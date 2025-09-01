Estos mercenarios estadounidenses son venerados en China. Ahora, Xi invitó a sus familiares a su esperado desfile militar

Por Brad Lendon, CNN

Considera esta oferta de trabajo: un contrato de un año para vivir y trabajar en China pilotando, reparando y fabricando aviones. El salario es de hasta US$ 16.725 al mes, con 30 días libres al año. El alojamiento está incluido y recibirás US$ 700 adicionales al mes para comida. Además, hay US$ 11.000 adicionales por cada avión japonés que destruyas, sin límite.

Ese es el acuerdo (con el valor del dólar ajustado a 2025) que unos cientos de estadounidenses aceptaron en 1941 para convertirse en los héroes, y algunos incluso dirían los salvadores, de China.

Esos pilotos, mecánicos y personal de apoyo estadounidenses se convirtieron en miembros del Grupo de Voluntarios Estadounidenses (AVG, por sus siglas en inglés), posteriormente conocido como los Tigres Voladores.

Los aviones de guerra del grupo tenían la boca abierta de un tiburón, llena de dientes, en el morro, un símbolo temible que aún utilizan algunos aviones militares estadounidenses.

La ferocidad simbólica fue respaldada por los pilotos del AVG en combate. A los Tigres Voladores se les atribuye la destrucción de hasta 497 aviones japoneses mientras que solo perdieron 73.

Hoy, a pesar de las tensiones entre Estados Unidos y China, esos mercenarios estadounidenses siguen siendo venerados en China.

“China siempre recuerda la contribución y el sacrificio que le hicieron Estados Unidos y el pueblo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial”, afirma una entrada en la página conmemorativa de los Tigres Voladores del periódico estatal chino, People’s Daily Online.

El vínculo es tal que la hija y la nieta del fundador de los Tigres Voladores se encuentran entre los pocos estadounidenses invitados al desfile militar de este miércoles en Beijing para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial.

A finales de la década de 1930, China había sido invadida por los ejércitos del Japón Imperial y luchaba por resistir a un enemigo mejor equipado y unificado. Japón prácticamente no encontraba oposición en el aire, pudiendo bombardear ciudades chinas a voluntad.

El líder Chiang Kai-shek, quien había logrado unificar vagamente a los caudillos militares chinos bajo un gobierno central, contrató posteriormente al estadounidense Claire Chennault, capitán retirado del Ejército estadounidense, para formar una fuerza aérea.

Chennault dedicó inicialmente algunos años a crear una red de alerta antiaérea y a construir bases aéreas por toda China, según el sitio web oficial de los Tigres Voladores. En 1940, fue enviada a Estados Unidos –todavía una parte neutral– para encontrar pilotos y aviones que pudieran defender a China de Japón.

Con buenos contactos en la administración del presidente Franklin Roosevelt y un presupuesto que permitía pagar a los estadounidenses hasta tres veces más de lo que ganaban en las fuerzas armadas de EE.U.., Chennault logró conseguir los pilotos que necesitaba.

Se llegó a un acuerdo para que 100 cazas Curtiss P-40B construidos para el Reino Unido se enviaran a China.

En sus memorias, Chennault escribió que los P-40 que recibió carecían de una mira moderna.

Sus pilotos “apuntaban sus armas a través de una mira de anillo y poste, rudimentaria y casera, en lugar de las miras ópticas más precisas utilizadas por el Cuerpo Aéreo y la Real Fuerza Aérea”, escribió.

Lo que le faltaba al P-40 en habilidad, Chennault lo compensaba con tácticas, haciendo que los pilotos del AVG se lanzaran en picado desde una posición elevada y dispararan sus ametralladoras pesadas contra los aviones japoneses, estructuralmente más débiles pero más maniobrables.

En un combate aéreo a baja altura, con curvas y giros, el P-40 perdería.

Los pilotos que Chennault inscribió estaban lejos de ser la flor y nata.

Noventa y nueve pilotos, junto con personal de apoyo, emprendieron el viaje a China en el otoño de 1941, según la historia del Departamento de Defensa de EE.UU.

Algunos acababan de graduarse de la escuela de vuelo, otros pilotaban pesados ​​hidroaviones o eran pilotos de transbordadores para grandes bombarderos. Se alistaron en la aventura del Lejano Oriente para ganar mucho dinero o simplemente porque estaban aburridos.

Quizás el más conocido de los Tigres Voladores, el infante de Marina estadounidense Greg Boyington –en torno al cual se basó la serie de televisión de los años 70 “Black Sheep Squadron”–, lo hacía por dinero.

“Tras un divorcio doloroso y a cargo de una exesposa y varios hijos pequeños, había arruinado su crédito y contraído deudas considerables, y el Cuerpo de Infantes de Marina le había ordenado que presentara un informe mensual a su comandante sobre cómo justificaba su salario para saldar esas deudas”, según la historia del grupo del Departamento de Defensa de EE.UU.

Chennault tuvo que enseñar a su disperso grupo a ser pilotos de combate y a luchar en grupo, prácticamente desde cero.

El entrenamiento fue riguroso y mortal. Tres pilotos murieron prematuramente en accidentes.

Durante un día de entrenamiento, conocido como el “Día del Circo”, ocho P-40 resultaron dañados debido a que los pilotos aterrizaron con demasiada fuerza o el personal de tierra rodó demasiado rápido, lo que provocó colisiones.

Chennault expresó su decepción por la primera misión de combate de su grupo contra bombarderos japoneses que atacaban la base AVG en Kunming, China, el 20 de diciembre de 1941. Creía que los pilotos habían perdido la disciplina.

“Intentaron disparos casi imposibles y luego coincidieron en que solo la suerte les había impedido chocar o derribarse entre sí”, dice la historia del Departamento de Defensa.

Aun así, derribaron tres bombarderos japoneses, perdiendo solo un caza que se quedó sin combustible y realizó un aterrizaje forzoso.

Los pilotos superaron rápidamente su pronunciada curva de aprendizaje.

Pocos días después de Kunming, fueron desplegados en Rangún, capital de la Birmania colonial británica y puerto vital para la línea de suministro de material bélico aliado a las tropas chinas que se enfrentaban al ejército japonés.

Los bombarderos japoneses llegaron a la ciudad en oleadas durante 11 días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Los Tigres Voladores abrieron brecha en las formaciones japonesas y consolidaron su fama.

“El AVG había derribado oficialmente 75 aviones enemigos con un número indeterminado de bajas probables”, afirma el sitio web del grupo. “Las pérdidas del AVG fueron dos pilotos y seis aviones”.

Los Tigres Voladores pasaron un total de 10 semanas en Rangún, sin llegar a desplegar más de 25 P-40.

“Esta pequeña fuerza se enfrentó a un total de aproximadamente 1.000 aviones japoneses sobre el sur de Birmania y Tailandia. En 31 encuentros, destruyeron 217 aviones enemigos y probablemente 43. Nuestras pérdidas en combate fueron cuatro pilotos muertos en el aire, uno muerto mientras ametrallaba y otro hecho prisionero. Dieciséis P-40 fueron destruidos”, escribió Chennault en sus memorias.

A pesar de la heroica actuación de los Tigres Voladores en el aire, las fuerzas terrestres aliadas en Birmania (hoy Myanmar) no pudieron contener a los japoneses. Rangún cayó en marzo y el AVG se retiró al norte, al interior de Birmania.

Pero habían ganado tiempo vital para el esfuerzo bélico aliado, reteniendo aviones japoneses que podrían haber sido utilizados en la India o en otras partes de China y el Pacífico.

Aunque las noticias no corrían rápidamente en 1941-42, Estados Unidos, aún conmocionado por el devastador ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, ansiaba héroes. Los Tigres Voladores eran la respuesta.

Republic Pictures eligió a John Wayne para el papel principal de la película “Flying Tigers” en 1942. Los carteles de la cinta mostraban un P-40 con dientes de tiburón en picado, en modo de ataque.

Mientras tanto, los patrocinadores de los Tigres Voladores en Washington pidieron a la compañía Walt Disney que creara un logotipo.

Los artistas de Disney idearon “un tigre de Bengala alado saltando a través de un símbolo estilizado de la ‘V de la Victoria’”, según la historia de Estados Unidos.

El logotipo no incluía la icónica boca de tiburón que lucen los aviones Flying Tigers.

Chennault escribió que la boca de tiburón no se originó en su grupo, sino que fue copiada de los cazas británicos P-40 del norte de África, que a su vez podrían haberlos copiado de la Luftwaffe alemana.

“Nunca entenderé cómo el término Flying Tigers surgió de los P-40 con nariz de tiburón”, escribió.

Cuando Estados Unidos entró en la guerra, sus líderes militares querían que los Tigres Voladores se integraran al Cuerpo Aéreo del Ejército estadounidense.

Pero los propios pilotos querían regresar a sus servicios originales (muchos provenían de la Armada o de la Infantería de Marina) o bien quedarse como contratistas civiles del Gobierno chino, donde la remuneración era mucho mejor.

La mayoría le dijo a Chennault que renunciarían antes que hacer lo que Washington quería.

Cuando el Ejército amenazó con reclutarlos como soldados rasos si no se ofrecían como voluntarios, quienes habían considerado alistarse lo hicieron.

Chennault fue nombrado general de brigada del Ejército estadounidense y acordó que los Tigres Voladores se convirtieran en una unidad militar estadounidense el 4 de julio de 1942.

Aunque los Tigres Voladores continuaron causando estragos en Japón en la primavera de 1942, atacando objetivos terrestres y aviones desde China hasta Birmania e Idochina (actual Vietnam), era evidente que la fuerza estaba entrando en su ocaso, según la historia militar estadounidense.

El AVG realizó su última misión el día de su desaparición, el 4 de julio.

Cuatro P-40 se enfrentaron a una decena de cazas japoneses sobre Hengyang, China. Los estadounidenses derribaron a seis japoneses sin sufrir pérdidas, según un informe histórico estadounidense.

A pesar de las tensas relaciones con Washington en los últimos años, el vínculo que los mercenarios estadounidenses forjaron con China hace 80 años permanece intacto.

Existen al menos media decena de museos dedicados a los Tigres Voladores en China o que albergan exposiciones sobre ellos, y han sido objeto de películas y dibujos animados contemporáneos.

El Parque Patrimonial del Tigre Volador se encuentra en el sitio de un antiguo aeródromo en Guilin, donde Chennault tuvo su puesto de mando en una cueva.

En Estados Unidos, el sitio web del museo de Louisiana que lleva el nombre de Chennault resume lo que él esperaba que fuera su legado en la parte superior de su página principal, utilizando las últimas líneas de las memorias del general: “Espero con ansias que el símbolo del Tigre Volador permanezca en alto mientras sea necesario y que siempre sea recordado en ambas orillas del Pacífico como el símbolo de dos grandes pueblos que trabajan por un objetivo común en la guerra y la paz”.

