Un día en la vida de un finalista de Grand Slam

Tan a menudo en la vida, lo mundano y lo extraordinario existen lado a lado. El día de la final del US Open puede cambiar la vida de un tenista, terminando con una celebración entre confeti o una conmiseración solitaria. Gran parte es observada por miles dentro del Estadio Arthur Ashe y millones más por televisión.

Pero fuera de la cancha, el día es como cualquier otro en un torneo de Grand Slam, gobernado por rutinas.

En un día tan fuera de lo común, las rutinas adquieren una importancia adicional. A pesar de lo que está en juego, el día de una final del US Open no es muy diferente al día de cualquier otro partido de Grand Slam, dijo el siete veces ganador de Grand Slam Mats Wilander. La rutina es la misma.

“Una gran diferencia es que sabes a qué hora juegas”, dijo Wilander, quien llegó a 11 finales de Grand Slam y ganó el US Open de 1988, a CNN Sports. “Normalmente, se juega a buena hora de la tarde o temprano en la noche”.

Inevitablemente, distintos jugadores tienen diferentes rutinas, diferentes responsabilidades, distintas formas de mantenerse ocupados.

El día antes de que Novak Djokovic ganara su histórico vigésimo tercer título de Grand Slam en Roland Garros 2023, tuvo “deberes parentales” y estaba pasando tiempo en la naturaleza con sus dos hijos, contó a la prensa después. Coco Gauff pasó la noche antes de ganar su primer título de Grand Slam en el US Open 2023 hablando con su novio, solo para distraerse de la enormidad de la ocasión, dijo.

Fragmentos como este también aparecen en el efímero programa de Netflix “Break Point”. En un momento, en la mañana de la final de Wimbledon 2023, el papá de Nick Kyrgios le prepara el desayuno a su hijo.

Aun así, hay elementos en común para todos los jugadores. Tanto mente como cuerpo deben estar preparados y bajo control. Tres o cuatro horas antes del partido, los jugadores practican alrededor de 45 minutos, con y sin raqueta, dijo Wilander.

Probablemente pasarán algo de tiempo en una bicicleta estática, comerán algún tipo de carbohidrato en el almuerzo como pasta o arroz, y luego volverán a calentar aproximadamente una hora antes de saltar a la cancha.

Entre tanto, a menudo harán algo “sin sentido” como jugar a las cartas o hacer ejercicios que impliquen atrapar o hacer malabares con pelotas de tenis para “poner la mente en marcha”, añadió. El análisis táctico del juego del rival probablemente ya habrá sucedido.

El enfoque “sucede casi automáticamente”, dijo Wilander. “Empiezas a seguir tus rutinas en cuanto al calentamiento, y tu cerebro comienza a enfocarse en el proceso de jugar el partido. Y es el mismo proceso antes del partido, estás haciendo exactamente lo mismo antes de la final”.

Para cuando el partido realmente comienza, la mayoría de los jugadores solo desea ya entrar a la cancha. “Lo estás esperando, no puedes esperar para empezar”, dijo la tres veces campeona de Grand Slam Aryna Sabalenka después de ganar el Abierto de Australia 2023. “Estás superemocionada… En cuanto entro en la cancha, siento ‘Ok, creo que tengo el control y estoy… emocionalmente lista para esto’”.

Hasta este momento, probablemente los dos finalistas hayan tenido días similares, pero a medida que juegan sus experiencias, por supuesto, empiezan a divergir. Para uno de ellos, será uno de los mejores días de su vida; para el otro, será uno de los más dolorosos.

Casi cada minuto de las siguientes horas es transmitido a millones de personas en el mundo y acompañado por el bullicioso público dentro de un Estadio Arthur Ashe que parece una caldera.

E inmediatamente después del encuentro, llega la entrevista pospartido en la cancha, la entrega de trofeos, así como las conferencias de prensa tanto para el ganador como para el perdedor, donde se exhiben las emociones contrastantes. “Si ganas, la próxima hora probablemente sea una de las mejores horas que tienes en tu vida como tenista porque estás en una euforia tan grande”, dijo Wilander. “No puedes dormir ni nada durante cuatro o cinco horas”.

“Si pierdes, es volver a empezar… perder es bastante duro… se siente como si hubiera sido mejor perder antes en el torneo”.

Después de la final femenina del US Open 2023, las cámaras de Netflix siguieron a la recién coronada campeona Gauff fuera de la cancha hasta el vestuario, donde ella saltaba de felicidad, trofeo en mano, filmando con su teléfono la pared recién grabada con los nombres de los ganadores.

Mientras tanto, la subcampeona Sabalenka se retiró a otra zona, rompió su raqueta hasta que el marco se dobló y se sentó con la espalda contra la pared, junto a las marcas de arañazos que quedaron en el suelo.

