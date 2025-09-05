¿Qué dice el reporte de empleos de EE.UU. sobre los hispanos? Cuatro claves sobre 2025

Por CNN Español

Los hispanos no fueron ajenos en los últimos meses a la paralización del mercado de trabajo en Estados Unidos, de acuerdo con un repaso de los números desestacionalizados de la Oficina de Estadísticas de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés).

Según el desglose por origen de esas cifras, los hispanos representan el segundo mayor grupo de trabajadores del país (32,7 millones), después de los blancos (123,5 millones), muy por encima de los trabajadores afroamericanos (20,7 millones) y asiáticos (12,16 millones). Estas son algunas claves de cómo evolucionó el empleo hispano en lo que va de 2025:

El desempleo entre los hispanos es más bajo que el de los afroamericanos, pero mayor al de blancos y asiáticos, según la discriminación por etnia del BLS: la tasa para blancos fue en agosto de 3,7% y para asiáticos 3,6% mientras que para afroamericanos fue de 7,5%.

En un año, el desempleo entre los hispanos casi no cambió (5,4 a 5,3%): aunque se redujo en el segundo trimestre hasta llegar a 4,8% en junio, volvió a subir en agosto a 5,3%. La tasa de desempleo según la etnia que más subió en un año fue la de afroamericanos, que pasó de 6,1% hace un año a 7,5% en agosto.

En agosto hubo 15.000 menos hispanos con empleo: en agosto había en Estados Unidos 32.758.000 empleados de origen hispano; el pico fue en julio, con 32.773.000.

El desempleo entre los hombres hispanos es un poco más bajo que entre las mujeres hispanas: 4,8% de los hombres hispanos mayores de 20 están desempleados, mientras que ese número es de 4,9% para las mujeres hispanas. En la comparación entre los blancos y los afroamericanos la relación se da a la inversa: la tasa de desempleo masculino es mayor que la de mujeres.

El reporte publicado este viernes muestra que el crecimiento del empleo en general en Estados Unidos se desaceleró drásticamente en agosto. Además, la tasa de desempleo subió a su nivel más alto en casi cuatro años, lo que indica que el mercado laboral estadounidense se está estancando.

