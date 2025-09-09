Flotilla Global Sumud con destino a Gaza publica imágenes que muestran un supuesto ataque con drones contra uno de sus barcos

Por Lucas Lilieholm, CNN

La Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) publicó este martes por la mañana un video en el que se muestra lo que, según afirma, fue un ataque con drones contra uno de los barcos que participaban en su intento de romper el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria al enclave.

Las imágenes, que según la GSF fueron tomadas desde un barco cercano durante la noche, muestran un objeto incendiario que cae del cielo y explota al impactar contra una embarcación conocida como “Family Boat”, que anteriormente había transportado a miembros del Comité Directivo de la GSF durante el viaje.

En el momento del incidente, el barco estaba anclado cerca de la capital tunecina, Túnez.

La activista Yasemine Acar, que forma parte de la Flotilla Global Sumud y también estaba a bordo de una flotilla anterior, publicó un video en su Instagram a última hora de este lunes por la noche y primeras horas de este martes, hora local, en el que dice: “El barco Family ha sido atacado oficialmente. Un dron se acercó justo por encima, lanzó una bomba que explotó y el barco se incendió”.

Afirmó que entre los que iban a bordo del Family se encontraba la activista sueca por el clima y los derechos humanos Greta Thunberg.

“Han vuelto a bombardear un barco, con civiles a bordo, en territorio tunecino”, insistió. “Se trata de un ataque contra Gaza porque no nos quieren allí, así que necesitamos que os movilicéis. No nos quedemos callados”.

El GSF tiene previsto celebrar una rueda de prensa a las 10:00 de la mañana (5 a.m. ET) en Túnez para ofrecer información actualizada sobre el incidente, incluyendo testimonios de primera mano de personas que se encontraban a bordo del barco en ese momento.

