Tres hermanos escoceses completaron una travesía récord de 139 días por el Pacífico. Pidieron pizza y cerveza en tierra

Tres hermanos escoceses hicieron historia al completar el cruce sin apoyo y sin escalas más rápido a través del océano Pacífico —el mayor del mundo— tras 139 días en el mar.

Ewan, Jamie y Lachlan Maclean remaron 14.500 kilómetros desde Perú hasta Australia, convirtiéndose también en el primer equipo registrado en cruzar con éxito desde Sudamérica.

Sobreviviendo con pescado recién capturado y comidas liofilizadas, enfrentaron mareos, escasez de alimentos y ciclones tropicales, incluido un incidente en el que Lachlan fue arrastrado por la borda por una ola gigantesca durante la noche.

El sábado, el trío de Edimburgo volvió triunfante a tierra firme después de cuatro meses y medio de remo continuo a bordo de su embarcación de fibra de carbono, inspirada en la Fórmula 1 y construida por ellos mismos.

Con ello superaron el récord anterior de travesía, establecido por el ruso Fedor Konyukhov, quien en 2014 remó en solitario desde Chile hasta Australia.

Al llegar poco antes del mediodía, los hermanos celebraron tocando la gaita y agitando las banderas de Escocia, Australia y Reino Unido, mientras eran recibidos por familiares y amigos, incluida su madre Sheila.

“Aún tenemos las piernas para el mar, así que sí, tambaleándonos por todos lados para ser honestos, pero muy felices de estar en tierra”, dijo Ewan a la cadena pública australiana ABC, describiendo la experiencia como “bastante abrumadora”.

Horas antes, Ewan había subido un video a Instagram con un mensaje al puerto deportivo:

“¿Tienen pizza y cerveza? Repito, ¿tienen pizza y cerveza? Cambio”.

Ewan, Jamie y Lachlan partieron de Lima, la capital de Perú, a mediados de abril, con la meta inicial de llegar a Sídney el 2 de agosto.

Pero tuvieron que desviar la ruta hacia Cairns debido al mal tiempo.

“Las últimas semanas han sido realmente duras”, dijo Jamie a ABC. “Nuestras expectativas se derrumbaron cuando pensábamos que íbamos a llegar y después nos golpeó tormenta tras tormenta, nos empujaban hacia atrás, nos lanzaban al norte”.

Eso siguió al aterrador incidente de Lachlan al caer por la borda durante un turno nocturno, cuando Ewan logró rescatarlo.

“Una ola lateral apareció de la nada. Tenía un par de segundos para reaccionar y simplemente me golpeó”, contó Lachlan a ABC. “Me sacó de pie. Choqué con las líneas de seguridad del costado de estribor y básicamente hice una voltereta hacia atrás al agua”.

Ewan, Jamie y Lachlan creen que su lazo familiar fue clave en la misión.

A pesar de los desafíos extremos, lograron mantenerse positivos, encontrando a menudo momentos de alegría incluso en los tiempos más duros.

“Podemos hablarnos de manera muy directa”, dijo antes Jamie. “La buena comunicación ha sido clave en este viaje”.

Su embarcación, llamada Rose Emily en honor a la hermana que su madre perdió durante el embarazo, se considera el bote de remo oceánico más rápido y ligero jamás construido, creado con la ayuda de la leyenda del remo oceánico Mark Slats.

Los Maclean emprendieron la travesía oceánica en busca de un récord mundial y con el objetivo de recaudar US$ 1,35 millones (1 millón de libras esterlinas) para financiar proyectos de agua potable en Madagascar.

En 2020, buscaron una forma de apoyar a organizaciones benéficas que luchan por agua potable en el mundo y pensaron en el impacto potencial de asumir un gran reto físico.

Tomaron la audaz decisión de remar a través del océano Atlántico, logrando tres récords mundiales en el proceso. Completaron el trayecto de 4.800 kilómetros en solo 35 días, convirtiéndose en el primer trío de hermanos en remar juntos cualquier océano y en el trío más joven y rápido en cruzar desde las islas Canarias hasta Antigua.

Una vez de regreso en tierra firme, se dieron cuenta de que su misión por el agua potable no había terminado y concluyeron que la mejor forma de promover la causa era ir un paso más allá y “enfrentar el mayor cuerpo de agua del planeta”, dijeron a CNN Sports en su día 101 en el mar.

Su organización sin fines de lucro y de manejo familiar, The Maclean Foundation, trabaja para garantizar agua potable en comunidades mediante alianzas con organizaciones asociadas en Madagascar para construir pozos perforados.

El reto en el Pacífico busca generar conciencia y recaudar fondos para construir pozos en todo el municipio de Ambohimanarina, en Madagascar, donde actualmente solo el 14% de la población tiene acceso a agua potable segura. La meta de los hermanos es proveer agua limpia a más de 40.000 personas.

“Queremos tener un impacto positivo en otras personas; de eso, en última instancia, se trata este viaje”, dijo antes Ewan a CNN. “Ver cómo llegan las donaciones y los mensajes de apoyo realmente nos ha ayudado en momentos bastante difíciles”.

La misión de los Maclean continúa: hasta ahora han recaudado US$ 1,15 millones (850.859 libras esterlinas) de la meta de US$ 1,35 millones (1 millón de libras esterlinas) para su última travesía oceánica.

