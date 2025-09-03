Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: partidos, fechas, horarios y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

A menos de 300 días para el comienzo del Mundial de la FIFA de 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol se apresta a definir entre este jueves y el próximo martes a todos sus clasificados para la cita mundialista y para el repechaje intercontinental.

Las selecciones de Argentina, Ecuador y Brasil son las únicas tres de la Conmebol que ya tienen las valijas hechas. Uruguay y Paraguay se sumarán este jueves si al menos empatan sus respectivos partidos, o si los que corren de atrás pierden puntos.

Con Chile ya eliminada y Perú dependiendo de un milagro, todas las miradas están puestas en Colombia, Venezuela y Bolivia, que hoy están en la 6ta, 7ma y 8va posición de la clasificación. De estos tres combinados, uno irá directo a la Copa del Mundo, otro irá a la repesca y el restante se quedará afuera de todo.

La fecha 17, la penúltima del ciclo clasificatorio en esta parte del mundo, tendrá una particularidad: cuatro partidos se jugarán de manera simultánea, ya que involucran a equipos que siguen en la pelea por la clasificación. El único encuentro que quedará por fuera es el de Brasil recibiendo a Chile, porque ambas ya tienen definido su panorama.

Colombia vs. Bolivia

Se trata de uno de los partidos más atractivos porque involucra a dos equipos que están a la caza de la clasificación. A la selección cafetera le basta un empate para asegurarse como mínimo un lugar en el repechaje, pero si gana en casa sellará su boleto al Mundial sin mirar otros resultados. Bolivia, de no ganar, necesitará una mano de Argentina, que juega contra Venezuela.

7:30 p.m. ET

8:30 p.m. Buenos Aires

6:30 p.m. Bogotá

5:30 p.m. Ciudad de México

1:30 a.m. (viernes) Madrid

El partido podrá verse por Gol Caracol, RCN Fútbol y DirecTV Sports.

Argentina vs. Venezuela

El otro gran encuentro de este jueves. En lo que sin duda será una emotiva noche por ser el último partido de Messi jugando en casa por eliminatorias, la Albiceleste buscará acabar con el sueño de Venezuela. La Vinotinto está en puesto de repechaje y podría terminar el jueves dentro de un amplio abanico de resultados: si gana puede seguir con posibilidades de clasificación directa o asegurarse la repesca intercontinental, pero si pierde deberá prenderle velas a Colombia, ya que Bolivia está solo un punto por debajo.

7:30 p.m. ET

8:30 p.m. Buenos Aires

6:30 p.m. Bogotá

5:30 p.m. Ciudad de México

1:30 a.m. (viernes) Madrid

El partido podrá verse por Telefe y TyC Sports (Argentina) y en Venevisión (Venezuela).

También en streaming, a partir de Mi Telefe y TyC Sports Play.

Uruguay vs. Perú

Después de prometer mucho y cumplir poco, la Celeste tiene una oportunidad de oro de abrochar su participación en el próximo Mundial. Recibirá en Montevideo a Perú, que necesita ganar sus dos partidos para soñar con el repechaje. A los dirigidos por Marcelo Bielsa les bastará con un triunfo o un empate. Si pierden, también les alcanzará con que Venezuela no gane.

7:30 p.m. ET

8:30 p.m. Buenos Aires

6:30 p.m. Bogotá

5:30 p.m. Ciudad de México

1:30 a.m. (viernes) Madrid

El partido podrá verse por América TV, ATV y Movistar Deportes en Perú, DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5 en Uruguay y TyC Sports Play en Argentina.

Paraguay vs. Ecuador

Empatada en puntos con Uruguay, Paraguay tiene las mismas cuentas en la calculadora: una victoria y un empate la meten en el Mundial, pero si pierde deberá esperar un tropiezo de Venezuela en Buenos Aires. Enfrente estará la sorprendente Ecuador, que en silencio ya se clasificó a la cita de 2026, incluso a pesar del descuento de tres puntos por sanción de la Conmebol.

7:30 p.m. ET

8:30 p.m. Buenos Aires

6:30 p.m. Bogotá

5:30 p.m. Ciudad de México

1:30 a.m. (viernes) Madrid

El partido podrá verse por Movistar Eventos 2, El Canal del Fútbol, DSports y GEN. También será transmitido vía streaming por Movistar Play, Zapping TV y DGO.

Brasil vs. Chile

Duelo entre dos selecciones que han decepcionado. La Canarinha tiene la clasificación ya en el bolsillo, pero su fútbol ha estado lejos (muy lejos) del de otros tiempos, y todavía falta tiempo para ver las ideas de Carlo Ancelotti plasmadas en el campo de juego. Del otro lado estará la única selección eliminada, siendo ya la tercera vez consecutiva que Chile no llega a la Copa del Mundo.

8:30 p.m. ET

9:30 p.m. Buenos Aires

7:30 p.m. Bogotá

6:30 p.m. Ciudad de México

2:30 a.m. (viernes) Madrid

El partido podrá verse por SporTV, Globo (Brasil) y Chilevisión (Chile). También habrá opción de streaming, a través de Movistar Deportes en YouTube.

