Ni Mahomes ni Lamar Jackson: estos son los jugadores de la NFL con los mejores salarios

Cuando se trata de contratos millonarios, la NFL marca el camino año tras año. Los jugadores mejor pagados no solo son estrellas deportivas, sino también piezas clave del negocio y de la estrategia salarial de cada franquicia. A pesar de que cada año se intenta reducir el margen de sueldo entre un mariscal de campo, o quarterback, respecto a otras posiciones, es claro que el líder de la ofensiva y el que comanda las jugadas dentro del campo recibe más dinero que el resto.

Quarterbacks: los reyes del salario

• Dak Prescott (Dallas Cowboys): con un promedio anual por campaña de 60 millones de dólares, Prescott es actualmente el jugador mejor pagado de la liga.

• Josh Allen (Buffalo Bills): alcanza un sueldo anual de 55 millones de dólares.

• Joe Burrow (Cincinnati Bengals): también con un salario de 55 millones de dólares.

• Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars): igualado en 55 millones por año.

• Jordan Love (Green Bay Packers): al igual que Allen, Burrow y Lawrence, percibe 55 millones anuales.

• Tua Tagovailoa (Miami Dolphins): cierra el top 6 en la posición con un salario de 53,1 millones de dólares.

Con la llegada de nuevos contratos en los mariscales de campo, otras posiciones en la NFL también se han visto favorecidas y, a pesar de todavía no alcanzar el salario de los quarterbacks, también hay jugadores que gozan de un sueldo privilegiado.

Jugadores mejor pagados fuera de la posición de quarterback

• Micah Parsons (Green Bay Packers): el linebacker firmó un contrato por 47 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en el jugador no quarterback mejor pagado de la historia de la liga.

• T.J. Watt (Pittsburgh Steelers): su sueldo alcanza los 41 millones de dólares y es el segundo linebacker mejor pagado de la NFL.

• Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals): es el receptor abierto mejor pagado de la liga y tiene el tercer mejor sueldo, sin contar a los quarterbacks, con un salario de 40,2 millones de dólares.

• Myles Garrett (Cleveland Browns): el defensive end recibió mejoras en su contrato en tiempos recientes y sus ganancias ascienden a los 40 millones de dólares anuales.

• Danielle Hunter (Houston Texans): otro defensive end con rendimiento anual de 35,6 millones de dólares.

Disparidad entre quarterbacks y otras posiciones

Hay una clara disparidad entre los salarios de quarterback y las demás posiciones. Mientras un quarterback de élite puede alcanzar los 60 millones anuales, los mejores defensivos o receptores no llegan a los 50 millones por el momento. Esta brecha refleja que la NFL sigue valorando enormemente el rol del mariscal de campo, aunque cabe destacar que el margen se achica con el paso del tiempo.

Micah Parsons representa una anomalía importante: su contrato no solo impactó en su favor, sino que elevó el estándar salarial para jugadores defensivos en toda la liga. Cada vez más equipos buscan compensar a sus talentos defensivos con cifras cercanas a las de las grandes figuras ofensivas, aunque aún hay una distancia considerable.

Estas cifras no solo ilustran el poder económico y la estrategia financiera de cada equipo, sino que también reflejan la evolución del valor posicional en la NFL que es el rol del quarterback y su dominio, pero defensivos élite como Parsons están redefiniendo este nuevo equilibrio.

