Terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán; se reportan varios muertos y la cifra podría aumentar

Por Billy Stockwell y Masoud Popalzai, CNN

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el domingo la región oriental de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS informó que el sismo ocurrió 27 km al noreste de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, y a una profundidad de 8 km. Ocurrió a las 23:47 hora local. Los modelos del USGS estiman que el temblor podría causar cientos de muertes.

Casi medio millón de personas probablemente sintieron un temblor fuerte a muy fuerte, lo que puede generar daños considerables en estructuras mal construidas, según el USGS.

Al menos nueve personas murieron y otras 25 resultaron heridas en Nangarhar, informó Reuters, citando a Ajmal Darwaish, portavoz del departamento de salud de la provincia.

“Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado víctimas humanas y daños financieros en algunas de nuestras provincias orientales”, publicó en X el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

“En este momento, los funcionarios locales y los residentes están haciendo todo lo posible para rescatar a los afectados. Los equipos de apoyo de la capital y las provincias cercanas también están en camino. Se utilizarán todos los recursos disponibles para el rescate y la ayuda a las personas”, añadió.

El sistema PAGER del USGS emitió una alerta naranja, que predice pérdidas económicas y humanas después de los terremotos.

“Es probable que haya un número significativo de víctimas y el desastre es potencialmente generalizado. Eventos pasados con este nivel de alerta han requerido una respuesta a nivel regional o nacional”, señaló.

Ahmad Zameer, de 41 años, residente de Kabul, dijo a CNN que el terremoto fue fuerte y sacudió su vecindario a más de 160 kilómetros del epicentro. Añadió que todos los residentes de los edificios de apartamentos cercanos salieron corriendo a la calle por temor a quedar atrapados dentro.

En octubre de 2023, más de 2.000 personas murieron tras un potente terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el oeste de Afganistán, uno de los sismos más mortíferos que ha azotado el país en los últimos años.

Esta noticia se actualizará.