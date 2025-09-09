Así son los nuevos iPhone 17, Air, Pro y Pro Max: precio, fecha de lanzamiento, modelos, colores y características

CNN Español

Apple presentó este martes su nueva línea de teléfonos inteligentes iPhone, así como otros dispositivos y actualizaciones, en su evento anual que se llevó a cabo en el campus Apple Park de la compañía en Cupertino, California.

La presentación estuvo a cargo del CEO de la compañía, Tim Cook, quien durante su participación destacó que para este lanzamiento “el diseño va más allá de cómo algo se ve o se siente, el diseño también es cómo funciona”. El lema de este año fue “Awe-dropping”, que se traduce como “impresionante”.

En todos los nuevos iPhone, a partir del 17, Apple introdujo un nuevo chip para mejorar las conexiones inalámbricas como WiFi y Bluetooth, lo que debería mejorar el rendimiento de funciones como el punto de acceso personal y AirDrop.

Además, cuentan con nueva tecnología de encuadre automático para fotos (Center Stage para fotos), con la que el sensor del teléfono ofrecerá flexibilidad para encuadrar automáticamente selfies y videos.

También cuentan con video de doble captura que permite grabar de forma simultánea con la cámara frontal y la trasera, así como ultraestabilización.

Todos los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air, presentados este martes, se puede preordenar desde el 12 de septiembre a las 8:00 a.m., hora de Miami, y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

A continuación, te damos los detalles y características de cada uno de los modelos, según la página oficial de Apple.

En términos generales, este modelo tiene un procesador más rápido, mejor resistencia a los arañazos, una pantalla más fluida, mejoras en la cámara y hay nuevos colores.

Chip A19

Apple Intelligence

Sistema operativo iOS 26

Cámara principal de 48 megapíxeles, predeterminada de 24 megapíxeles y frontal de 18 megapíxeles

Nueva función Center Stage para fotos con IA que amplía automáticamente el campo de visión

Pantalla con alta frecuencia de actualización para un desplazamiento más fluido

Pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, ligeramente más grande que las 6,1 pulgadas del modelo anterior

Material Ceramic Shield2, un escudo cerámico para protección contra arañazos

Revestimiento antirreflectante de siete capas que reduce el deslumbramiento

Nueva cámara frontal Center Stage. Formas flexibles de encuadrar tus fotos

Experiencia para juegos ProMotion, con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz.

Batería: diez minutos de carga dan hasta ocho horas de reproducción de video

Este modelo tiene una construcción denominada “unibody” que le otorga mayor durabilidad al teléfono, una batería más grande y mayor memoria. Apple también creó un sistema de gestión térmica para manejar el calor de un chip nuevo y más potente.

Esas características buscan que el iPhone 17 Pro sea mejor para actividades como los juegos, el uso de herramientas de Inteligencia Artifical y la edición de fotos y videos, dijo Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial. Lo que destaca de este modelo son sus gráficas y la cámara.

Chip A19 Pro

Sistema operativo iOS 26

Dsieño Unibody de aluminio

Tres cámaras traseras de 48 megapíxeles con zoom mejorado

Teleobjetivo con distancia focal equivalente a 200 milímetros

Sistema ProRes RAW para videos

Mensaje vía satélite y eSIM

Cámara de vapor soldada con láser, que junto con la estructura de aluminio de una sola pieza, disipa el calor del chip A19 Pro

Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) de seis núcleos y la Unidad Central de Procesamiento (CPU) ofrecen un rendimiento sostenido hasta un 40 % superior

Función Center Stage para IA

Hasta 33 horas de reproducción de video

Las características de este modelo son muy similares al 17 Pro, destacando que en el Pro Max, la batería y las horas de reproducción de video son mayores. El iPhone 17 Pro tiene una pantalla de 6,3 pulgadas y hasta 33 horas de reproducción de video, mientras el Pro Max tiene una pantalla de 6,9 pulgadas y ofrece hasta 39 horas de reproducción de video.

Chip A19 Pro

Sistema operativo iOS 26

Diseño con estructura Unibody de aluminio

Batería: hasta 4 horas más por cada carga completa y hasta 39 horas de reproducción de video

Cámara Fusion principal de 48 MP

Batería: hasta 39 horas de reporducción

El nuevo iPhone Air de Apple es, de acuerdo con la compañía, el teléfono más delgado de la historia.

Pantalla siempre activa de 6,5 pulgadas y bordes de 5,6 milímetros.

Está fabricado con 80 % de titanio reciclado

Tendrá una cámara trasera y una cámara frontal

Usará exclusivamente tarjetas SIM electrónicas para lograr un diseño delgado

El iPhone Air incluye silicio fabricado por Apple que aportará más potencia de cálculo para las capacidades de IA —un ejecutivo lo describió como “niveles de cálculo de MacBook Pro en un iPhone”— y mejorará la conectividad inalámbrica. Apple afirmó que su batería durará todo el día, aunque no se sabe con certeza cuántas horas.

A continuación, un desglose de los precios, según la página oficial de Apple.

iPhone 17: desde US$ 799 para el equipo de 256 gigabytes hasta US$ 999 para el equipo de 512 GB

iPhone 17 Pro: desde US$ 1.099 para el modelo de 256 gigabytes hasta US$ 1.499 para el modelo de 1 terabyte

iPhone 17 Pro Max: los precios van desde US$ 1.199 en el modelo de 256 gigabytes hasta US$ 1.999 en el de 2 terabytes

iPhone Air: desde los US$ 999 para el equipo de 256 gigabytes hasta US$ 1.399 para el equipo de 1 terabyte

iPhone 17: lavanda, verde salvia, azul niebla, blanco y negro

iPhone 17 Pro: naranja cósmico, azul profundo, plata

iPhone 17 Pro Max: naranja cósmico, azul profundo, plata

iPhone Air: negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo

