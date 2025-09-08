Venezuela reforzará el despliegue militar en cinco estados caribeños en medio de tensiones con EE.UU.

Por CNN en Español

Venezuela anunció que reforzará la presencia militar en cinco estados del norte del país para mejorar su seguridad y combatir al narcotráfico, informó este domingo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Padrino dijo que se movilizarán, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón, que afirmó, constituyen “una ruta del narcotráfico”.

Además, se redoblará la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta, así como en Sucre y Delta Amacuro, según dijo en un video publicado en sus redes sociales.

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”, agregó el titular de Defensa, que no dio precisiones sobre el contingente en su mensaje.

Por su parte, Maduro expresó que ordenó el despliegue para “reforzar” las operaciones “en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña”, en un mensaje publicado en Telegram. “Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz”, agregó.

El anuncio surge en medio de tensiones con Estados Unidos, que recientemente desplegó buques de su armada en el Caribe para, según el Gobierno del presidente Donald Trump, combatir el narcotráfico en la región.

Padrino y Maduro no hicieron mención específica al “ataque letal” que, según las fuerzas estadounidenses, lanzaron el martes pasado contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en aguas internacionales del Caribe, y que dejó 11 muertos. Washington vinculó la nave a la banda criminal Tren de Aragua, mientras que en los últimos días las autoridades chavistas tildaron el operativo de “invento”.

El presidente Trump está considerando opciones para llevar a cabo ataques militares contra cárteles de droga que operan en Venezuela, lo que incluye la posibilidad de atacar objetivos dentro del país sudamericano, según múltiples fuentes informadas sobre los planes del Gobierno. Ante la pregunta de un periodista en la Casa Blanca sobre si considera ordenar ataques contra cárteles al interior de Venezuela, Trump respondió este domingo: “Se van a enterar”.

En su mensaje en redes sociales, el ministro Padrino habló de los movimientos militares: “La Armada Bolivariana continúa su despliegue en los espacios marítimos, en la fachada caribeña y en la fachada atlántica, un despliegue efectivo, y nuestra aviación militar bolivariana defendiendo nuestro espacio aéreo venezolano y patrullándolo también”.

En agosto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó del despliegue de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia. Padrino dijo el domingo que esas regiones cuentan ahora con un total 25.000 efectivos desplegados “con medios navales, fluviales” y drones.

