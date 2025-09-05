Las 5 cosas que debes saber este 5 de septiembre: Trump y Venezuela, redada masiva, Alligator Alcatraz, Powerball

Por CNN en Español

Cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos en una redada de ICE en una planta de Hyundai en Georgia. Alligator Alcatraz puede seguir en pie (por ahora). Se juega el tercer Powerball más grande en la historia de la lotería de EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

Venezuela estuvo en el centro de la primera presidencia de Donald Trump en EE.UU., cuatro años en los que la Casa Blanca impuso sanciones y recompensas. Ahora, Venezuela está en el centro del segundo mandato del republicano. Pero, aunque es la obsesión más grande del Gobierno de Trump en la región, también tiene matices y la Casa Blanca y Miraflores insisten en mantener las líneas de comunicación abiertas, aún en medio del despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Cerca de 450 inmigrantes indocumentados fueron detenidos el jueves durante una redada llevada a cabo por ICE y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en una planta de Hyundai en Ellabell, Georgia, informó la oficina de Atlanta de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó la orden de una jueza que exigía a Florida y al Gobierno federal cerrar y desmantelar un controvertido centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades, conocido popularmente como Alligator Alcatraz. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó esto como una “victoria contra una jueza activista”.

El Departamento de Estado de EE.UU. designó a Los Lobos y Los Choneros, dos de los principales grupos criminales de Ecuador, como organizaciones terroristas extranjeras, según dio a conocer este jueves en una nota pública. Tras el anuncio del Departamento de Estado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró la decisión.

Se espera que el presidente Donald Trump firme este viernes un decreto que cambiará el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN. “Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial… Se llamaba Departamento de Guerra y, para mí, eso es realmente lo que es”, dijo Trump el 25 de agosto.

¿Cómo se llamará la secuela de “Superman” de James Gunn?

A. “Man of Tomorrow”

B. “Man of Steel”

C. “The Metropolis Marvel”

D. “The Last Son of Krypton”

Haz aquí el quiz completo

Muere el diseñador de moda italiano Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani murió a los 91 años, anunció el Grupo Armani, el jueves. Se le atribuye la creación de una estética típicamente italiana en sus prendas, además de llevar las alfombras rojas de Hollywood a nuevas alturas.

El tercer Powerball más grande en la historia de la lotería de EE.UU.

El premio mayor de Powerball se disparó a US$ 1.700 millones después de que ningún ganador acertara los seis números en el sorteo de este miércoles, según la Asociación de Lotería Multiestatal. El próximo sorteo es este sábado por la noche. El nuevo premio mayor es el tercero más grande en la historia del sorteo y de la lotería estadounidense.

De Venecia al Oscar: las películas que se van perfilando para la gran fiesta del cine

El festival de Venecia siempre logra ubicar a varias de sus películas de la competencia oficial en una plataforma de lanzamiento, con miras a la próxima temporada de premiaciones en Hollywood.

250.000

El Gobierno de Trump anuncia el fin del TPS para 250.000 venezolanos más: los que llegaron a Estados Unidos y se inscribieron en el programa de 2021.

“¿Cómo puede ser tan ignorante?”

— Lo dijo el senador de Virginia, Mark Warner, durante la audiencia del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en el Senado, después de que Kennedy Jr. no pudiera responder cuántos estadounidenses murieron por covid-19.

Cómo una fiesta de quinceañera con poca asistencia se convirtió en una celebración que duró toda la noche en un estadio

Cuando los amigos de la adolescente mexicana Isela Anahí Santiago Morales no se presentaron a su fiesta de quinceañera, parecía que su celebración pasaría desapercibida. Todo cambió con una publicación viral en Facebook. A medida que su historia se difundió y las donaciones comenzaron a llegar, miles de personas terminaron asistiendo a una noche de cuento de hadas en un estadio local.

👋 Nos vemos el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.