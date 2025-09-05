Estancamiento del empleo en EE.UU.: se suman solo 22.000 empleos en agosto y el desempleo está en su nivel más alto en años

Por Alicia Wallace, CNN

El crecimiento del empleo se desaceleró drásticamente en agosto, y la tasa de desempleo subió a su nivel más alto en casi cuatro años, lo que indica que el mercado laboral estadounidense se está estancando.

La economía sumó solo 22.000 empleos el mes pasado y la tasa de desempleo subió a 4,3 % desde 4,2 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El informe de empleo de agosto también incluyó una revisión a la baja respecto de junio, que mostró que la economía estadounidense había perdido 13.000 empleos ese mes. Es el primer mes negativo en materia de empleo desde diciembre de 2020 y pone fin al segundo período más largo de expansión del empleo registrado.

Los empleos sumados en julio fueron revisados ligeramente al alza a 79.000 desde los 73.000 reportados originalmente, según el informe.

Los futuros bursátiles operaron mixtos tras la publicación de los datos. Los futuros del Dow bajaron 60 puntos, o 0,13 %. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 subieron 0,2 % y los futuros del Nasdaq 100 aumentaron 0,6 %. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos, 10 y 30 años cayeron rápidamente mientras los inversores acudían a los bonos, demostrando expectativas ante una economía debilitada.

Durante meses ha habido señales de advertencia de que el mercado laboral perdía impulso. Eso quedó aún más claro en julio, cuando un débil crecimiento del empleo y revisiones a la baja mayores de lo habitual desencadenaron el despido sin precedentes de la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, por parte del presidente Donald Trump, quien afirmó, sin pruebas, que los datos decepcionantes debían haber sido “manipulados”.

Otros datos del mercado laboral publicados esta semana confirmaron aún más que el mercado laboral se ha enfriado considerablemente: la contratación en el sector privado se desaceleró bruscamente; las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron un máximo de casi tres meses; los anuncios de despidos aumentaron; y, por primera vez en cuatro años, el número de empleos disponibles es menor que el número de personas que buscan trabajo.

El entorno de baja contratación y bajos despidos deja a los trabajadores y buscadores de empleo con pocas oportunidades. Un mercado laboral con poca rotación es vulnerable a shocks, advierten los economistas.

Los economistas esperaban que la economía agregara 76.500 empleos el mes pasado y que la tasa de desempleo subiera a 4,3 %, según FactSet.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

John Towfighi de CNN contribuyó con este reporte.