Terremoto deja al menos 800 muertos y más de 2.000 heridos en Afganistán

Cientos de personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas cuando un terremoto de magnitud 6,0 ​​golpeó el domingo la región montañosa del este de Afganistán, dijeron las autoridades, mientras los rescatistas se apresuraban a llegar a las comunidades remotas y más afectadas.

Al menos 800 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, según el Club de Prensa Afgano, que citó a un funcionario gubernamental.

Se han movilizado equipos de rescate en varios distritos de la región montañosa, cerca de la frontera con Pakistán, pero se teme que el número de muertos pueda aumentar.

Los equipos de socorro han tenido dificultades para llegar a algunas de las comunidades más remotas y su avance se ha visto obstaculizado por deslizamientos de tierra, informó la agencia de noticias estatal talibán Bakhtar (BNA).

Un video de Reuters muestra a heridos rescatados del terremoto siendo sacados de un helicóptero en camillas en una base militar de Jalalabad. Otras imágenes de la ciudad muestran a los heridos acostados en camas y recibiendo atención médica en el hospital.

El USGS informó que el sismo ocurrió 27 km al noreste de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, y a una profundidad de 8 km. Ocurrió a las 11:47 p.m. hora local.

El lunes, las autoridades locales informaron que al menos 250 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en varios distritos de la montañosa provincia nororiental de Kunar, según informó BNA.

“El número de víctimas y heridos es elevado, pero dado el difícil acceso a la zona, nuestros equipos siguen en el lugar”, declaró Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud, en un comunicado, según la agencia de noticias Reuters.

Casi medio millón de personas probablemente sintieron un temblor fuerte a muy fuerte, lo que puede generar daños considerables en estructuras mal construidas, según el USGS.

Ahmad Zameer, de 41 años, residente de Kabul, dijo a CNN que el terremoto fue fuerte y sacudió su vecindario a más de 160 kilómetros del epicentro. Añadió que todos los residentes de los edificios de apartamentos cercanos salieron corriendo a la calle por temor a quedar atrapados dentro.

“Desafortunadamente, el terremoto de esta noche ha causado pérdidas humanas y daños económicos en algunas de nuestras provincias orientales”, publicó en X el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

“En este momento, las autoridades locales y los residentes están haciendo todo lo posible para rescatar a los afectados. Equipos de apoyo de la capital y las provincias cercanas también están en camino. Se utilizarán todos los recursos disponibles para el rescate y la ayuda de la población”, añadió.

El terremoto también se sintió en varias ciudades de las provincias vecinas de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab, según informó el Departamento Meteorológico de Pakistán en un comunicado.

La región fue impactada por al menos cinco réplicas en las horas posteriores, la más fuerte de magnitud 5,2, según el USGS.

El sistema PAGER del USGS emitió una alerta naranja, que predice pérdidas económicas y humanas después de los terremotos.

“Es probable que haya un número significativo de víctimas y el desastre es potencialmente generalizado. Eventos pasados con este nivel de alerta han requerido una respuesta a nivel regional o nacional”, señaló.

En octubre de 2023, más de 2.000 personas murieron tras un potente terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el oeste de Afganistán, uno de los sismos más mortíferos que ha azotado el país en los últimos años.

