¿Qué estados de México amenaza el huracán Lorena?

Por CNN Español

El huracán Lorena, de categoría 1, sigue provocando condiciones extremas en la península de Baja California y el noroeste de México.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con datos de las 21:00 horas, el sistema se encontraba a 180 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 340 km al oeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 19 km/h.

Los estados más afectados por las lluvias y los vientos son:

Baja California Sur: lluvias torrenciales de 150 a 250 mm, rachas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de 4.5 a 5.5 metros en la costa occidental.

lluvias torrenciales de 150 a 250 mm, rachas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de 4.5 a 5.5 metros en la costa occidental. Sonora (centro y sureste) y Sinaloa: lluvias intensas de 75 a 150 mm, rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

lluvias intensas de 75 a 150 mm, rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros. Baja California, Nayarit y Jalisco: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, con vientos y posibles inundaciones en zonas bajas.

El SMN mantiene zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical en Baja California Sur y Baja California, y alerta sobre posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades llaman a la población a seguir los avisos oficiales, extremar precauciones y evitar la movilidad innecesaria.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.