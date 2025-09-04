Muere el diseñador de moda italiano Giorgio Armani a los 91 años

Por Kati Chitrakorn, CNN

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió a los 91 años, anunció el Grupo Armani, este jueves.

Al diseñador se le atribuye, durante décadas de práctica, la creación de una estética típicamente italiana en sus prendas, además de llevar las alfombras rojas de Hollywood a nuevas alturas.

“Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, declaró el Grupo Armani en un comunicado, describiendo al fundador como “una fuerza motora incansable”.

“En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia”, dice un comunicado proporcionado por la marca en nombre de su familia y empleados. “Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre trabajamos junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”.

En junio de 2025, Armani no estuvo presente para hacer su habitual saludo al final del desfile de la marca durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, marcando la primera vez en su carrera que se perdió su propio evento de pasarela. En ese momento, la empresa emitió un comunicado en el que decía que él “se encuentra actualmente recuperándose en casa”, sin especificar en ese momento la condición de su salud.

En el panorama actual del lujo, que está dominado por conglomerados como LVMH, propietario de Louis Vuitton, y Kering, empresa matriz de Gucci, Armani fue uno de los pocos diseñadores que se mantuvo como único accionista de su empresa. Hasta ahora, no hay un heredero evidente para el negocio de Armani, que en 2024 fue valorado por analistas de Bloomberg Intelligence en entre 8.000 y 10.000 millones de euros (entre US$ 9.300 y US$ 11.700 millones).

Nacido en 1934, en la ciudad de Piacenza, en el norte de Italia, no mostró un interés profesional por la moda hasta 1957, después de estudiar Medicina y pasar una temporada en las fuerzas armadas, cuando consiguió un trabajo como escaparatista en los históricos grandes almacenes La Rinascente, en Milán, un paso que iniciaría su vínculo de por vida con la capital de la moda italiana.

En 1964, el diseñador Nino Cerruti le dio una oportunidad a Armani, que para entonces era comprador en La Rinascente, ofreciéndole un trabajo diseñando ropa masculina. Fue aquí donde aprendió por primera vez sobre las chaquetas desestructuradas —chaquetas de traje a las que se les retira el forro tradicional y el relleno rígido para acentuar la figura del usuario— que más tarde perfeccionaría y por las que se haría famoso.

Mientras trabajaba para Cerruti, Armani conoció a Sergio Galeotti, un arquitecto que se convertiría en su compañero de vida y de negocios. Galeotti convenció a Armani de montar su propio negocio, y más tarde fundaron juntos la marca Giorgio Armani, en 1975.

Su primera colección masculina tuvo éxito en Estados Unidos: se vendió en Barneys New York, en 1976, y los grandes almacenes incluso produjeron un anuncio de televisión presentando a Armani a los compradores estadounidenses (Barneys cerró en febrero de 2020 tras declararse en quiebra). Pronto le siguió una colección femenina, en la que la marca debutó con un look andrógino. (“Fui el primero en suavizar la imagen de los hombres y endurecer la imagen de las mujeres”, dijo luego Armani.)

Sus chaquetas llamaron la atención de Hollywood. En 1980, Richard Gere llevó famosamente un traje Armani en “American Gigolo”, convirtiéndolo en un símbolo de estatus. Pronto, vestir a las estrellas para la alfombra roja se convirtió en otra forma de publicidad para la marca.

Muchas de las celebridades más importantes de la época —Arnold Schwarzenegger, Sophia Loren, Jodie Foster, Sean Connery y Tina Turner, entre otros— fueron fotografiados luciendo sus creaciones. Esto llevó a una feroz competencia con el otro gran nombre de la moda italiana de los años ochenta, Gianni Versace, cuyo deslumbrante estilo contrastaba fuertemente con los looks típicamente sobrios de Armani.

En 1985, Galeotti murió, dejando a Armani como el único accionista de la empresa. Sobre su relación con Galeotti, Armani dijo a Vanity Fair, en 2000: “El amor es un término demasiado reductivo. Fue una gran complicidad frente a la vida y al resto del mundo”.

A lo largo de los años, Armani lanzó una popular línea de difusión, Emporio Armani, así como otros exitosos derivados como Armani Jeans, Armani Exchange y la marca de interiores para el hogar Armani/Casa. En 2011, abrió un enorme complejo Armani que ocupa toda una manzana en el centro de Milán. Además de ofrecer productos de varias gamas de Armani, incluidos chocolates, flores, joyas y cosméticos, también funciona como club nocturno y hotel de lujo. (Esto siguió a la apertura del Armani Hotel Dubai, un año antes, en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.)

