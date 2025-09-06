Este es el motivo por el que DEBES revisar tu boleto de Powerball, incluso si sabes que no ganaste los US$ 1.800 millones

Por Chris Isidore, CNN

Es muy probable que si alguien gana el premio de Powerball de US$ 1.800 millones este sábado, cobre su boleto. Pero no es seguro.

No todos los boletos ganadores del premio mayor vendidos a lo largo de los años han reclamado el premio. Y si sumas todos los “ganadores” menores que faltan, quienes podrían reclamar desde unos pocos dólares hasta millones de dólares, las ganancias totales perdidas probablemente alcancen el rango de 10 cifras cada año.

Premios equivalentes a aproximadamente el 1 % de los ingresos anuales de la lotería no son reclamados, dijo Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross y experto en juegos de azar y loterías, al citar un informe anual de la Comisión de Lotería de Nueva York.

“La cantidad de premios no reclamados es similar en todo el país”, dijo Matheson. Y dado que se venden tantos boletos de lotería cada año, esa estimación del 1 % suma más de US$ 1.000 millones.

Uno de los premios no reclamados del año pasado fue un boleto de lotería ganador vendido el 3 de julio de 2024 en un Walmart Supercenter en Huber Heights, Ohio. Ese boleto no reclamado habría pagado al portador US$ 138 millones distribuidos en 20 años, o US$ 65,8 millones en una suma global.

Ocho premios mayores de Mega Millions o Powerball no han sido reclamados en los últimos 25 años, según datos de los dos sitios de lotería. Esos premios mayores tienen un valor combinado de US$ 646 millones, o US$ 821 millones ajustados por inflación.

Pero esos ocho premios perdidos representan aproximadamente el 1,5 % de los 520 premios mayores ganados durante ese tiempo. La mayoría de las posibles ganancias no reclamadas provienen de los premios más pequeños, y muchos de ellos nunca se cobran.

Muchos jugadores de lotería probablemente nunca revisan sus boletos después de escuchar que no hubo ganador del premio mayor, o que el boleto ganador se vendió lejos de donde compraron el suyo, según Matheson. La mayoría probablemente no sabe que está dejando posibles ganancias sobre la mesa, o que guardó el boleto ganador en su bolsillo o cajones de objetos varios.

Algunos premios son tan bajos como US$ 4 para quienes solo aciertan el número Powerball en ese juego. Pero también pueden ser millones para quienes aciertan los cinco números regulares pero no el número Powerball o Mega Ball. Mega Millions paga US$ 2 millones por ese premio, mientras que Powerball paga US$ 1 millón o US$ 2 millones, dependiendo de si el jugador pagó extra por la “opción Power Play”.

Más allá de los premios de un millón de dólares, también hay premios modestos de entre US$ 4 y US$ 500 en Powerball y entre US$ 10 y US$ 800 en Mega Millions. Y también hay premios de hasta seis cifras en los dos juegos, que van desde US$ 1.000 hasta US$ 500.000.

Los diferentes estados pueden tener distintos límites de tiempo para entregar un boleto ganador. El sitio de Powerball tiene una lista de premios de US$ 50.000 o más que no han sido reclamados, así como el tiempo que resta para que el ganador los reclame. Uno de esos premios listados, un boleto ganador de US$ 50.000 vendido en marzo en Covington, Louisiana, acaba de expirar el viernes sin ser reclamado.

La mayor parte del dinero apostado en loterías no está en estos juegos de sorteo de premios mayores, dijo Matheson. Aproximadamente el 70 % de los US$ 110.000 millones en boletos vendidos son de juegos instantáneos de raspar. Y aunque no tiene datos concretos para respaldarlo, sospecha que relativamente pocos de esos boletos ganadores terminan sin ser cobrados.

“Simplemente hay menos tiempo entre cuando se venden los boletos y cuando el jugador sabe si ganó, menos tiempo para que el boleto se pierda u olvide”, dijo Matheson.

