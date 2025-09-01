Trayectoria de la tormenta tropical Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Kiko, formada el domingo, se localiza este lunes a unos 1.990 km al oeste-sureste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC).

Kiko, la undécima tormenta tropical con nombre de la temporada del Pacífico, avanza hacia el oeste a 13 km/h y los pronósticos apuntan a un fortalecimiento rápido en las próximas horas, por lo que se espera que Kiko se convierta en huracán el martes.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 75 km desde el centro, aunque no hay avisos ni vigilancias costeras, de acuerdo con el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional de México reiteró que, por su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Esta es la trayectoria prevista por el NHC:

