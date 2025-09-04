De Venecia al Oscar: Las películas que se van perfilando para la gran fiesta del cine

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

El León de Oro, máximo galardón del festival de cine de Venecia, rara vez es precursor del Oscar a Mejor Película. En la última década, solo dos de ellas han obtenido ambos premios; la más reciente, “Nomadland”, hace cinco años.

Pero, si hay algo que el festival de Venecia siempre logra es colocar a varias de sus películas de la competencia oficial en una plataforma de lanzamiento, con miras a la próxima temporada de premiaciones en Hollywood.

A continuación, cinco de ellas.

“The Smashing Machine” se perfila desde ya como la película que presentará a Dwayne “The Rock” Johnson como un actor de matices. Hace poco, en el propio festival de Venecia, Johnson se quejaba de haber sido siempre encasillado por la industria.

Amanecerá y veremos cuán grande es su rango, pese a que aquí interpreta a un personaje muy cercano a su propia vida: un campeón de artes marciales mixtas.

En el elenco figura su excompañera de “Jungle Cruise”, la actriz Emily Blunt. También llama la atención que “la Roca” está siendo dirigido por Benny Safdie. Este último y su hermano Josh sacaron del encasillamiento al comediante Adam Sandler, con la película “Uncut Gems”.

Otra que promete maravillarnos este año con su trabajo es la actriz Amanda Seyfried en la película “The Testament of Ann Lee”, donde interpreta a la fundadora de un grupo religioso del siglo XVIII.

La película está dirigida por Mona Fastvold, quien vuelve a trabajar con su compañero de vida, el cineasta Brady Corbet. El año pasado, ambos escribieron la galardonada “The Brutalist”, tal como lo vuelven a hacer en esta oportunidad.

Quienes la vieron en Venecia, han descrito a “The Testament of Ann Lee” como un musical no convencional. Algo así como lo que fue “Emilia Pérez”, el año pasado.

La fórmula ganadora entre el director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone vuelve a activarse con “Bugonia”. Esta comedia negra cuenta las aventuras de un par de hombres con la realidad bastante trastornada que decide secuestrar a una prominente ejecutiva, a la que acusan de ser una alienígena.

Y si bien Stone, que aquí ha sorprendido al lucir la cabeza rapada en la película, podría estar ante una posible sexta nominación al Oscar, los críticos consideran que su compañero de reparto Jesse Plemons merece desde ya la segunda de su carrera. En 2022, Plemos aspiró a esta estatuilla por su papel de reparto en “The Power of the Dog”.

Y otra crítica social con mucho humor negro y suspenso es la surcoreana “No Other Choice”. Su país, por lo pronto, la elegió como su representante a la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional. Pero ya vimos –con “Parasite”– lo que las películas de ese país son capaces de lograr.

“No Other Choice” viene con dos sellos de garantía: un director aclamado como Park Chan-wook y una compañía distribuidora en Estados Unidos, Neon, de gran prestigio. También ayuda, en su promoción, el que su protagonista Lee Byung-hun sea una cara familiar para el público de la popular serie de streaming “El juego del calamar”.

La quinta película que sale fortalecida tras su paso por Venecia es “A House of Dynamite”, lo más reciente de la directora Kathryn Bigelow. Aquí nos coloca al borde de la silla para contar –en tiempo real– cómo Estados Unidos se prepara para un ataque nuclear.

En declaraciones publicadas por el propio festival de Venecia y ante la amenaza que describe su película, Bigelow dijo que “hoy, ese peligro solo ha aumentado. Son muchas las naciones que poseen suficientes armas nucleares para acabar con la civilización en solo minutos. Y aun así, existe cierta insensibilidad colectiva, una silenciosa normalización de lo impensable”.

En conclusión, el ser humano y sus aflicciones, enmarcado todo en una actualidad sociopolítica poco esperanzadora, quizá sea entonces el tema recurrente en la noche del Oscar. Pero para eso aún faltan seis meses. Por lo pronto, a respirar profundo.

