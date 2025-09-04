Estados Unidos acaba de recibir otra tanda de malas noticias sobre el mercado laboral

Por Alicia Wallace, CNN

Durante meses han estado apareciendo señales de advertencia de que el mercado laboral estadounidense ha estado perdiendo impulso. Esto se hizo evidente en julio, y los datos iniciales de agosto no parecen ser mucho mejores.

Nuevas métricas publicadas este jueves mostraron que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentaron a un máximo de 11 semanas; que las empresas del sector privado redujeron drásticamente sus contrataciones el mes pasado; y que el mes pasado fue el peor agosto en cuanto a anuncios de despidos desde la pandemia y, antes de eso, la Gran Recesión.

“El mercado laboral muestra señales de deterioro”, escribió este jueves Heather Long, economista sénior de Navy Federal Credit Union. “Aún no es una alarma, pero cada vez hay más indicios de que las empresas están empezando a recortar personal”.

Los últimos datos preparan el terreno para un informe de empleo de agosto que, cuando se publique el viernes por la mañana, se espera que muestre otro mes de crecimiento laboral moderado. Los economistas han pronosticado que la economía creó 80.000 empleos el mes pasado, lo que representaría un ligero aumento con respecto a la ganancia neta de 73.000 en julio, más lenta de lo esperado.

El informe de empleo de julio y las revisiones a la baja que lo acompañaron cayeron drásticamente y desencadenaron cierto drama en el proceso.

Los 73.000 empleos añadidos estimados para el mes estuvieron muy por debajo del aumento neto esperado de 115.000 y representaron la mitad del total preliminar de junio. En cuanto a las ganancias de mayo y junio, estas se redujeron drásticamente en un cuarto de millón de empleos en conjunto.

Tras estas revisiones, el promedio trimestral fue de tan solo 35.000 puestos de empleo añadidos. Más allá de la gran pérdida de empleos al inicio de la pandemia, este es el ritmo de creación de empleo más lento observado en casi 15 años, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Al final, el presidente Donald Trump despidió a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), Erika McEntarfer, tras alegar, sin pruebas, que había manipulado las cifras con fines políticos. (Las revisiones son una característica, no un error, de los datos económicos, y existen explicaciones para lo ocurrido en mayo y junio; más información al respecto a continuación).

El candidato de Trump para comisionado de la BLS, el economista de la Heritage Foundation EJ Antoni, generó mucha controversia e impulsó temores de que haya una influencia política sobre datos económicos clave.

Se espera que el informe de empleo de agosto del viernes proporcione algo de claridad adicional sobre la salud del mercado laboral del país, la base del consumidor estadounidense y de la economía.

Un consenso de las estimaciones de los economistas sitúa el aumento esperado de la nómina en agosto en 80.000, según FactSet.

Las estimaciones de FactSet también muestran que se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2 %.

“Definitivamente estamos viendo una desaceleración en el mercado laboral, una desaceleración bastante marcada”, dijo Dan North, economista senior de Allianz Trade para Norteamérica, a CNN en una entrevista.

Hasta julio, la economía estadounidense ha creado unos 85.300 empleos al mes. En los períodos comparables de 2024, 2023 y 2022, esa cifra fue de aproximadamente 153.300, 240.400 y 466.850, respectivamente.

Desde hace tiempo se esperaba una desaceleración del crecimiento del empleo. El mercado laboral del país estaba retrocediendo desde los máximos de contratación alcanzados durante la pandemia y se suponía que se estaba adaptando a una nueva normalidad.

Sin embargo, aún queda por ver si el actual entorno de bajas contrataciones y bajos despidos que ha dejado a los trabajadores y a quienes buscan empleo con pocas oportunidades es un estancamiento preocupante o algo más estructural por completo.

“El ligero repunte de la tasa de desempleo todavía baja de julio sugiere que la oferta laboral se ha desacelerado casi al mismo ritmo que la demanda laboral, manteniendo al mercado en general –– como describió (el presidente de la Reserva Federal Jerome) Powell en su discurso de Jackson Hole — en un ‘curioso tipo de equilibrio’”, escribió Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management, en una nota del miércoles.

“Por lo tanto, las decepcionantes cifras de nóminas pueden no ser una señal de un deterioro directo del mercado laboral, sino más bien reflejar una economía que requiere menos empleos nuevos para mantener niveles de empleo estables”, añadió.

La oferta laboral se ha reducido en parte debido al envejecimiento de la fuerza laboral y a la reducción de los flujos migratorios. Al mismo tiempo, la política arancelaria irregular del Gobierno de Trump ha generado una gran incertidumbre en la economía, paralizando así los planes de contratación de algunas empresas.

“Los empleadores han estado ajustando sus presupuestos para afrontar la incertidumbre del panorama económico”, escribió este miércoles Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet. “Esto significa frenar las contrataciones que de otro modo harían. Afortunadamente, hasta ahora, también ha implicado frenar los despidos”.

Los datos publicados este jueves aportaron evidencia adicional sobre una desaceleración generalizada en la contratación que se está expandiendo por el mercado laboral estadounidense.

El último informe mensual de empleo de la empresa de nóminas ADP mostró que las empresas del sector privado estadounidense agregaron un estimado de 54.000 puestos de trabajo en agosto, casi la mitad del incremento de 106.000 puestos de trabajo informado para julio.

“El año comenzó con un fuerte crecimiento del empleo, pero ese impulso se ha visto afectado por la incertidumbre”, comentó Nela Richardson, economista jefe de ADP, en un comunicado. “Diversos factores podrían explicar la desaceleración de la contratación, como la escasez de mano de obra, el nerviosismo de los consumidores y las disrupciones de la inteligencia artificial”.

La mayor parte de las ganancias provino de los sectores del ocio y la hostelería, que crearon aproximadamente 50.000 puestos de trabajo el mes pasado, según ADP. La construcción y los servicios profesionales y empresariales también generaron empleos (16.000 y 15.000, respectivamente). Se perdieron puestos de trabajo en sectores como el comercio, el transporte y los servicios públicos; la educación y los servicios sanitarios; y la manufactura.

Aun así, la actividad de despidos no se ha acelerado drásticamente.

Otros datos publicados este jueves mostraron que hubo aproximadamente 237.000 solicitudes hechas por primera vez de beneficios de desempleo presentadas en la semana que terminó el 30 de agosto, un aumento de 8.000 respecto de la semana anterior, según datos del Departamento de Trabajo.

El informe semanal de solicitudes de desempleo es el dato federal compartido con mayor frecuencia y el indicador más cercano de la actividad de despidos.

Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo se han mantenido en un rango estrecho desde mediados de junio y todavía están por debajo de donde estaban el año pasado, lo que pinta un “panorama razonablemente optimista” del mercado laboral, escribió Abiel Reinhart, economista de JPMorgan, la semana pasada.

Sin embargo, los datos de solicitudes continuas han seguido aumentando hasta alcanzar máximos de casi cuatro años, lo que indica que no ha sido fácil para las personas desempleadas encontrar trabajo.

Esto se vio reforzado a principios de esta semana con los últimos datos de la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral. A finales de julio, por primera vez en más de cuatro años, hubo menos vacantes que solicitantes de empleo, según datos de la BLS.

Al mismo tiempo, el informe JOLTS de julio mostró que las contrataciones, renuncias y despidos no se movieron mucho.

Aun así, hay algunos indicios de que en los próximos meses podría producirse un repunte en la actividad de despidos.

En agosto, los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron planes para 85.979 despidos, un aumento respecto de los 62.075 anunciados en julio, según el último informe de seguimiento de recortes de empleo de Challenger, Gray & Christmas publicado este jueves.

Según los cálculos de Challenger, fuera de la pandemia, fue el peor agosto desde la Gran Recesión en cuanto a anuncios de despidos.

“Tras el impacto de los recortes de eficiencia del Departamento de Gobierno en el gobierno federal, los empleadores citan factores económicos y de mercado como causa de los despidos”, escribió Andrew Challenger, vicepresidente sénior de Challenger, Gray & Christmas, en un comunicado. “También hemos observado un aumento repentino de los recortes debido al cierre de operaciones o tiendas, y a las quiebras este año en comparación con el año pasado”.

Revisiones: los datos económicos se revisan con frecuencia —especialmente a medida que se dispone de información más completa— para ofrecer una imagen más clara y precisa de la dinámica en juego.

Y, en tiempos de transiciones económicas, las revisiones suelen ser más desproporcionadas en un sentido u otro, dijo recientemente a CNN William Beach, el comisionado del BLS durante el primer mandato de Trump.

“Hemos visto este patrón antes: revisiones a la baja bastante grandes cuando la economía se está desacelerando y revisiones al alza bastante grandes cuando la economía está creciendo nuevamente”, dijo.

Es probable que una parte de las importantes revisiones a la baja de mayo y junio se deban a que las pequeñas empresas respondieron tarde a la encuesta “porque están demasiado ocupadas intentando mantenerse a flote”, dijo.

Una parte mayor de la revisión se debió a factores de ajuste estacional que tuvieron que cambiarse debido a una caída más grande de lo típico en las contrataciones en el ámbito educativo estatal y local, agregó.

En cuanto a julio, hay una correlación débil entre la revisión del mes actual y la de los meses anteriores, lo que sugiere que es probable que se produzca otra revisión a la baja, escribió Dean Baker, economista senior del Centro de Investigación Económica y Política.

Crecimiento laboral limitado: el mercado laboral estadounidense depende cada vez más de un número cada vez menor de industrias para impulsar el crecimiento del empleo. En julio, el crecimiento del empleo en el país se debió íntegramente al sector de la salud y la asistencia social.

Se espera que ese sea el caso en agosto, escribió Greg Daco, economista jefe de EY-Parthenon, en una nota a principios de esta semana.

“Es probable que la mayoría de los demás sectores (excepto la atención médica y, en menor medida, el ocio y la hostelería) presenten tendencias de empleo moderadas o incluso negativas”, escribió Daco. “En concreto, anticipamos descensos notables en las nóminas de servicios profesionales y empresariales, así como en el comercio minorista y la manufactura, con pocos o ningún cambio en el empleo en el sector de la información y el transporte”.

Desempleo en comunidades negras: durante los últimos dos meses, la tasa de desempleo de los trabajadores negros ha aumentado considerablemente, y pasó del 6 % al 6,8 % en junio y luego al 7,2 % en julio, un máximo en casi cuatro años.

Los datos demográficos de la encuesta de hogares (uno de los dos que componen el informe mensual de empleo) pueden ser muy volátiles debido a tamaños de muestra más pequeños; sin embargo, si aumentan en agosto, “significará que tenemos un grave deterioro en la situación del mercado laboral para los trabajadores negros en solo medio año”, señaló Baker del CEPR.

Un aumento en la tasa de desempleo se considera a menudo el “canario en la mina de carbón”, que predice una desaceleración del mercado laboral a mayor escala.

Crecimiento salarial: se espera que el crecimiento anual de las ganancias promedio por hora se desacelere al 3,7 % desde el 3,9 % en agosto, según estimaciones de FactSet.

Sin embargo, el enfriamiento de las ganancias salariales de los trabajadores se produce en un momento en que la inflación está empezando a calentarse nuevamente, lo que supone un freno adicional al gasto de consumo que ya se está moderando.

“El enfoque continuo de los empleadores en la contención salarial en medio de una economía en desaceleración puede conducir a una desaceleración adicional en el crecimiento salarial hacia el 3,5 % para el otoño”, dijo Daco.

Influencia en los recortes de la Fed: el mercado cree que un recorte de tasas de interés en septiembre es prácticamente seguro. El miércoles, la herramienta FedWatch del CME Group mostró una probabilidad del 96,6 % de que la Fed reduzca su tipo de referencia en un cuarto de punto en su reunión del 16 y 17 de septiembre.

Sin embargo, una lectura de nóminas más alta de lo esperado puede hacer que algunos banqueros centrales se mantengan en pausa, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM Estados Unidos.

“Cualquier valor por debajo de 50.000 debería inclinarse hacia un recorte de tasas de (un cuarto de punto) en la reunión de la Fed; cualquier valor igual o superior a 100.000 probablemente justificará esperar hasta otoño o principios de invierno para recortar las tasas”, escribió Brusuelas este miércoles. “La zona gris entre ambos extremos hará que los miembros de la Fed examinen con mayor atención los datos de inflación de septiembre en el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Gastos de Consumo Personal”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.