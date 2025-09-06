La historia real de la pareja que inspiró “The Conjuring”: estos fueron los casos más famosos de los Warren

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El estreno en cines de “The Conjuring: Last Rites”, nueva entrega de la popular franquicia del género de horror, ha suscitado un renovado interés por la historia real que inspiró la película: la del matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren, quienes se hicieron famosos en la década de los 1970 por investigar fenómenos paranormales.

En las películas de la saga “The Conjuring”, también conocida como el universo Warren, los personajes de Ed y Lorraine Warren han sido interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente. (“The Conjuring”, así como sus secuelas y spinoffs, son producidas por el estudio New Line Cinema, que, al igual que CNN en Español, forma parte de la corporación Warner Bros Discovery).

Cabe preguntarse cuán notorios debieron ser estos casos de casas embrujadas y objetos poseídos por entidades diabólicas para dar origen a una franquicia que ya cuenta con 10 películas y que ha resultado un fenómeno de taquilla, según el sitio web Box Office Mojo.

La veracidad de las investigaciones de los Warren han sido cuestionada a lo largo de los años. Lo que no ha impedido que los Warren hayan publicado libros y que muchos de sus casos hayan inspirado las tramas de películas en Hollywood.

La fuente oficial de información sobre Edward Warren (1926-2006) y su esposa Lorraine (1927-2019) es la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR, por sus siglas en inglés), fundada por la pareja en 1952. Este grupo se dedica a “cazar fantasmas” en viejas casas de Nueva Inglaterra y registrar sucesos que sugieren la presencia de espíritus, demonios o cualquier otra actividad paranormal.

El caso más famoso investigado por los Warren es el de la casa embrujada de Amityville, que inspiró un libro de 1977 escrito por Jay Anson y una exitosa película, “The Amityville Horror”, en 1979, con James Brolin y Margot Kidder. El incidente refiere lo que sucedió al matrimonio formado por George y Kathy Lutz y sus tres hijos, quienes afirmaron haber sido aterrorizados por sucesos paranormales en la casa a la que se mudaron en 1975, en Amityville, Long Island. Los Lutz atribuyeron estos hechos a que en esta casa Ronald DeFeo Jr. asesinó a seis miembros de su familia en 1974.

Pero la investigación que hizo famoso a los Warren es la de la casa de la familia Perron, en Harrisville, Rhode Island, que estaba embrujada por una hechicera llamada Bathsheba Sherman, que vivió allí a principios del siglo XIX. Esta historia es la trama de la película “The Conjuring”, en 2013, cuyo éxito en la taquilla originó la franquicia cinematográfica. Lorraine Warren incluso hizo un cameo en la cinta.

La historia de la muñeca Annabelle es otro suceso investigado por los Warren y sirvió de base para la película “Annabelle”, de 2014. Según el matrimonio, la muñeca, regalada a una enfermera en 1970, se movía sola, sangraba y dejaba notas perturbadoras. Los Warren afirmaron que el objeto estaba poseído por el espíritu de una joven fallecida llamada Annabelle Higgins que buscaba un nuevo huésped humano.

El llamado suceso del “poltergeist de Enfield” es la base de la trama de la película “The Conjuring 2”. Suele debatirse que los Warren no tuvieron mucha participación en la investigación de este caso de 1977, en el que una familia en el suburbio de Enfield, en el norte de Londres, dijo que su casa estaba poseída por un demonio que movía objetos, causaba ruidos y tenía muertos de miedo a los integrantes.

Los Warren adquieron notoriedad también al presentarse en el juicio por el homicidio de Arne Johnson en 1981, acusado de matar a su casero, Alan Bono. Ed y Lorraine Warren habían investigado la supuesta posesión demoníaca del hermano menor de la prometida de Johnson. Y luego afirmaron que el mismo Arne Johnson también estaba poseído, quien se declaró inocente alegando haber estado bajo el control de una entidad demoníaca. Este hecho sirvió de inspiración a la película “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, de 2021.

En 1986, Ed y Lorraine Warren dijeron que la casa Snedeker, donde funcionó una antigua funeraria, estaba infestada por demonios. El lugar, ubicado en Southington, Connecticut, fue usado como escenario para la película “The Haunting in Connecticut”, de 2009, que se nutre de la versión de los Warren sobre los acontecimientos descritos por la familia que habitaba la casa.

La familia integrada por Jack y Janet Smurl reportó en 1986 que su casa en Pensilvania era el epicentro de numerosos fenómenos sobrenaturales, que incluían sonidos, olores y apariciones. Los Warren visitaron el sitio y afirmaron que, en efecto, la casa de los Smurl estaba poseída por cuatro espíritus. Este incidente, en el que los Warren estaban ya semirretirados de sus investigaciones paranormales, es el que da pie a la historia de la película “The Conjuring: Last Rites”, de 2025.

Muchas de estas historias alimentaron de objetos y fotografías las vitrinas del Museo de lo Oculto de los Warren (Warren’s Occult Museum), que funcionaba en el área trasera de la casa de la pareja en Monroe, Connecticut, que cerró al público en 2019. No obstante, según reporta el sitio Atlas Obscura, el comediante Matt Rife y un investigador de fenómenos paranormales llamado Elton Castee anunciaron en agosto pasado que adquirieron la casa de Ed y Lorraine Warren y obtuvieron la tutela de la colección por cinco años con la intención de reabrir el museo. Los Warren, al parecer, seguirán desde el más allá siendo una referencia para los ávidos de las historias de terror.

