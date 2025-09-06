Trayectoria del huracán Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

Kiko se mantiene como un huracán de categoría cuatro este viernes por la noche, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés). Se localiza a unos 1.820 kilómetros al este-sureste de Hilo, Hawai, y cuenta con vientos máximos sostenidos de 220 km/h.

Kiko, la undécima tormenta con nombre de la temporada del Pacífico, avanza hacia el oeste-noroeste a 19 km/h y “se espera que este movimiento continúe durante los próximos días”, detalló el NHC.

Además, tiene vientos sostenidos de 220 km/h y es posible que haya un fortalecimiento adicional durante la noche de este viernes hasta el sábado, antes de que se debilite gradualmente a partir del domingo. Los vientos con fuerza de huracán de Kiko que se extienden hacia afuera hasta 35 kilómetros desde el centro.

Se pronostica que Kiko se acerque a las islas hawaianas a principios de la próxima semana. Los impactos de la lluvia y el viento siguen siendo una posibilidad, pero aún es demasiado pronto para determinar la magnitud de estos impactos, y quienes se encuentren en la zona deben continuar monitoreando el progreso de la tormenta.

“Estas marejadas se construirán gradualmente y se pronostica que alcancen un máximo a lo largo de las exposiciones originadas al este de las islas de Hawai a la última hora del lunes hasta mediados de la semana”, agregó el NHC.

