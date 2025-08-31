Rudy Giuliani sufrió accidente automovilístico en Nueva Hampshire y está en recuperación de sus heridas

Por Piper HudspethBlackburn y Kit Maher, CNN

El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani resultó herido en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire durante el fin de semana, pero se está recuperando, según informaron el domingo su jefe de seguridad y la policía estatal de Nueva Hampshire.

El vehículo de Giuliani fue impactado por detrás a “alta velocidad” el sábado por la noche, anunció Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani, en un comunicado en X. Giuliani, quien también es el exabogado personal del presidente de EE.UU. Donald Trump, fue trasladado a un centro de traumatología cercano, señaló Ragusa, “donde le diagnosticaron una fractura de vértebra torácica, varias laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna”.

Poco antes del accidente, Ragusa dijo que Giuliani había sido detenido por una mujer que fue víctima de “un incidente de violencia doméstica”, e “inmediatamente prestó asistencia y contactó al 911”. Permaneció en el lugar hasta que llegaron los agentes.

La policía estatal de Nueva Hampshire dijo que estaba investigando un informe de violencia doméstica cuando el vehículo de Giuliani fue impactado por otro. Tres personas, incluido Giuliani, fueron trasladadas al hospital en ambulancia con “lesiones que no ponían en peligro la vida”, dijo la policía.

En un comunicado separado a CNN, Ragusa le dijo a CNN que Giuliani estaba “de muy buen ánimo” y “completamente alerta y consciente”. Cuando se le preguntó si sospechaba que alguien había atacado a Giuliani, Ragusa dijo: “Fue un accidente en el lugar y momento equivocados”.

El hijo de Giuliani, Andrew, se refirió al incidente en una publicación de X el domingo por la tarde.

“Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que se enteraron de la noticia sobre mi padre. Sus oraciones significan mucho. Como hijo, puedo decirles que me siento honrado de tener un papá a quien puedo llamar el tipo más duro que he visto”, dijo.

Giuliani, un antiguo aliado de Trump que fue alcalde de la ciudad de Nueva York durante aquel 11 de septiembre y a menudo fue llamado “el alcalde de EE.UU.” durante ese tiempo, ha enfrentado una serie de problemas legales y financieros desde las elecciones de 2020.

Se ha declarado inocente de los cargos penales estatales en su contra relacionados con los esquemas de subversión electoral en Georgia y Arizona. Dos extrabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, también obtuvieron una sentencia por difamación de US$ 148 millones en su contra por las acusaciones falsas que hizo sobre ellas después de las elecciones de 2020.

En enero, llegó a un acuerdo que le permitió conservar su casa y sus posesiones más valiosas. Con un patrimonio neto estimado de Giuliani de US$ 10 millones, incluidas sus propiedades inmobiliarias, era poco probable que Moss y Freeman recuperaran los US$ 150 millones completos que ganaron de Giuliani.

Giuliani sigue recibiendo el apoyo de Trump, quien lo describió “como el mejor alcalde en la historia de Nueva York” el 22 de agosto, cuando anunció que Andrew Giuliani sería director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Dile a tu padre que todos lo amamos”, le dijo Trump a Andrew, hablando desde su escritorio en la Casa Blanca.

Trump nombró a Rudy Giuliani para un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional en junio.

Katelyn Polantz y Nicki Brown de CNN contribuyeron a este informe.