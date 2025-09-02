Ella pensó que su padre piloto la recogería en auto desde el aeropuerto, pero él la sorprendió volando el avión hasta casa

Por Francesca Street, CNN

Cuando Addison Stock le pidió a su padre piloto que la llevara a casa desde el aeropuerto, sabía que él cumpliría.

“Cuando aparece, pienso: ‘Bueno, estoy bien’”, cuenta Stock a CNN Travel. “Así ha sido toda mi vida, siempre ha sido del tipo que aparece”.

Sin embargo, ella no podía imaginar hasta dónde llegaría su padre esta vez.

Era principios de agosto, Stock regresaba de su “perfecta” luna de miel en Cancún, México, con su nuevo esposo, Quinn. La pareja esperaba que el padre de Stock, John Arvin, capitán de Southwest Airlines, los recogiera con su automóvil en la zona de llegadas en Phoenix, Arizona.

No obstante, primero la pareja tuvo que soportar un vuelo lleno de regreso a casa. Se les olvidó hacer el check-in el día anterior —ocupados disfrutando su último día de vacaciones— y al encontrarse al final de la fila para los asientos sin asignar, asumieron que tendrían que sentarse separados.

Mientras esperaba en la puerta de embarque en Cancún, luchando contra un dolor de cabeza, Stock notó a un piloto de Southwest merodeando cerca, mirando su celular. Un comportamiento extraño, pensó.

Y luego miró en la otra dirección y recibió la sorpresa de su vida. Caminando hacia ella, con uniforme completo y sonriendo, estaba su padre.

“Fue una sensación irreal, porque simplemente no esperas ver a tu papá en el aeropuerto”, recuerda Stock.

Stock miró de nuevo al otro piloto, que ahora grababa el momento con su teléfono. Solo entonces lo entendió. Su padre no iba a esperarla en el aeropuerto de Phoenix. Él mismo la iba a llevar volando hasta allí.

El esposo de Stock, Quinn, lo entendió más rápido. Ya estaba abrazando a Arvin mientras Stock seguía sentada, atónita. Eventualmente, ella también se levantó para abrazar a su padre.

“Fue muy divertido”, dice Stock. “Una forma realmente espectacular de terminar todo, el viaje, la temporada de la boda. Realmente se sintió especial”.

El capitán Arvin había estado planeando la sorpresa durante meses. La idea comenzó cuando Stock le pidió que la ayudara a planificar su luna de miel. Después de reservar los vuelos, él comprobó discretamente quién pilotaría el vuelo de regreso y él mismo hizo la solicitud para hacerlo.

Con el vuelo asegurado, se lo contó a su esposa, Kelli, y a los abuelos de Stock, pero les hizo prometer que mantendrían el secreto.

Luego, cuando Stock y Quinn le preguntaron si podía recogerlos en Phoenix, aceptó, sin revelar nada: “Iba a recogerlos en el aeropuerto. Simplemente no dije en cuál aeropuerto”.

Para evitar cualquier filtración, Arvin desactivó los servicios de localización de su teléfono, que normalmente envían una notificación al chat familiar cada vez que aterriza en un nuevo destino.

El día del vuelo, el compañero de Arvin, Karl Sheltz, inspeccionó la puerta de embarque, mientras Arvin se escondía en una tienda de regalos hasta que fuera el momento de acercarse a su hija.

“Le dije: ‘Me pediste que te recogiera en el aeropuerto, así que aquí estoy’”, recuerda Arvin, riendo. “Ella se sorprendió de que su papá estuviera allí. Fue gracioso. Fue un momento emocionante”.

Después de los abrazos y una selfie, Arvin se marchó para preparar el avión, y se aseguró de que la pareja fuera la primera en abordar, para que pudieran elegir sus asientos después de todo.

Arvin no mencionó que su hija y su yerno estaban a bordo durante sus comentarios previos al vuelo. “Normalmente no suelo anunciar que mi familia está en el avión”, dice. “Simplemente lo dejo entrever sutilmente”.

Sin embargo, sí felicitó a los recién casados en términos generales durante sus comentarios previos al vuelo. También informó a su tripulación.

“Normalmente, cuando ocurre algo así, es emocionante para toda la tripulación, porque la mayoría de los días son normales”, dice Arvin. “Y cuando ocurre algo especial, te animas un poco más”.

Más tarde, cuando el vuelo aterrizó en Arizona, Arvin cumplió con éxito la segunda parte de su promesa. “Los acompañé desde el aeropuerto hasta el auto donde había aparcado y me fui a casa”.

Para Stock, que su padre la llevara en avión a casa fue el final perfecto para su luna de miel.

“Sabía que estábamos en buenas manos y que nos iban a cuidar”, dice. “Y eso resume lo que él significa para mí”.

En cuanto a Arvin, dice que fue una alegría compartir un hito más, tan pronto después de acompañar a su hija al altar en su boda.

“Ella es muy importante para mí”, afirma. “He podido estar muy presente en su vida y ha sido algo especial. Fue estupendo estar allí”.

“Todo salió bien, encajó a la perfección y fue justo lo que esperaba”.

Stock asegura que el gesto de su padre resume su relación. Cuenta que, mientras crecía, su padre siempre estuvo ahí para ella y para su hermano, Connor. “Es un buen padre”, dice. “Se preocupa por mí y quiere pasar tiempo conmigo”.

Quinn, el marido de Stock, también agradeció la sorpresa.

“Están muy unidos”, dice Stock. “Mi padre lo quiere muchísimo y lo cuida como si fuera su hijo”.

Stock afirma que ahora está emocionada por comenzar una nueva etapa con su marido, pero el vuelo le recordó que su padre seguirá apoyándola.

“Fue una prueba más de cómo ha sido él toda mi vida, siempre ahí, preocupándose y queriendo que todo sea especial”, afirma. “Me encantó. Fue perfecto”.

