El miedo a operativos del ICE en Chicago pospone un importante evento de la Independencia de México

Por Omar Jimenez y Bill Kirkos, CNN

Uno de los eventos más grandes del Día de la Independencia de México que suele celebrarse en el área de Chicago a mediados de septiembre se está posponiendo, confirmaron los organizadores a CNN el jueves, ya que se espera que aumenten las acciones de control migratorio en la zona, posiblemente reforzadas por un despliegue de la Guardia Nacional.

El desfile y festival Fiesta Patrias se celebra cada año en Waukegan, un suburbio al norte a orillas del lago Michigan, cerca de la Base Naval Great Lakes, la instalación que se utilizará como centro de mando para los agentes de inmigración que llegarán.

“Sé que quizás los vendedores están molestos, pero es lo que es: por la seguridad de la gente”, dijo Margaret Carrasco, presidenta de Fiesta Patrias, que se ha reprogramado provisionalmente para el 1 de noviembre en lugar del 14 de septiembre.

“En cambio, vamos a dejar que Chicago sea el objetivo, vamos a retirarnos de este desfile… Nunca pensé en un millón de años que esto sucedería”, agregó sobre el primer aplazamiento en los 30 años de historia del evento.

Algunos han cuestionado el momento del aumento de las acciones de control migratorio: “Tenemos razones para creer que (el secretario general adjunto de la Casa Blanca) Stephen Miller eligió el mes de septiembre para venir a Chicago debido a las celebraciones por el Día de la Independencia de México que se realizan aquí cada año”, dijo el gobernador demócrata J. B. Pritzker.

El Grito Chicago, un festival de dos días en el Grant Park del centro, también decidió posponer citando preocupaciones por la “seguridad de nuestra comunidad”.

“Nos entristece la pérdida de una oportunidad para promover una visión de dignidad, fuerza y pertenencia en un momento en que es sumamente necesario”, dijeron los organizadores del evento en un comunicado.

“Me parte el corazón informar que nos han dicho que el ICE intentará interrumpir los picnics comunitarios y los desfiles pacíficos”, dijo Pritzker esta semana en términos generales. “Seamos claros: el terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de quienes viven aquí”, dijo.

Cuando se le preguntó el jueves si la gente en la ciudad debería quedarse en casa para evitar cualquier posible acción policial o de inmigración, el alcalde Johnson rechazó la idea.

“Yo sé que el presidente está trabajando duro para intimidar a la gente de Chicago”, dijo. “Yo no estoy intimidado. Y nadie debería estarlo”.

Por otro lado, el barrio de Pilsen en Chicago es predominantemente latino y la celebración del desfile por el Día de la Independencia de México se realizó en gran medida con normalidad este sábado, a pesar de las preocupaciones por el aumento de operativos de inmigración en la ciudad.

“Siempre es un buen momento para celebrar nuestra cultura y nuestras costumbres. Creo que ahora más que nunca debemos demostrar que estamos unidos y que somos una comunidad”, dijo Araceli Lucio, residente de larga data, a CNN.

Lucio no tuvo temor de asistir a las celebraciones pese a la creciente preocupación por los operativos migratorios en la ciudad, aunque considera que el presidente Donald Trump está “sembrando miedo”, incluso entre quienes “solo vienen a trabajar”.

“Hay mucho miedo” en los barrios de Chicago en este momento, señaló, especialmente “entre quienes sienten que pueden ser deportados y que inmigración podría llegar en cualquier momento”.

Lucio también criticó algunos de los métodos que el Gobierno de Trump ha utilizado hasta ahora para la aplicación de las leyes migratorias, a veces de manera muy visible y publicitada.

“Si alguien está cometiendo delitos, creo que hay otras formas de hacer su trabajo sin generar tanto temor en la comunidad”, dijo a CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Andy Rose y Taylor Romine, de CNN.