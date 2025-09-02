¿Cuántos números hay que tener para ganar el Powerball y cuánto ganas con 1, 2 y 3 números?

Por CNN en Español

El premio gordo del Powerball es el más buscado por quienes participan en esta lotería estadounidense. La cantidad monetaria aumenta cada vez que hay un nuevo sorteo y no hay ganador Así, el premio más grande de su historia llegó a alcanzar US$ 2.040 millones en noviembre de 2022. Si estás pensando en comprar un ticket, ten en cuenta que estos son los números que necesitas para ganar.

Antes que nada, un repaso a cómo funciona la popular lotería de Estados Unidos: tienes que elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la bola roja Powerball (puedes elegirlos en las papeletas o que la terminal de lotería a la que vayas los elija al azar).

Para ganarte el premio mayor debes acertar a los cinco números de las bolas blancas y al de la bola roja de Powerball. Las probabilidades, según la lotería, son algo menores a una en 292 millones.

(Si alguien gana el premio mayor, puede elegir entre recibir 30 pagos a lo largo de 29 años o un pago único, según un comunicado de prensa de Powerball)

Acertar a todos los números no es la única forma de obtener un premio. Aquí hay otras combinaciones con tres y dos bolas, y una opción con una, que también te darán una recompensa, aunque infinitamente menor.

Si aciertas tres números de las bolas blancas obtienes US$ 7. Las probabilidades son una en 579 aproximadamente.

Si aciertas dos números de las bolas blancas más el número de la bola roja de Powerball también obtienes un premio de US$ 7. Las probabilidades de que esto suceda son menores: 1 en 701.

Si aciertas una bola blanca y la bola de Powerball te llevas US$ 4. Las chances de alcanzar este premio son significativamente mayores: 1 en 92 aproximadamente.

Si aciertas solo la Powerball también ganas US$ 4. Este es el premio que tienes más probabilidades de obtener (1 en 38).

Esto significa que si obtienes 1 o 2 bolas blancas pero no aciertas la bola roja de Powerball no obtienes una recompensa.

Una aclaración importante sobre una pregunta frecuente: el orden en el que eliges los números de las bolas blancas no debe coincidir con el orden en el que salen en el sorteo para ganar. Si coinciden los suficientes números para obtener un premio, lo harás independientemente del factor orden.

Recuerda que si te encuentras en Estados Unidos pero no vives ahí también puedes probar suerte: no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball.

Y que las probabilidades de ganar un premio son las mismas en todos los sorteos, con independencia del valor del acumulado y la cantidad de boletas que se vendan.

