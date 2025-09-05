Hamas publica video de rehenes en la Ciudad de Gaza al tiempo que las fuerzas israelíes avanzan

Por Tamar Michaelis y Oren Liebermann, CNN

Hamas publicó este viernes un video de dos rehenes mientras son trasladados en vehículos por la Ciudad de Gaza, en un movimiento aparentemente destinado a influir en la opinión pública israelí a medida que las fuerzas de Israel intensifican su ataque a la ciudad.

El video de propaganda muestra al cautivo Guy Gilboa-Dalal en un automóvil en varios lugares de la Ciudad de Gaza, incluyendo las afueras de la sede de la Media Luna Roja. Aparentemente filmado la semana pasada, revela edificios dañados a través de la ventana del coche mientras el conductor, que no se ve, maneja el coche por partes de la ciudad. CNN ha geolocalizado el video en la Ciudad de Gaza.

Hacia el final del video, un segundo rehén, Alon Ohel, de 22 años, aparece junto a Gilboa-Dalal en el auto. Ambos se abrazan y parecen sorprendidos de verse. “No puedo creer que te esté viendo”, dice Gilboa-Dalal varias veces.

Se trata de un inusual video de rehenes de Hamas, en el que los cautivos aparecen en la superficie. Gilboa-Dalal, quien probablemente fue filmado bajo coacción, afirma en el clip que la fecha de grabación es el 28 de agosto y que lleva 22 meses como rehén.

La publicación de este material se produjo el día 700 de la guerra, que estuvo marcado por protestas en todo Israel pidiendo un acuerdo de alto el fuego que permitiera la liberación de los rehenes.

En el video de casi cuatro minutos, Gilboa-Dalal aborda la planeada toma y ocupación israelí de la Ciudad de Gaza mientras ruega al Gobierno israelí que lo devuelva a casa.

“Escuché que van a asaltar la Ciudad de Gaza, y esta idea me da pesadillas. ¿Qué significa?”, pregunta Gilboa-Dalal. “Significa que moriremos aquí”.

Afirma que hay otros ocho rehenes retenidos en la Ciudad de Gaza, que “morirán aquí” si la ofensiva avanza. CNN no puede confirmar la afirmación de que hay ocho rehenes en la Ciudad de Gaza.

Las fuerzas de Israel afirmaron este jueves que tenían el control del 40 % de la Ciudad de Gaza, mientras intensifican su operación en la densamente poblada zona urbana.

ilboa-Dalal también llama a los israelíes a manifestarse contra el Gobierno y a exigir el fin de la guerra que devolvería a casa a los 48 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que todavía están vivos.

“Solo queremos que esto termine. Queremos volver con nuestras familias. Estamos cerca del ejército. Tenemos miedo, hay explosiones, disparos. Por favor, devuélvannos”, apunta.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.