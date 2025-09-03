Trayectoria del huracán Lorena: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

Lorena alcanzó la categoría de huracán en su avance por el océano Pacífico y ahora se mueve con vientos sostenidos de 120 km/h, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Lorena se encontraba a 195 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a unos 445 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro sobre la medianoche del martes.

El huracán se está desplazando hacia el noroeste a cerca de 22 km/h y se espera que su centro se mueva paralelo a la costa oeste de la península de Baja California el miércoles y el jueves, y luego podría acercarse a la costa el viernes.

En cuanto a las precipitaciones, está previsto que las bandas de fuertes lluvias comiencen a impactar Baja California Sur este miércoles y el suroeste de Sonora para el jueves, con aguaceros potencialmente persistentes hasta el viernes.

Los estados del noroeste de México de Colima a Sinaloa y hacia el norte en Arizona podrían recibir hasta 100 milímetros de lluvias hasta el viernes, trayendo el potencial de bolsas aisladas a dispersas de inundaciones repentinas, de acuerdo con el NHC.

Por su parte, las marejadas generadas por Lorena afectarán porciones de la costa oeste de Baja California Sur a partir de este miércoles y continuarán hasta el viernes.

Esta es la trayectoria prevista de Lorena:

Lorena es la decimosegunda tormenta con nombre que se forma en la temporada 2025 del océano Pacífico, donde también sigue su avance, más lejos de tierra firme, el huracán Kiko.

