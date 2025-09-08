La Corte Suprema permite a Trump continuar con patrullas itinerantes del ICE en California

Por John Fritze y Hannah Rabinowitz, CNN

La Corte Suprema respaldó este lunes el impulso del presidente Donald Trump para que los agentes de inmigración continúen lo que los críticos describen como “patrullas itinerantes” en el sur de California, que tribunales inferiores habían considerado probablemente violatorias de la Cuarta Enmienda.

El tribunal no ofreció una explicación para su decisión, que se dio con la disidencia de los tres magistrados liberales.

El caso giraba en torno a una serie de incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), enmascarados y fuertemente armados, detuvieron a personas que se identificaban como latinas —incluidos ciudadanos estadounidenses— en la zona de Los Ángeles para interrogarlas sobre su estatus migratorio. Los tribunales inferiores concluyeron que el ICE probablemente no había establecido la “sospecha razonable” necesaria para justificar esas detenciones.

En julio, un tribunal de distrito ordenó al Departamento de Seguridad Nacional suspender esa práctica si las detenciones se basaban principalmente en la etnicidad aparente de la persona, su idioma o su presencia en un lugar específico, como una granja o una parada de autobús. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito en gran medida confirmó esa decisión, que aplicaba solo a siete condados de California.

Pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo. Aunque no ofreció un análisis explicativo, el magistrado Brett Kavanaugh, integrante del ala conservadora que votó a favor de Trump, escribió en una opinión concurrente que las circunstancias consideradas por los agentes “en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en Estados Unidos”.

“Lo importante”, añadió Kavanaugh, “es que la sospecha razonable significa únicamente que los agentes de inmigración pueden detener brevemente al individuo e indagar sobre su estatus migratorio”.

Kavanaugh también incluyó una reflexión más amplia sobre inmigración en su extensa opinión concurrente.

“Sin duda, reconozco y aprecio plenamente que muchos (no todos, pero muchos) inmigrantes ilegales llegan a Estados Unidos para escapar de la pobreza y la falta de libertad y oportunidades en sus países de origen”, escribió. “Pero el hecho sigue siendo que, bajo las leyes aprobadas por el Congreso y el presidente, actúan ilegalmente al permanecer en Estados Unidos, a menos que el Congreso y el presidente elijan otro enfoque legislativo para legalizar a algunos o todos esos individuos presentes de manera ilegal en el país”.

En una disidencia de 20 páginas, la magistrada Sonia Sotomayor criticó duramente la orden, al afirmar que contraviene la práctica habitual de la Corte y permite al Gobierno federal seguir arrestando a personas en función de su apariencia o su empleo.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y aparente trabajar en un empleo mal pagado”, escribió Sotomayor. “En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras nuestras libertades constitucionales se pierden, disiento”.

Las magistradas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se sumaron a la disidencia.

Sotomayor también hizo eco de una creciente crítica sobre cómo la Corte Suprema ha manejado casos de emergencia de alto perfil relacionados con Trump: que no ha ofrecido ninguna explicación.

“La orden de la Corte es preocupante por otra razón: carece totalmente de explicación”, escribió Sotomayor. “En los últimos ocho meses, el apetito de este tribunal por eludir el proceso ordinario de apelación e intervenir en asuntos importantes ha crecido exponencialmente”.

