Trayectoria del huracán Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

El huracán Kiko se intensificó a categoría cuatro este miércoles por la tarde, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés). Se localiza a unos 2.580 kilómetros al este de Hilo, Hawai, y cuenta con vientos máximos sostenidos de 215 km/h.

Kiko, la undécima tormenta con nombre de la temporada del Pacífico, avanza hacia el oeste a 15 km/h y “se espera que este movimiento continúe durante los próximos días con un cambio gradual hacia el oeste-noroeste a una velocidad ligeramente mayor”, detalló el NHC.

Kiko tiene vientos sostenidos de 215 km/h y vientos con fuerza de huracán que se extienden hacia afuera hasta 35 km desde el centro.

Hasta el momento, no hay avisos ni vigilancias costeras, según el NHC.

También en el Pacífico se formó el huracán Lorena, que la tarde de este miércoles se mantuvo de categoría 1. Se ubica a 255 km al oeste de Cabo San Lucas, México, y a 220 km al sur de Cabo San Lázaro, México, según el NHC.

