? Bolivia, ¡al repechaje! Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Israel ejecutó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar el martes, el primero reconocido por el país contra una nación del golfo Pérsico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el bombardeo de “cobarde” y agregó que constituye una “flagrante violación de las leyes y normas internacionales”. Israel enfrenta ahora una condena creciente por su accionar.

Las fuerzas de Polonia informaron este miércoles que habían derribado drones que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso contra la vecina Ucrania, en una acción sin precedentes. La “situación es grave”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, luego de que las fuerzas calificaran la acción de Moscú como “un acto de agresión”.

Se divulgaron más documentos de Jeffrey Epstein publicados por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y, a diferencia de la semana pasada, estos contienen verdaderas novedades. La principal es que finalmente se pudo ver la carta firmada en nombre del ahora presidente Donald Trump por motivo del 50° cumpleaños de Epstein en 2003.

Cuando Maduro convocó a la ciudadanía a inscribirse al cuerpo de voluntarios de la Milicia Bolivariana en medio de tensiones con Estados Unidos, prometió “misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”. Sin embargo, no ha llegado el momento de empuñar las armas. La milicia tiene actualmente la tarea de supervisar la logística de las distribuciones del Gobierno.

La Verde venció a Brasil por 1 a 0 y se quedó con el 7° puesto de la clasificación de la Conmebol por la derrota de Venezuela ante Colombia 6-3. Bolivia seguirá con vida rumbo al Mundial de 2026 pero aún tendrá un duro escollo por sortear: el repechaje intercontinental.

¿Qué actor famoso protagonizará “Star Wars: Starfighter”?

A. Ryan Phillippe

B. Ryan Reynolds

C. Ryan Gosling

D. Hayden Christensen

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Se mudaron a Francia para su retiro y dicen que estarían “completamente quebrados” si se hubieran quedado en California

Una pareja de California vendió su casa y se mudó a Dordoña, Francia, donde su dinero rinde más, acceden a salud pública y disfrutan de viajes y vida en comunidad.

Así son los nuevos iPhone 17

Apple presentó este martes su nueva línea de teléfonos inteligentes iPhone. Te damos los detalles y características de cada uno de los modelos.

Estudio revela que la marihuana podría causar defectos cromosómicos en los óvulos

Según una reciente investigación la marihuana puede dañar los ovocitos (óvulos no fertilizados en los ovarios femeninos). Los investigadores temen que pueda provocar infertilidad, aborto espontáneo y posibles defectos genéticos en los bebés.

US$ 83 millones

Tribunal de apelaciones confirmó en un veredicto que Trump deberá pagar una indemnización de US$ 83 millones por difamar a E. Jean Carroll.

“Es como el covid, no sé cuánto durará esto”

—Lo dijo un padre inmigrante en Los Ángeles, quien expresa el miedo de muchos como él que prefieren que sus hijos asistan a clases virtuales y así reducir el riesgo de ser detenido en una redada de las autoridades migratorias.

Esta es la última obra de Banksy que apareció en la Corte Suprema de Inglaterra y que ordenaron ocultar

El artista urbano Banksy pintó un nuevo mural en la fachada de la Alta Corte de Londres. La obra de arte llega tras los arrestos masivos de manifestantes en apoyo del grupo Palestine Action durante el fin de semana.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Ryan Gosling protagonizará la película “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy, cuyo rodaje ya empezó y se estrenará en mayo de 2027.

