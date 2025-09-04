Las 5 cosas que debes saber este 4 de septiembre: Orden de Trump, Bukele, Harvard y eliminatorias

Por CNN en Español

Bukele celebra récord de seguridad en El Salvador. ¿Qué hay detrás de esa cifra? Fallo de una jueza dice que el Gobierno de Trump bloqueó ilegalmente US$ 2.000 millones a Harvard. Eliminatorias sudamericanas: partidos, fechas, horarios y cómo ver. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En una visita a Ciudad de México marcada por la cooperación en seguridad, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió la orden del presidente Donald Trump de destruir un barco con drogas en el Caribe y advirtió que esta estrategia “volverá a suceder”, mientras México y Washington anunciaron un frente conjunto contra el crimen organizado.

Furioso por el desfile de Xi con Putin y Kim en Beijing, Trump atacó en redes a China y advirtió de un eje antiestadounidense. Pero sus políticas arancelarias y la presión sobre aliados están reforzando a los rivales de Washington. En lugar de aislarlos, Rusia, China, Corea del Norte e incluso India estrechan lazos y desafían la influencia de EE.UU. Análisis.

La cifra de 1.000 días sin homicidios, que el Gobierno del presidente Nayib Bukele celebró porque lo considera un hito histórico, ha causado, entre sus críticos, señalamientos de falta de transparencia. Damos una mirada a las cifras y a los cuestionamientos.

La jueza federal Allison Burroughs falló el miércoles a favor de la Universidad Harvard en su disputa contra el Gobierno de Trump para recuperar más de US$ 2.000 millones en fondos federales para investigación que fueron congelados por la Casa Blanca. No obstante, aunque esta es una gran victoria para la universidad, la Casa Blanca ya anunció que planea apelar.

Al menos 15 personas murieron y más de 20 resultaron heridas el miércoles por el descarrilamiento de un funicular en Lisboa, Portugal. El Funicular de Glória, con capacidad para 42 personas, es un monumento emblemático de la capital portuguesa y muy popular entre los turistas que visitan la ciudad.

¿Cuál es el estado del mercado laboral en EE.UU.?

A. Estable

B. Inflado

C. Desactualizado

D. En crisis

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Qué estados de México amenaza el huracán Lorena?

El huracán Lorena sigue afectando a la península de Baja California y el noroeste de México con lluvias fuertes y vientos. Las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia, y alertan sobre posibles deslaves.

Hoteles, playas y parques acuáticos, pero ¿y los turistas? Así es el vasto y casi vacío nuevo complejo de Corea del Norte

Kilómetros de arena blanca, aguas de color turquesa e hileras de hoteles impecables frente al mar dibujan la costa del recién construido complejo Wonsan-Kalma. El líder norcoreano Kim Jong Un espera que el desarrollo sea algo equivalente a Waikiki. Pero hay un problema: no hay turistas.

Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: partidos, fechas, horarios y cómo ver

A menos de 300 días para el comienzo del Mundial de la FIFA de 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol se apresta a definir entre este jueves y el próximo martes a todos sus clasificados para la cita mundialista y para el repechaje intercontinental. Esto es lo que debes saber sobre tu selección.

US$ 200.000 millones

Si el presidente Donald Trump pierde su demanda sobre aranceles, EE.UU. podría tener que reembolsar a las empresas más de US$ 200.000 millones.

“Nos utilizan, algunos nos usan como peones en su tablero político, y otros como un daño colateral”

— Así resume Adelys Ferro el sentir de muchos venezolanos que emigraron de su país al ver la tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos.

¿Eliminan el ADN de Kim Jong Un?

Un reportero acreditado en el Kremlin registró imágenes tras la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en las que se ve cómo se limpiaba meticulosamente la silla del gobernante norcoreano.

🧠 La respuesta del quiz es: D. En crisis, ya que el número de vacantes de empleo se redujo a un estimado de 7,18 millones a finales de julio, según datos de la Oficina de Estadística.

