Trayectoria del huracán Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

El huracán Kiko se debilitó a categoría 1 este lunes, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, con ráfagas más altas, y se prevé que pierda más intensidad en las próximas horas hasta degradarse a tormenta tropical hacia el final del día.

A las 5:00 a.m. hora de Hawai (11:00 a.m. hora de Miami), el centro de Kiko se encontraba a unos 660 km al este de Hilo y a unos 950 km al este de Honolulu, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.

De acuerdo con la trayectoria prevista, Kiko pasará al norte de las principales islas de Hawai entre este martes y miércoles.

Aunque no hay avisos costeros en vigor, se espera que las marejadas generadas por el ciclón tropical aumenten gradualmente y alcancen su punto máximo entre este lunes y mediados de la semana a lo largo de las costas orientadas al este de Hawai, con riesgo de corrientes de resaca y oleaje potencialmente peligroso.

Las autoridades instan a los residentes a seguir de cerca los avisos y pronósticos oficiales.

