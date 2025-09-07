Rusia lanza el mayor ataque aéreo contra Ucrania y ataca por primera vez un edificio gubernamental

Por Svitlana Vlasova, Victoria Butenko y Todd Symons, CNN

Rusia lanzó su mayor ataque aéreo de la guerra en Ucrania durante la noche del sábado al domingo, desplegando más de 800 drones y atacando por primera vez un edificio gubernamental en Kyiv.

Un bebé se encuentra entre al menos dos personas que murieron durante ataques con drones a varios edificios residenciales en la capital, que estuvo bajo alerta aérea durante 11 horas.

Las fuerzas de Moscú lanzaron un total de 810 drones, cuatro misiles balísticos y nueve misiles de crucero, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Aunque la mayoría fueron derribados por las defensas aéreas, 54 drones y nueve misiles alcanzaron objetivos en toda Ucrania, informó la fuerza aérea.

Esto supera el tamaño de un ataque en julio que hasta ahora era el mayor de la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en febrero de 2022.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, calificó el hecho como un “ataque masivo”, diciendo que las ciudades de Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk y Odesa también fueron atacadas, además de Kyiv.

En la capital, el edificio que alberga la oficina de la primera ministra, así como algunos ministerios, fue alcanzado durante el asalto, dijo.

“Por primera vez, el edificio del Gobierno, su techo y los pisos superiores resultaron dañados por los ataques enemigos. Los rescatistas están apagando el incendio. Les agradezco su trabajo”, dijo Svyrydenko.

El edificio se encuentra en el barrio gubernamental de Kyiv, junto al parlamento y cerca de la oficina del presidente.

“Reconstruiremos los edificios. Pero las vidas perdidas no se pueden recuperar. Cada día, el enemigo aterroriza y mata a nuestra gente en todo el país”, dijo Svyrydenko.

Los rescatistas encontraron el cuerpo de un bebé bajo los escombros de un edificio en el barrio occidental de Sviatoshynskyi, en Kyiv, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

El niño tenía menos de un año, según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, quien también informó que una joven murió.

Un edificio de apartamentos de nueve pisos en el distrito de Sviatoshynskyi resultó “gravemente dañado”, dijo Klitschko en una publicación en Telegram, y agregó que cuatro pisos del edificio quedaron “parcialmente destruidos”.

“También en el distrito de Sviatoshynskyi, los escombros impactaron un edificio residencial de 16 pisos, provocando un incendio en los pisos 15 y 16”, dijo Klitschko. Hubo incendios en otros dos bloques de apartamentos de varios pisos en el mismo distrito y en otro edificio en el distrito oriental de Darnytskyi, añadió.

Al menos 18 personas resultaron heridas, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES), que describió los ataques con drones a la capital como un “ataque masivo”. La agencia publicó imágenes que muestran varios edificios con grandes agujeros en los costados y a bomberos trabajando en el lugar.

Más temprano este domingo por la mañana, aviones polacos y aliados fueron activados para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco debido a los ataques rusos en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, informaron las fuerzas armadas del país, según Reuters.

“Aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar se han puesto en el máximo estado de alerta”, dijo el mando operativo de Polonia en una publicación en X.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.