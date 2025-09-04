Trump firmará un decreto para cambiar el nombre del Pentágono por Departamento de Guerra

Por Samantha Waldenberg y Haley Britzky, CNN

Se espera que el presidente Donald Trump firme el viernes un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Se trata de una medida que el presidente y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, adelantaron en los últimos días, incluyendo cuando, la semana pasada, Trump dijo en la Oficina Oval a los periodistas que su Gobierno iba a “cambiar el nombre”.

“Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre”, dijo el presidente a los periodistas el 25 de agosto.

“Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial… Se llamaba Departamento de Guerra y, para mí, eso es realmente lo que es. La defensa es parte de ello, pero tengo la sensación de que vamos a cambiarlo”.

La noticia sobre el decreto de este viernes fue publicada por primera vez por Fox News.

Mientras estaba en Fort Benning este jueves, Hegseth indicó que el cambio de nombre sería el viernes.

“Yo diría que esperen a mañana”, respondió Hegseth cuando se le preguntó sobre un posible cambio. “Es algo que… las palabras importan. Los títulos importan. Las culturas importan. Y George Washington fundó el Departamento de Guerra. Ya veremos”.

La última vez que se cambió el nombre del departamento fue necesaria una ley del Congreso. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para saber cómo se cambiaría el nombre en esta ocasión.

El Departamento de Guerra, como se llamaba entonces, fue creado por primera vez por el presidente George Washington cuando fundó el Ejército del país. Pero el nombre se cambió posteriormente en 1949 como parte de una reorganización más amplia de las fuerzas armadas bajo el mandato del presidente Harry Truman.

Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional en 1947, que fusionó el Departamento de la Marina, el recién creado Departamento de la Fuerza Aérea y el Departamento del Ejército —anteriormente el Departamento de Guerra, según el Ejército— en una sola organización llamada Establecimiento Militar Nacional, bajo la autoridad del secretario civil de Defensa. El Establecimiento Militar Nacional pasó a denominarse Departamento de Defensa en agosto de 1949.

La Ley de Seguridad Nacional también estableció el Estado Mayor Conjunto como una organización para asesorar al presidente sobre planificación y estrategia militar.

El esfuerzo por cambiar el nombre del Pentágono sigue una serie de medidas similares tomadas por Hegseth para cambiar los nombres de bases y barcos. Revirtió una decisión de la era Biden que había eliminado los nombres de la era confederada de bases como Fort Bragg y Fort Hood, pero nombrándolos oficialmente en honor a diferentes personas con los mismos nombres.

En junio, Hegseth también ordenó el cambio de nombre de un barco petrolero nombrado en honor del activista por los derechos de las personas homosexuales y veterano de la Marina, Harvey Milk.

