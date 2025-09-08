La mala interpretación de Trump sobre Rusia le cuesta caro a Ucrania: Putin deja claras sus intenciones

Análisis de Nick Paton Walsh, CNN

Llámese una interpretación valiente, optimista, quizás hasta calamitosa.

La creencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que de alguna manera, por fuerza de personalidad, podría convencer a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de que quería un acuerdo de paz fue, en el mejor de los casos, demasiado generosa consigo mismo y con el jefe del Kremlin.

Esta creencia se alimentó de la idea estratégica de que Moscú es un aliado en potencia de Estados Unidos contra China, en lugar de ser –cada vez más– un vasallo productor de energía para Bejing.

Y aunque esta mala interpretación de la situación le ha costado caro a Ucrania (en términos de la inestabilidad pública del apoyo estadounidense y al brindar una ventana en la que las fuerzas rusas pudieron avanzar en las líneas del frente), Washington ha vuelto a aprender lecciones valiosas y evidentes.

Esto ha dejado a ambos bandos en este conflicto, ahora global y crucial, en un contraste más nítido que nunca antes.

El implacable bombardeo aéreo sobre Kyiv, como han dicho varios líderes europeos, está diseñado para reflejar el resultado práctico de la diplomacia estancada de Rusia: que Moscú simplemente no quiere la paz.

El edificio del Gabinete de Ministros de Ucrania, que alberga la oficina del primer ministro así como algunos ministerios gubernamentales, fue alcanzado el domingo por primera vez desde que comenzó la guerra y, ya sea por diseño o por los escombros de drones interceptados, esto ocurre tras otro ataque que alcanzó oficinas de la Unión Europea y el British Council.

Los lanzamientos récord de drones de ataque están diseñados para saturar las defensas de Kyiv, y la muerte de niños en la ciudad (otro bebé murió en un edificio de apartamentos junto a su madre el domingo) es lo único que Trump parece sentir agudamente, aparte de ser elogiado o rechazado por Putin.

Sin embargo, el presidente de Rusia ya no intenta apaciguar a Trump, y el enviado presidencial estadounidense Keith Kellogg calificó correctamente estos ataques como una “escalada” el domingo.

El momento no es una coincidencia. Putin salió la semana pasada de la camaradería de Beijing –hablando de la inmortalidad con su principal financiador, el presidente Xi Jinping, y compartiendo su limusina con el vacilante aliado estadounidense, el líder de la India Narendra Modi– consciente de que China quería exhibir su propio bloque, sin doblegarse.

La aplicación práctica de este nuevo fervor por apoyar a Rusia aún se desconoce, pero simplemente ha aumentado la sensación en Moscú de que tienen mucho más camino por recorrer. Pueden recibir dinero, armas militares convencionales, compras reforzadas de hidrocarburos, o simplemente otros 10.000 elementos de fuerzas especiales norcoreanas. Pero Putin sabe que ahora no está solo, y no lo estará si las sanciones hacen tambalear la economía de su país, la última esperanza que le queda a Occidente, salvo la disidencia política interna, para la derrota rusa.

Mientras tanto, Putin está aprovechando al máximo el tiempo que ya ha ganado. Funcionarios ucranianos temen que los soldados de Moscú se estén reuniendo nuevamente para lanzar un asalto final sobre Pokrovsk, en el este, y que puedan avanzar cerca de Kupiansk, más al norte.

Ya hemos estado aquí antes, donde los movimientos en el campo de batalla resultan impredecibles, erráticos, incluso glaciales. Pero la tenacidad de las fuerzas de Kyiv para contener la ofensiva rusa de verano ha sido una excepción notable, y el avance más amplio de Rusia sigue siendo una posibilidad fuerte en las próximas semanas.

Dado este renovado sentido de propósito y el impulso entre los aliados de Moscú, Trump ve que la pelota vuelve a su lado. Europa ha hecho mucho de su parte, prometiendo mayor gasto, compromiso continuo e incluso militares en Ucrania si hay paz.

Trump amenazó el domingo con una “fase dos” de sanciones contra Rusia, presumiblemente una ampliación de los aranceles contra India y su introducción en China. Pero los aranceles del 50 % contra Nueva Delhi han tenido poco efecto hasta ahora –salvo arrastrar a Modi a Beijing y a la limusina de Putin– y aparentemente han aumentado las compras indias de petróleo ruso entre un 15 % y un 50 % en los próximos meses, según fuentes que describieron a CNN los mercados petroleros indios.

Los legisladores estadounidenses tienen un proyecto de ley listo para aprobarse que propone sanciones contra los bancos rusos y quienes trabajen con ellos, junto con aranceles de hasta el 500 % contra los países que compren petróleo ruso.

Así que hay más que Trump puede hacer. Esto lo pondría, de manera surrealista, en un espacio donde sus medidas no militares contra Moscú superan a las de su predecesor Joe Biden.

Trump está permitiendo que Europa pague para que Ucrania compre armas (como misiles de mayor alcance) que Biden una vez se negó a proporcionar. Cualquier nueva sanción podría golpear la economía cada vez más frágil de Moscú en un momento de debilidad. Pero Rusia ha tenido suficiente aviso previo sobre qué sanciones podrían venir, y un apoyo significativo de aliados para evadirlas. Ha demostrado ser resiliente en los últimos años en términos prácticos y en su tolerancia interna.

El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, dijo que futuras medidas podrían poner a la economía rusa “en colapso total, y eso llevará al presidente Putin a la mesa de negociaciones”.

No es una esperanza vana, pero subestima la naturaleza existencial de esta guerra para el líder ruso. La presión económica lo incomodará y podría hacer que busque un alto el fuego antes de lo que quisiera.

Pero por sí sola no lo disuadirá de su objetivo principal: una victoria lo suficientemente amplia como para justificar los probablemente cientos de miles de muertos rusos en la guerra y el enorme daño que esta guerra ha causado a la propia Rusia. Una vez que termine la guerra, Putin debe vender su victoria de manera convincente a su propia élite, o arriesgarse a ser defenestrado. Nada es infinito (ni siquiera con los trasplantes de órganos de los que habló con Xi).

El pronóstico para los próximos meses es sombrío. Putin podría ver parte de la presión que sus fuerzas han ejercido en el este de Ucrania traducirse en ganancias territoriales de importancia estratégica. Trump puede tener dificultades para formular una respuesta económica lo suficientemente dañina para Moscú como para hacerle cambiar de opinión, pero también lo suficientemente suave como para mantener abiertos los canales diplomáticos.

Esta es una tarea imposible –en parte debido al propio pensamiento confuso de Trump– pero, más importante aún, porque Putin no quiere la paz.

Los últimos ocho meses han sido desperdiciados por el presidente de EE.UU. en términos de planeación para la supervivencia de Ucrania y la seguridad europea, con un acercamiento innecesario a Moscú y el socavamiento de una alianza estratégica transatlántica que Washington aún necesitará en las próximas décadas. Pero han proporcionado una lección invaluable –si es que hacía falta aprenderla– sobre quién está de qué lado. Ni siquiera Trump puede tener ya ninguna ilusión.

