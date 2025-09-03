Trump está furioso con China, pero está haciendo que los enemigos de Estados Unidos vuelvan a ser grandes

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump está enojado porque China exhibe su amistad con hombres fuertes.

Trump estalló en las redes sociales este martes por la noche (hora de EE.UU.) cuando se transmitieron imágenes de televisión de Xi Jinping recibiendo a los líderes autoritarios de Rusia y Corea del Norte en un sorprendente desfile militar en Beijing.

“Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió Trump en un mensaje a Xi.

La publicación de Truth Social, seguida en todo el mundo, significa una cosa: si las dos grandes reuniones en China de líderes autoritarios, adversarios de EE.UU. y antiguos aliados, celebradas esta semana pretendían ser una afrenta personal al presidente Trump, funcionaron a la perfección.

Y subrayó la inutilidad de sus intentos de someter a los verdaderos hombres duros del mundo a sus encantos de negociador y a sus afirmaciones de que sus supuestas estrechas relaciones con dichos líderes pueden ser decisivas.

Trump se reunió con Putin en Alaska el mes pasado, pero su efusiva bienvenida con alfombra roja no ha logrado hasta ahora ningún avance hacia el fin de la guerra en Ucrania. Putin ha desafiado las esperanzas de Trump al intensificar los ataques contra civiles y está estancando las conversaciones con el presidente Volodymyr Zelensky.

Las cumbres del presidente de EE.UU. con Kim durante su primer mandato fueron igualmente infructuosas. El líder de Corea del Norte posee más armas nucleares ahora que antes de participar en la diplomacia de las fotos de Trump.

El discurso en línea de Trump señala que los estadounidenses habían sufrido grandes pérdidas en la lucha contra un enemigo común, el Japón imperial, cuyo 80 aniversario se conmemoró en Beijing este miércoles.

“Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la victoria y la gloria de China. ¡Espero que sean honrados y recordados con todo el derecho por su valentía y sacrificio!”, escribió Trump.

La gran celebración de China llega en un momento internacional tenso, mientras la nueva superpotencia asiática busca sacar provecho de la errática política exterior de Trump, que ha destrozado la reputación de Estados Unidos como una gran potencia confiable.

La furia de Trump fue irónica, ya que en los últimos días se ha presenciado en China el tipo de espectáculo performativo que a él le encanta.

Pero la reunión de potencias antioccidentales en Tianjin y Beijing va más allá de una simple provocación. Es una advertencia temprana de que las políticas de Trump para su segundo mandato, basadas en la coerción arancelaria, la intimidación de potencias menores y el nacionalismo de “America First”, podrían estar teniendo consecuencias negativas.

“China está aprovechando los errores que Estados Unidos está cometiendo”, dijo Jackie SH Wong, profesora adjunta de estudios internacionales en la Universidad Americana de Sharjah, a Becky Anderson de CNN en el programa “Connect the World” este martes.

Algunos de los discursos alarmistas sobre la construcción de un nuevo eje de resistencia entre China y Rusia contra Estados Unidos son exagerados.

Las naciones representadas en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad de Tianjin, en el norte de China, carecen de acuerdos formales de defensa o de una soberanía económica común comparable a la de grupos como la OTAN o la Unión Europea.

Periódicamente surgen tensiones territoriales entre China e India. Moscú podría necesitar la ayuda de China para librar su guerra en Ucrania, pero el Kremlin aún se está acostumbrando a ser la superpotencia menor.

Y a pesar del férreo control del Partido Comunista, China sufre presiones políticas y económicas internas, como lo demuestran las purgas periódicas de altos funcionarios y mandos militares que lleva a cabo Xi.

Pero las festividades de los últimos días forman parte de un esfuerzo más amplio de China por mostrar su poderío emergente y probar afiliaciones y sistemas globales alternativos en su intento de eclipsar a Occidente.

Al reunir a líderes de Asia, Medio Oriente y otros lugares, demostró la capacidad de un bloque para frustrar el poder global de Estados Unidos en múltiples frentes.

Un alto líder militar estadounidense restó importancia el martes a los acontecimientos en China.

“Naciones como China, Corea del Norte, Rusia y otras organizan este tipo de eventos. Sin duda, se presta mucha atención a la comunicación”, declaró el general Kevin Schneider, comandante de las Fuerzas Aéreas del Pacífico de EE.UU., en una charla en línea el martes.

“Pero creo que la moraleja de esto es que no estamos disuadidos”, dijo Schneider.

Mucho de esto es anterior a Trump.

Ocho décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, no sorprende que las instituciones nacidas tras el horror necesiten un reinicio.

El auge de los países en desarrollo, con una gran población, siempre iba a amenazar la hegemonía estadounidense y el sistema global construido y dominado por Occidente.

Y a medida que los últimos miembros de la Gran Generación se desvanecen, el triunfo de las democracias en la Segunda Guerra Mundial se está convirtiendo en historia, en lugar de un recuerdo humano tangible.

Pero las decisiones de Trump en los primeros ocho meses de su segundo mandato están acelerando un desplazamiento del poder global hacia Oriente.

Contribuyen al esfuerzo de Xi por revivir lo que él considera la legítima prominencia global de China. Los ataques de Trump a sus aliados y la denigración de los programas de ayuda exterior de Estados Unidos están generando resentimiento entre antiguos aliados estadounidenses, que ahora apuestan por una superpotencia alternativa.

Increíblemente, la fuerza que más contribuye a socavar a Occidente es el presidente del país —Estados Unidos— que garantizó la libertad y la democracia durante generaciones.

Muchas de las medidas que adopta Trump para demostrar el poder de Estados Unidos terminan socavándolo.

Al enfrentarse a China en una ofensiva comercial masiva, Trump se centró en la única nación dispuesta a absorber el impacto económico para perjudicar a Estados Unidos.

Ahora, Trump ha descubierto que Beijing tiene, bueno, una carta de triunfo: el control de una gran parte de los metales de tierras raras que Estados Unidos necesita para impulsar su industria tecnológica y sus aplicaciones militares.

El fracaso de Trump en obligar a China a ceder está reforzando la sensación de que está lista para desafiar el poderío estadounidense y atraer a líderes extranjeros hacia Beijing.

Los caprichosos ataques arancelarios de Trump contra los socios comerciales de EE.UU.

—basados ​​en sus intuiciones más que en datos económicos— y los intentos de socavar la independencia de la Reserva Federal refuerzan las afirmaciones, hasta ahora poco convincentes, de China de que ella, y no Estados Unidos, es la superpotencia estable en la que sus socios pueden confiar.

Entre las naciones representadas en Tianjin, por ejemplo, se encontraban muchas que en los últimos años se inclinaban hacia Washington en lugar de Beijing, como Vietnam —que se enfrenta a fuertes aranceles estadounidenses—, Egipto y Turquía, miembro de la OTAN.

El ejemplo más alarmante del comportamiento torpe y contraproducente de Trump se evidenció en la atención que se prodigó durante la cumbre de Tianjin al primer ministro de India, Narendra Modi, también líder nacionalista populista y antiguo amigo de Trump.

Las afirmaciones de Trump de haber resuelto un conflicto entre India y Pakistán a principios de este año y sus exigencias del Premio Nobel de la Paz enfurecieron a Modi.

Un arancel del 50 % a las importaciones indias a Estados Unidos fracturó casi 30 años de esfuerzos de presidentes republicanos y demócratas para impedir que India y China —con 1.000 millones de habitantes cada una— acercaran sus relaciones.

Riendo y estrechándose las manos, Xi y Modi argumentaron que sus dos países, separados durante mucho tiempo por la desconfianza, podrían ser socios y no rivales.

La interacción de Modi con un jovial Putin fue aún más evidente. El mes pasado, el líder de Rusia mantuvo una charla privada en la limusina Beast de Trump durante su cumbre en Alaska. En China, Putin superó a Trump al invitar a Modi a subir a su vehículo, y un fotógrafo estuvo presente para capturar la amistosa charla de una hora en el interior.

La bienvenida que Xi dio a Modi fue similar a la que recibió Putin.

“India está enviando una señal a Estados Unidos de que ‘tenemos alternativas y China puede ser esa alternativa’”, dijo Wong a Anderson en CNN International.

“Yo diría que China está aprovechando esa oportunidad”, subrayó.

El tropiezo de Trump es más sorprendente, ya que conectó con Modi durante su primer mandato. Pero India es una nación profundamente orgullosa, cuya historia colonial la hace especialmente susceptible al acoso. Es extremadamente recelosa respecto a cualquier cosa relacionada con su archirrival Pakistán.

Tales sutilezas parecen escapar a la Casa Blanca. Quizás la purga de expertos del Departamento de Estado por parte de Trump esté pasando factura.

En Occidente, Rusia suele ser retratada como una potencia decrépita, una sombra de la Unión Soviética a pesar de su vasto arsenal nuclear. Hay algo de cierto en esto tras 25 años de gobierno corrupto de Putin. Pero el líder de Rusia reforzó su imagen desafiando a Trump.

Esto ha llevado al presidente de EE.UU. a expresar su decepción y a recurrir a su clásica táctica de provocar anuncios aparentemente inminentes para evitar la vergüenza. Este martes declaró a la prensa que “había hablado con Putin y que había aprendido cosas muy interesantes. Creo que en los próximos días lo descubrirán”.

Muchos expertos en política exterior pensaron que un objetivo astuto para Trump en su segundo mandato sería distanciar a adversarios estadounidenses como Rusia, China y Corea del Norte. En cambio, los ha unido y ha acercado a su órbita a India, miembro del grupo “Quad” estadounidense junto con Australia y Japón.

Los partidarios de Trump cuestionan cualquier descripción de su política exterior como algo que no sea un rotundo éxito.

La Casa Blanca argumenta que Estados Unidos nunca ha sido más respetado en el mundo. Presenta a Trump como el “Presidente de la Paz” y afirma que ha puesto fin a siete guerras mundiales, a pesar de que algunas de las naciones que menciona no estaban combatiendo entre sí cuando Trump intervino.

El presidente le dijo al colaborador de CNN, Scott Jennings, en su programa de radio este martes que no estaba preocupado en absoluto por las señales diplomáticas provenientes de China.

También insinuó en una conversación con periodistas en el Despacho Oval que Xi se vería obligado a ceder. “China nos necesita. Y tengo una muy buena relación con el presidente Xi, como saben. Pero China nos necesita mucho más que nosotros a ellos”, insistió.

Mientras tanto, Trump está haciendo intentos abiertos para demostrar que es tan duro como cualquier hombre fuerte mundial.

Este lunes, mientras la diplomacia de las superpotencias se desarrollaba en el Pacífico, Trump anunció un ataque estadounidense que causó la muerte de 11 personas en aguas venezolanas, el cual, según las autoridades, estaba dirigido contra narcotraficantes. El ataque podría anunciar una campaña militar con fundamento legal cuestionable en cuanto a la autorización del Congreso.

También reiteró sus amenazas de enviar reservistas de la Guardia Nacional a Chicago mientras intensifica metódicamente sus esfuerzos por normalizar el uso de las fuerzas armadas como fuerzas del orden, a pesar de las restricciones constitucionales.

Sin embargo, hubo un recordatorio de que, a pesar de sus instintos autoritarios, Estados Unidos aún cuenta con garantías democráticas de las que carecen Rusia y China, cuando un juez dictaminó que su envío de tropas federales a Los Ángeles a principios de este año fue ilegal.

El presidente ha cosechado importantes victorias en su segundo mandato. Su uso del poder estadounidense contra naciones más pequeñas ha generado una avalancha de fondos arancelarios para el Tesoro.

Y a pesar de sus tropiezos, sigue siendo el único líder mundial con la posibilidad de obligar a todas las partes a sentarse a la mesa de negociaciones para lograr la paz en Ucrania.

Su incesante presión sobre los aliados de la OTAN se tradujo en importantes promesas de aumento del gasto en defensa.

Pero la fiesta de presentación de China como superpotencia esta semana demuestra que es crucial para el poder estadounidense que de alguna manera prevalezca sobre Beijing en la guerra comercial.

Los halagos que ha recibido Trump por parte de líderes extranjeros que buscan eludir su ira podrían estar dándole una falsa impresión de cómo lo percibe el resto del mundo. “Nuestro país es el más atractivo del mundo ahora mismo”, declaró Trump este martes.

“Todo el mundo habla de Estados Unidos”.

Estados Unidos probablemente estuvo en boca de muchos de los reunidos en China esta semana. Pero no exactamente de la manera en que Trump cree.

Brad Lendon de CNN contribuyó a este informe.

