Departamento de Seguridad Nacional afirma que pondrá fin al TPS para venezolanos

Por Priscilla Alvarez, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional anunció este miércoles que pondrá fin una forma de ayuda humanitaria para los venezolanos que viven en Estados Unidos, y los instará a que se “autodeporten”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había tomado medidas a principios de este año para poner fin a las protecciones contra la deportación que tenían unos 300.000 venezolanos. Esta última medida anunciada afectará a aproximadamente 250.000 inmigrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos y se inscribieron en el programa de 2021.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos del Gobierno de Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, declaró un portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Al considerar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”, agregó el portavoz.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se ha utilizado durante décadas para proteger de la deportación a personas que ya se encuentran en Estados Unidos cuando sus países de origen han enfrentado conflictos armados, desastres naturales o condiciones inseguras. Tanto Gobiernos republicanos como demócratas han extendido protecciones para inmigrantes de ciertos países, aunque algunos republicanos han argumentado que el programa, que se suponía temporal, ha durado demasiado tiempo.

El intento del Gobierno de poner fin a otra designación de TPS para venezolanos ha enfrentado desafíos legales.

Los venezolanos en Estados Unidos que pierdan su estatus y no tengan otras formas de ayuda legal pueden ser elegibles para la deportación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.