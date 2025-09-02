Después de meses de especulación, Anna Wintour nombra a Chloe Malle para el principal puesto de Vogue

Por Leah Dolan y Jacqui Palumbo, CNN

Después de meses de especulación sobre quién reemplazaría a la editora jefa más famosa de la moda, Anna Wintour ha designado a la nueva editora principal en Vogue, aunque el puesto no es exactamente el codiciado cargo que Wintour ocupó durante casi 40 años.

Chloe Malle, quien actualmente se desempeña como editora de Vogue.com, asumirá el cargo de jefa de Contenido Editorial de Vogue US, anunció la revista en su propio sitio web este martes. Además de dirigir la orientación editorial del sitio web en su anterior puesto, en 2022, Malle se convirtió en la voz de Vogue, copresentando el único podcast actual de la revista, “The Run-Through with Vogue”, junto con Chioma Nnadi, jefa de Contenido Editorial al otro lado del Atlántico para British Vogue.

Después de que Wintour anunciara en junio que dejaría su puesto, o más bien, que dejaría una de sus muchas funciones, el codiciado cargo —que incluso fue objeto de una apuesta viral en la aplicación de mercado de predicciones Polymarket— se publicó públicamente en LinkedIn durante el verano.

Pero los nombres que supuestamente estaban en consideración pertenecían todos al círculo cercano de Wintour: Eva Chen, quien es directora de Asociaciones de Moda, en Instagram, pero trabajó estrechamente con Wintour durante años en altos puestos en Teen Vogue y Lucky; la exintegrante de Vogue Sara Moonves, quien se convirtió en la primera editora jefa femenina de W; y Nicole Phelps, quien actualmente lidera Vogue Runway y Vogue Business en un cargo conjunto de directora global.

Aunque Wintour ha dejado el puesto de editora jefa de la revista, seguirá como directora editorial global de Vogue, así como directora global de Contenido de Condé Nast, supervisando títulos como GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y Teen Vogue. Malle asumirá la gestión diaria de Vogue tanto en su versión impresa como digital, pero reportará directamente a Wintour.

“La moda y los medios están evolucionando a una velocidad vertiginosa, y estoy muy emocionada —y asombrada— de ser parte de eso”, dijo Malle en la nota de Vogue. “También me siento increíblemente afortunada de tener todavía a Anna a unos pasos, como mi mentora”.

“En un momento de cambio tanto dentro como fuera de la moda, Vogue debe seguir siendo tanto el referente como el líder que rompe fronteras”, dijo Wintour en una declaración en Vogue.com. “Chloe ha demostrado en muchas ocasiones que puede encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de American Vogue y su futuro en la vanguardia de lo nuevo. Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestra audiencia hacia lugares donde nunca hemos estado”.

Malle, de 39 años, llegó a Vogue en 2011 como editora social de la publicación, escribiendo sobre bodas, fiestas y “cosas divertidas y ligeras”, contó a Into The Gloss, en 2013. Ascendió a editora colaboradora de la revista en 2016, y desde 2023 es la editora de Vogue.com supervisando la producción digital de la publicación. También ha entrevistado a celebridades como Gigi Hadid y Greta Gerwig para portadas impresas. Recientemente, lanzó la segunda edición de Dogue —el número digital exclusivo de Vogue dedicado a perros de celebridades, con los dos cachorros de Sabrina Carpenter en la portada— y entrevistó a Lauren Sánchez para la portada de junio de Vogue, que coincidió con su lujosa boda con Jeff Bezos.

Malle estudió Literatura Comparada en la Universidad de Brown, y comenzó su carrera como redactora inmobiliaria del New York Observer antes de unirse a Condé Nast. En la previa al anuncio, el nombre de Malle rara vez se mencionaba sin el contexto añadido de sus famosos padres: la actriz estadounidense Candice Bergen (famosa por “Murphy Brown” y “Boston Legal”) y el fallecido director de cine francés Louis Malle.

El lunes, la periodista de moda Lauren Sherman dio la primicia a través de Puck, definiendo el nombramiento de Malle como una elección “práctica, razonable y racional” para dirigir las operaciones diarias de Vogue US.

“Wintour no busca provocar. Busca soluciones, y Malle es el camino de menor resistencia”, escribió Sherman. Según Sherman, Wintour compartió con los candidatos al puesto que buscaba a alguien “a quien pudiera empoderar para transformar la marca en una máquina de contenidos de acción en vivo”, mientras Wintour asesora a líderes editoriales regionales en el extranjero.

Vogue no es la única marca de medios de legado que está experimentando un cambio a gran escala en Condé Nast. Vanity Fair contrató a Mark Guiducci —anteriormente director editorial creativo en Vogue— en junio como su director editorial global. Guiducci ya ha comenzado a dejar su huella en el título centenario. En un memorando distribuido al personal, según Variety, expuso decisiones para simplificar las ofertas de Vanity Fair a celebridades y cultura, entretenimiento y “dinero, política y estilo”, mientras reduce las reseñas y la cobertura de la industria y elimina gradualmente verticales específicos.

