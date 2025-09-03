Hoteles, playas y parques acuáticos, pero ¿y los turistas? Así es el vasto y casi vacío nuevo complejo de Corea del Norte

Por Will Ripley y Katharina Krebs, CNN

Kilómetros de arena blanca, aguas de color turquesa e hileras de hoteles impecables frente al mar dibujan la costa del recién construido complejo Wonsan-Kalma. El líder norcoreano Kim Jong Un espera que el desarrollo sea algo equivalente a Waikiki.

Pero hay un problema: no hay turistas.

Cuando CNN revisó las imágenes del complejo, que abrió sus puertas en junio, en ellas solo se podía ver a un puñado de rusos en las vastas extensiones de playa. El resto del área parecía vacía.

“No hay otros extranjeros aparte de nosotros, somos 15 personas”, dijo Darya Zubkova, una veterinaria de 34 años de San Petersburgo, Rusia.

Ella fue parte del primer grupo de extranjeros a los que se les permitió vacacionar en Wonsan desde la pandemia. Durante una semana en julio, Zubkova y sus compañeros de viaje tuvieron el nuevo complejo multimillonario, casi completamente disponible para ellos solos.

La zona turística costera de Wonsan-Kalma ha sido durante mucho tiempo uno de los proyectos favoritos de Kim Jong Un, y es mostrada con frecuencia en los medios estatales. Sus hoteles de colores pastel, parques acuáticos y paseos marítimos fueron construidos para transmitir un mensaje: Corea del Norte está abierta a hacer negocios.

Pero la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente. Los estrictos protocolos de covid-19 siguen vigentes. Los turistas se limitan casi por completo a grupos rusos a los que se sigue muy de cerca. Todavía no se permiten visitantes chinos ni occidentales.

El complejo en sí está dividido en zonas nacionales e internacionales. Zubkova y su grupo se quedaron en la sección internacional, separados de los vacacionistas norcoreanos.

“No podíamos movernos libremente, aunque los turistas de la zona nacional sí podían ir a todas partes excepto a la playa”, dijo. “También había un gran parque acuático: tuvimos la oportunidad de verlo desde afuera, pero no nos permitieron entrar porque estaba en la zona nacional. Había muchos lugareños allí, había multitudes”.

Recordó haber sido recibida por el personal del hotel y que todos hicieran una reverencia cuando ella y sus compañeros entraron al vestíbulo. Luego vio cómo los médicos con batas blancas verificaban la temperatura de los huéspedes y les rociaban las manos con desinfectante.

“Hubo muy buen servicio”, dijo. “Por ejemplo, pedimos una secadora de ropa para el balcón: salieron, la compraron y la trajeron a la habitación. Más tarde pedimos una silla para el balcón para descansar: nos compraron un par especialmente para nosotros y trajeron las sillas a la habitación, incluso a pesar del poco tiempo que estuvimos allí”.

Sus videos en Instagram muestran filas vacías de cabañas, autobuses turísticos sin pasajeros y un gran comedor preparado para banquetes pero que solo sirve a una docena de turistas.

Añadió que los trataron extremadamente bien: “Se esforzaron mucho por todos nosotros. Intentaron sorprendernos de todas las maneras posibles. Fueron muy estrictos consigo mismos para asegurarse de brindarnos la más alta calidad de servicios”.

Mientras la costa intenta reinventarse como un lugar tropical de esparcimiento, la capital, Pyongyang, ha estado adoptando silenciosamente la cultura del consumo, con un claro toque norcoreano.

En las calles de la ciudad, los extranjeros se encuentran con versiones de imitación de marcas occidentales. Está “Mirai Reserve”, un café inspirado en Starbucks Reserve, donde los cafés moca cuestan US$ 8. Hay una extensa tienda de muebles que algunos estudiantes chinos que estudian en Pyongyang llaman en broma “IKEA norcoreana”.

Incluso hay una sala de exposición de teléfonos inteligentes que parece una Apple Store, con dispositivos que se venden por cientos de dólares.

Cuando el viajero sueco Johan Nylander y su hijo visitaron Pyongyang esta primavera para correr en el maratón de la ciudad, antes de la última represión contra los turistas extranjeros, se quedaron atónitos.

“Oh, hombre, si vas a Corea del Norte, te sorprenderán tantas cosas”, le dijo Nylander a CNN en una entrevista por Zoom.

“Me sorprendió la cantidad de marcas occidentales. Los teléfonos móviles están en todas partes. Incluso en un quiosco callejero, se puede pagar con códigos QR, como en China”.

La presencia de pagos QR en un país aislado de la banca internacional le pareció surrealista a Nylander.

“Ves a la gente enviando mensajes de texto, viendo fútbol de la Premier League en sus teléfonos, jugando. Se parece a la vida cotidiana en cualquier otro lugar”.

Pero el brillo consumista está reservado para unos pocos privilegiados. Durante las visitas de CNN dentro de Corea del Norte, hemos visto grandes almacenes en Pyongyang abastecidos con Hermes y Gucci. Los mostradores de comida rápida servían

hamburguesas y papas fritas en envases que parecían de McDonald’s, sin imágenes de los arcos dorados típicos de McDonald’s.

Pyongyang es una ciudad de exhibición, con muchos recursos para impresionar tanto a los visitantes como a los norcoreanos de las zonas rurales. La mayoría de la población, sin embargo, todavía vive de una manera muy diferente a estas muestras de prosperidad.

Los analistas dicen que el impulso de Kim por el consumismo no se trata solo de apariencias. Al imitar las marcas, comodidades e instalaciones occidentales, el Estado les da a sus élites, a menudo funcionarios, diplomáticos o trabajadores que han sido enviados al extranjero, el estilo de vida que anhelan, al tiempo que garantiza que sus dólares y euros fluyan hacia las empresas estatales.

Para los turistas, una de las raras oportunidades de ver más allá de la fachada bien seleccionada llega con el maratón de Pyongyang, un evento que reabrió para los extranjeros en 2025 después de años de estar suspendido por la pandemia. Nylander, que ha estado en Corea del Norte dos veces, lo describió como una de las pocas veces que se sintió verdaderamente libre en el país.

“Durante el maratón, puedes correr por la ciudad. Las familias salen, los niños chocan los cinco, y gritan: ‘¡Bali, bali!’ (‘¡Date prisa, date prisa!’)”, dijo. “Tienes estos pequeños momentos de conexión con las personas, y te das cuenta de que son como nosotros.

Quieren lo mejor para sus hijos, cantan karaoke, beben cerveza, bromean sobre política. La gente es gente en todas partes”.

Agregó que los lugareños con los que habló sabían sobre Donald Trump, pero nunca habían oído hablar de Madonna.

“Eso es Corea del Norte”, se rió. “Conectada, pero desconectada al mismo tiempo”.

El turismo es uno de los pocos sectores que no está en el punto de mira de las sanciones de la ONU, y los analistas dicen que Kim lo ve como un salvavidas, una forma de atraer divisas mientras se pule la imagen internacional del país.

Antes de la pandemia, los viajeros occidentales podían reservar viajes a Corea del Norte a través de un puñado de agencias especializadas. Los viajes estaban bien estructurados, pero se podía acceder a ellos, y cientos de extranjeros se inscribían cada año para ver el país de primera mano.

En particular, el nuevo proyecto Wonsan-Kalma ha sido promocionado como un símbolo de progreso, incluso se ha insinuado que puede ser un posible lugar para futuras cumbres diplomáticas.

Pero la necesidad del gobierno de mantener el control ha ralentizado ese despliegue. Los YouTubers e influencers ahora tienen prohibido visitar el país después de que sus videos virales mostraran demasiado cómo era la vida diaria. Los turistas occidentales siguen bloqueados. Incluso los grupos rusos enfrentan fuertes restricciones.

Los funcionarios flexibilizaron brevemente las reglas en la primavera de 2025, permitiendo que los extranjeros participaran en el maratón de Pyongyang. Pero poco después, una ola de videos de influencers inundó las redes sociales, provocando la ira de las autoridades norcoreanas. En cuestión de semanas, las visas para visitantes occidentales se suspendieron nuevamente, un repentino cambio de sentido que subrayó cuán poco preparada está la burocracia gubernamental para el alcance impredecible de las redes sociales.

Mike O’Kennedy, un creador de contenido que ha filmado en Corea del Norte le dijo a CNN que el gobierno es profundamente cauteloso sobre las imágenes que capturan los turistas. “Corea del Norte se preocupa enormemente por su imagen. Incluso el más mínimo detalle puede ser explotado por los medios extranjeros”, dijo. “Es por eso que dudan tanto en permitir que los creadores de contenido regresen: es una situación impredecible y difícil de controlar para ellos”.

De vuelta en las playas de Wonsan, Zubkova dijo que nunca se sintió insegura o monitoreada, pero notó personal en todas partes: socorristas, camareras, limpiadores, incluso médicos.

“Había miembros del personal en todas partes, aunque no estoy segura de por qué o para quién, ya que éramos los únicos allí”, dijo ella. “Para nosotros había demasiado espacio porque éramos los únicos allí”.

Por ahora, el intento de Corea del Norte de convertirse en una Waikiki sigue siendo más un escenario de película que un centro turístico en funcionamiento. Las playas están limpias, la arena se alisa con máquinas cada mañana, pero las filas vacías de sillas de playa insinúan que aún se trata de un país que no está listo para abrir sus puertas.

Nylander cree que hay potencial.

“Corea del Norte es un enorme mercado de consumo a punto de florecer. Si se levantaran las sanciones, la demanda de productos internacionales explotaría”, dijo. “Pero por ahora, lo que se ve en Pyongyang y Wonsan es para mostrar un mensaje al mundo de que pueden ser modernos, incluso mientras las puertas permanecen cerradas”.

A medida que se pone el sol sobre la desierta costa de Wonsan, la imagen es sorprendente: un resort de primera categoría que espera a huéspedes que tal vez nunca lleguen.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Wayne Chang y Yong Xiong de CNN contribuyeron a este informe.