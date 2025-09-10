Kamala Harris dice en su nuevo libro que fue un error dejar que Biden decidiera solo sobre la reelección

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

“En retrospectiva”, escribe Kamala Harris sobre haber permitido que Joe y Jill Biden decidieran por su cuenta si el entonces presidente debía intentar postularse a la reelección, “creo que fue una imprudencia”.

Esa es la evaluación que hace la exvicepresidenta en sus próximas memorias sobre su abreviada campaña de 2024, en una ruptura significativa con la postura de lealtad que mantuvo hacia su antiguo jefe durante el tiempo en la Casa Blanca y desde entonces.

“‘Es decisión de Joe y Jill’. Todos lo decíamos, como un mantra, como si estuviéramos hipnotizados”, escribe Harris en el primer extracto de “107 Días”, publicado este miércoles por The Atlantic. “Lo que estaba en juego era simplemente demasiado alto. Esta no era una decisión que debía dejarse al ego o la ambición de una persona. Tenía que ser más que una decisión personal”.

Parte del problema, escribe Harris, era un equipo de Biden tan comprometido con no ayudarla que, según ella, al final resultó en perjuicio propio y del país.

“Cuando las encuestas indicaban que yo me volvía más popular, a la gente que lo rodeaba no le gustaba el contraste que surgía”, señala Harris. “Ninguno entendía que si a mí me iba bien, a él también. Que dadas las preocupaciones por su edad, mi éxito visible como su vicepresidenta era vital. Serviría como testimonio de su buen juicio al elegirme y como garantía de que, si algo pasaba, el país estaba en buenas manos. Mi éxito era importante para él”.

“Su equipo”, concluye Harris en el capítulo, “no lo entendió”.

Harris apunta en el capítulo que es una persona leal. Esa lealtad, al punto de la timidez frente a la idea de cuestionar a Biden y su historial, se convirtió en un lastre para su campaña presidencial, de forma más devastadora durante su aparición en “The View” el pasado octubre, cuando le preguntaron: “¿Qué, si acaso, habría hecho usted diferente al presidente Biden durante los últimos cuatro años?”

A pesar de la preparación y las recomendaciones de sus principales asesores para marcar distancia, respondió: “No se me ocurre nada”.

Ese comentario la persiguió en las últimas semanas de cobertura y en la publicidad de la campaña de Donald Trump, hasta llegar a su ajustada derrota.

También aborda uno de los temas más delicados al armar sus memorias: cómo la edad de Biden le pasó factura en público y en privado.

Harris rechaza que hubiera un problema serio.

“En su peor día, era más profundamente conocedor, más capaz de ejercer juicio y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor día. Pero a los 81, Joe se cansaba”, escribe Harris. “Ahí es cuando su edad se notaba en tropiezos físicos y verbales. No creo que sea sorpresa que el desastre del debate ocurriera justo después de dos viajes consecutivos a Europa y un vuelo a la costa oeste para una recaudación de fondos en Hollywood. No creo que fuera incapacidad. Si lo creyera, lo habría dicho. Por leal que soy al presidente Biden, soy más leal a mi país”.

Harris anunció en el verano que no competiría, como muchos esperaban, por la gobernación de California el próximo año, aunque dejó la puerta abierta a otra candidatura presidencial. Varias personas cercanas le dijeron a CNN que esperan que su carrera electoral haya llegado a su fin.

Mientras tanto, su libro, que saldrá a la venta en dos semanas, es otro capítulo en una relación interconectada, aunque a veces conflictiva, entre ella y Biden, que se remonta a su amistad con el fallecido hijo del presidente, Beau, hasta el momento del primer debate de primarias en junio de 2019 cuando atacó a Biden por su postura de los años setenta sobre la integración escolar, y luego pasó por los altibajos de trabajar juntos en la Casa Blanca.

Harris escribe sobre cómo fue socavada por Biden y su personal, acusándolos de no defenderla ni destacarla e incluso de “alimentar narrativas negativas que surgían en torno a mí”.

Su encargo de Biden de ser la responsable de los temas migratorios relacionados con Centroamérica, escribe Harris, fue un ejemplo perfecto.

“Cuando los republicanos tergiversaron mi papel como ‘zar de la frontera’, nadie en el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca me ayudó a responder eficazmente y explicar lo que realmente se me había encomendado, ni a resaltar los avances que había logrado”, agrega varios párrafos después. “En cambio, cargué con la culpa por la frontera porosa, un problema que había resultado intratable tanto para gobiernos demócratas como republicanos”.

Un portavoz de Biden no hizo comentarios de inmediato.

El capítulo del extracto está fechado el 24 de julio de 2024, unos días después de que Harris asumiera como candidata tras casi un mes de trauma demócrata y cuando Biden finalmente ofreció un discurso desde la Oficina Oval para hablar de su salida.

Incluso eso llegó con un mal sabor, escribe Harris.

“Pasaron casi nueve minutos de los 11 que duró el discurso”, recuerda, “antes de que me mencionara”.

