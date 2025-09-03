Venezuela afirma que el video del ataque de EE.UU. en el Caribe fue hecho con IA y el Gobierno de Trump lo desmiente

Por Uriel Blanco

Luego del ataque de Estados Unidos contra una presunta embarcacaión con drogas en el Caribe, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, aseguró el martes en redes sociales que el video del ataque fue realizado con inteligencia artificial (IA) y que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente”.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump”, agregó Ñáñez en en Instagram y en X.

Sin embargo, el funcionario venezolano utilizó Gemini, la IA de Google, para tratar de comprobar sus dichos, algo que está contraindicado al momento de verificar información. “Gemini puede proporcionar información imprecisa o inapropiada, incluso sobre personas, así que verifica las respuestas”, señala Google en sus lineamientos sobre su IA.

La publicación de Ñáñez en X aparece con una nota de contexto de los lectores, la cual dice que “no hay indicios de IA en el video” del ataque en el Caribe.

Como prueba en esta nota, se adjuntó un tuit de Cazadores de Fake News, una organización digital venezolana de verificación de información que forma parte de la International Fact-Checking Network (IFCN).

“No basta con consultar una herramienta para determinar si un contenido es sintético, si fue generado con inteligencia artificial. Además, Gemini no es la herramienta más adecuada para este tipo de verificaciones”, señala la organización venezolana en su mensaje en X.

Ante estas acusaciones de Caracas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, aseguró en una entrevista con Fox que el video “no fue hecho con inteligencia artificial”.

“Yo lo vi en vivo. Sabíamos quiénes estaban en la embarcación y lo que representaban, eso es el Tren de Aragua”, dijo el funcionario.

“Estamos cerrando la frontera. El presidente Trump está dispuesto a tomar medidas ofensivas como otros no lo han hecho. Para enviar un mensaje claro al Tren de Aragua y a otros: no permitiremos esta actividad”, señaló.

Y agregó “Están envenenando a nuestra gente. Contamos con recursos increíbles en la región. Van a intentar traficar drogas. Es un nuevo día. Esos 11 ya no están con nosotros. Estados Unidos no tolerará esto en nuestro hemisferio”.

