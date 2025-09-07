Condenarán por homicidio a una mujer australiana que sirvió hongos tóxicos a sus invitados en un almuerzo

Por Hilary Whiteman, CNN

Erin Patterson, la mujer australiana acusada de matar a tres familiares con una comida de hongos tóxicos horneados en un almuerzo de Beef Wellington, será sentenciada este lunes por la mañana tras ser declarada culpable de tres cargos de homicidio y del intento de homicidio del único sobreviviente.

El extraordinario ha atraído la atención internacional y, en un hecho poco común, la audiencia de sentencia será transmitida en vivo desde la Corte Suprema de Victoria.

El juez Christopher Beale, quien dictará la sentencia a Patterson, explicó que permitió el acceso de cámaras debido al “intenso interés público en el caso”.

Un jurado de 12 miembros llegó al veredicto tras seis días de deliberación que siguienron al juicio de 10 semanas en Morwell, una pequeña ciudad a una hora en auto del comedor suburbano en Leongatha, Victoria, donde se sirvió el almuerzo letal en julio de 2023.

Decenas de equipos de medios de comunicación acudieron al tribunal cuando se anunció que el jurado había llegado a un veredicto en el caso que ha cautivado a las audiencias de todo el mundo y ha generado cuatro podcasts dedicados a analizar la evidencia de cada día.

Durante semanas de testimonio, Patterson fue acusada de contaminar deliberadamente la comida del almuerzo con hongos mortales, de una variedad altamente tóxica que recogió después de ver su ubicación publicada en un sitio web público.

Días después, sus exsuegros, Don y Gail Patterson, fallecieron junto con la hermana de Gail, Heather Wilkinson. El esposo de Heather, Ian, su pastor local, sobrevivió tras una semana de hospitalización.

Sus abogados defensores argumentaron que las muertes fueron un “terrible accidente” que ocurrió cuando Patterson intentó mejorar el sabor de la comida y que ella mintió repetidamente a la Policía por pánico cuando se dio cuenta de que pudo haber agregado hongos recolectados a la mezcla.

Patterson se sentó en la corte, escuchando mientras los fiscales llamaban a testigo tras testigo, cuyo testimonio, alegaron, contaba una historia convincente de un triple asesinato que el jurado finalmente encontró que satisfacía el estándar legal de más allá de toda duda razonable.

Según la ley australiana, ninguno de los jurados puede ser identificado públicamente y tienen prohibido revelar las deliberaciones de la sala del jurado incluso después de finalizado el juicio.

Nunca se sabrá qué piezas de evidencia influyeron en la decisión de cada jurado, pero los 12 debían estar de acuerdo en el veredicto.

Los hechos acordados fueron que Patterson invitó a almorzar a cinco personas el 29 de julio de 2023, incluido su exmarido Simon Patterson, quien se retiró el día anterior.

A las pocas horas de la comida, los cuatro invitados —los padres de Simon, Don y Gail, y sus tíos, Heather e Ian Wilkinson— sufrieron vómitos y diarrea. Fueron trasladados al hospital, donde les indujeron un coma mientras los médicos intentaban salvarlos.

Gail y Heather fallecieron el 4 de agosto por insuficiencia multiorgánica, seguidas por Don el 5 de agosto, tras no responder a un trasplante de hígado. Ian Wilkinson sobrevivió y finalmente recibió el alta hospitalaria a finales de septiembre, tras casi dos meses de tratamiento intensivo.

Los hongos orejones contienen toxinas de amanita que impiden la producción de proteínas en las células del hígado, lo que provoca la muerte celular y posible insuficiencia hepática a partir de aproximadamente dos días después de la ingestión.

Estos hongos letales, originarios de Europa, han crecido en varios estados australianos y, en el momento del almuerzo, se los había visto a poca distancia en auto de la casa de Patterson, en la zona rural de Victoria.

Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Patterson tuvo la oportunidad de recoger hongos letales después de ver su ubicación publicada en el sitio web de ciencia ciudadana iNaturalist.

El veredicto de culpabilidad sugiere que el jurado aceptó el argumento de la fiscalía de que probablemente viajó a dos sitios en abril y mayo de 2023 y recogió deliberadamente los hongos utilizados en la comida.

La fiscal Nanette Rogers, de la Corte Suprema, alegó que “cuatro engaños calculados” fueron la base del caso. “El primer engaño fue la falsa afirmación de que tenía cáncer que usó como pretexto para la invitación a almorzar”, declaró.

El segundo engaño fueron las dosis letales de veneno que la acusada escondió en los Beef Wellington caseros. El tercer engaño fueron sus intentos de hacer creer que también sufrió intoxicación por hongos ortiga, y el cuarto engaño, el continuo encubrimiento que emprendió para ocultar la verdad.

Patterson admitió que el 28 de abril, el mismo día en que las señales de su celular la situaron cerca de hongos mortales, compró un deshidratador que luego tiró en un centro de reciclaje de residuos el 2 de agosto, mientras sus invitados estaban en el hospital.

Tenía sus huellas dactilares y restos de hongos mortales.

La fiscalía alegó que Patterson fingió estar enferma en los días posteriores a servir el almuerzo y trató de ocultar sus huellas desechando el deshidratador y restableciendo sus dispositivos a los valores de fábrica para eliminar pruebas.

El abogado defensor de Patterson, Colin Mandy SC, acusó a la fiscalía de ser selectiva con las pruebas y de impulsar “cuatro propuestas ridículas y enrevesadas”.

Lo primero fue que Patterson haría esto “sin ningún motivo”, dijo Mandy.

Dijo que había varias razones por las que Patterson no querría matar a sus invitados. No tenía problemas económicos, vivía en una casa grande y tenía la custodia casi permanente de sus dos hijos pequeños, quienes eran muy cercanos a sus abuelos, dijo.

La fiscalía no tuvo que demostrar el motivo.

Rogers acusó a Patterson de tener dos caras: una que mostró al mundo y que sugería que tenía una buena relación con los Patterson, y una cara oculta que mostró solo a sus amigos de Facebook y que sugería que no quería “tener nada que ver con ellos”.

En mensajes de Facebook enviados en diciembre de 2022, Patterson había expresado enojo y frustración por la renuencia de Don y Gail a involucrarse en la ruptura del matrimonio de su hijo.

“Estoy harta de esta mierda, no quiero saber nada de ellos”, escribió. “Pensé que sus padres querrían que hiciera lo correcto, pero parece que su preocupación por no sentirse incómodo y no involucrarse en los asuntos personales de su hijo está por encima de eso, así que que les den”.

Y otro mensaje decía: “Juro por esta familia, Dios”.

Durante ocho días de testimonio, incluido el interrogatorio, Patterson alegó constantemente su inocencia y afirmó que, sin darse cuenta, había añadido hongos silvestres a la comida.

En sus instrucciones al jurado, el juez Christopher Beale dijo que la admisión de Patterson de que dijo mentiras y desechó pruebas no debe causar prejuicios en su contra.

“Este es un tribunal de justicia, no un tribunal de moral”, dijo.

“La cuestión no es si ella es en algún sentido responsable de las trágicas consecuencias del almuerzo, sino si la fiscalía ha demostrado más allá de toda duda razonable que ella es penalmente responsable de esas consecuencias”, dijo.

El jurado concluyó que Patterson había tenido la intención de matar a los cuatro invitados al almuerzo y mintió repetidamente en el estrado al afirmar que no lo había hecho.

