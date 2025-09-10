El rey Carlos y el príncipe Harry se reúnen tras 19 meses separados

Por Max Foster y Lauren Said-Moorhouse, CNN

El príncipe Harry de Inglaterra se reunió este miércoles con su padre, el rey Carlos III, para su primer encuentro cara a cara en 19 meses, lo que desencadenó especulaciones de que la prolongada disputa de la familia real podría llegar pronto a su fin.

CNN entiende que el rey tomó el té en privado en la residencia real con su hijo Harry esta tarde.

Las especulaciones sobre una posible reunión entre padre e hijo han ido creciendo a lo largo del viaje en solitario de Harry a Reino Unido esta semana para realizar una serie de visitas y compromisos benéficos, después de que en mayo compartiera su deseo de reconciliarse con su familia.

Se vio al duque de Sussex siendo conducido a través de las puertas de Clarence House en un Range Rover negro alrededor de las 5:20 p.m. (12:20 p.m., hora de Miami). Se fue poco menos de una hora después.

La mañana de este miércoles, el duque de 40 años visitó el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College de Londres.

El rey Carlos, quien todavía está recibiendo tratamiento contra el cáncer, había estado en Escocia en la finca de Balmoral, donde ha pasado el verano. Se cree que regresó a la capital británica el miércoles por la tarde, cumpliendo con varias obligaciones oficiales, incluida una audiencia con Peter Malinauskas, el primer ministro de Australia del Sur.

La última vez que Carlos y Harry pasaron tiempo juntos fue en febrero de 2024, cuando el duque regresó rápidamente al Reino Unido para una reunión de 30 minutos tras el impactante diagnóstico de cáncer del rey. Harry, quien es el quinto en la línea de sucesión al trono, no pudo ver a su padre cuando regresó en abril para su batalla judicial sobre los arreglos del tema de seguridad en el Reino Unido, ya que Carlos estaba en una visita de Estado en Italia.

Aunque es demasiado pronto para decir si hay una reconciliación completa, en los últimos meses ha habido señales de un posible acercamiento. En julio, se vio a personas de alto rango de ambas partes reunirse en Londres, en lo que en ese momento se entendió como una reapertura inicial de los canales de comunicación.

Las tensiones dentro de la familia ya habían alcanzado su punto máximo mucho antes de que el príncipe Harry impugnara la reducción de su seguridad en el Reino Unido.

En una entrevista con Oprah Winfrey en 2021, Harry y su esposa, Meghan Markle, duquesa de Sussex, alegaron que un miembro de la familia había expresado preocupación por el tono de piel de su primer hijo, el príncipe Archie, antes de que naciera. Mientras tanto, las controvertidas memorias de Harry incluyeron varias acusaciones incendiarias contra su familia, incluyendo que su hermano, el príncipe William, lo había atacado físicamente durante una discusión sobre Meghan.

En mayo, Harry arrojó algo de luz sobre la dinámica familiar actual cuando reveló en una entrevista con BBC que su padre no estaba hablando con él debido a su batalla legal con el Ministerio del Interior del Reino Unido.

Compartió su deseo de reconstruir puentes con el clan Windsor y reconoció que “algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro… nunca me perdonarán por muchas cosas”, pero añadió que “me encantaría reconciliarme con mi familia”.

“Ya no tiene sentido seguir luchando”, dijo Harry.

Sin embargo, no hay señales de reconciliación entre los hermanos. Durante el último año, William se ha centrado principalmente en su esposa Kate, la princesa de Gales, y sus hijos pequeños, ya que ella se sometió a un tratamiento contra el cáncer y está tratando de encontrar el equilibrio entre la vida familiar y sus obligaciones reales.

Ambos hermanos han estado muy ocupados con una serie de compromisos durante los últimos días. El penúltimo día de eventos de Harry, este miércoles, lo llevó a visitar el Centro de Estudios sobre Lesiones por Explosiones del Imperial College de Londres, que él mismo inauguró en 2013. Más tarde, asistió a una recepción para su Fundación Invictus Games. La reunión previa con su padre hizo que Harry llegara unos 40 minutos tarde.

Harry parecía relajado al entrar en el evento y respondió a la pregunta de un periodista sobre su padre: “Sí, está muy bien, gracias”, según la agencia de noticias británica PA Media.

Su fundación donará US$ 500.000 para ayudar a los niños heridos de Gaza y Ucrania a través de proyectos de desarrollo de prótesis, evacuaciones médicas y ayuda humanitaria, según informó Reuters citando a la oficina del duque.

“Ninguna organización puede resolver esto por sí sola”, afirmó Harry. “Gaza tiene ahora la mayor densidad de niños amputados del mundo y de la historia moderna. Se necesitan alianzas entre el Gobierno, la ciencia, la medicina, la respuesta humanitaria y la defensa de los derechos para garantizar que los niños sobrevivan y puedan recuperarse tras las lesiones causadas por las explosiones”.

Mientras tanto, el príncipe William estuvo este miércoles en Gales para visitar un nuevo centro de salud mental con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El jueves, Harry llevará a cabo su último compromiso con otra organización benéfica con la que mantiene una relación desde hace mucho tiempo, The Diana Award, antes de que se espera que vuele de regreso a Estados Unidos. El duque visitó en privado la capilla de san Jorge, donde depositó una corona de flores y flores.

Por esas mismas fechas, William y Kate asistieron a un acto conmemorativo en honor al difunto soberano a menos de 16 kilómetros de distancia, en Sunningdale. A pesar de la proximidad, los hermanos distanciados no se reunieron.

Más tarde, el lunes, Harry asistió a los premios WellChild como patrocinador de la organización benéfica que apoya a niños gravemente enfermos y a sus cuidadores. Luego, viajó a Nottingham para anunciar una donación personal de 1,1 millones de libras esterlinas (US$ 1,49 millones) para apoyar a los jóvenes afectados por la violencia, mientras visitaba el Community Recording Studio. Por su parte, William regresó a Londres para visitar una organización juvenil que había recibido financiación de su iniciativa “Homewards”.

