Los hutíes irrumpen en el edificio de la ONU en la capital de Yemen después de que Israel matara a su primer ministro

Por Catherine Nicholls, Eyad Kourdi y Dana Karni, CNN

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán irrumpieron este domingo en la sede de una agencia de las Naciones Unidas en la capital de Yemen, Sana, un día después de que Israel dijera que había matado al primer ministro del Gobierno controlado por los rebeldes.

Las oficinas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fueron allanadas por fuerzas de seguridad locales el domingo por la mañana, según informó un portavoz de la agencia a CNN. También, confirmó que un miembro del personal del PMA fue detenido y añadió que hubo informes de detenciones en otros lugares.

No está claro si la incursión estuvo relacionada con los ataques israelíes. Los hutíes ya han atacado a la ONU y otras organizaciones internacionales.

El ministro de Información del Gobierno respaldado por la ONU, Moammar al-Eryani, condenó enérgicamente las acciones de los hutíes, informó la agencia de noticias estatal yemení SABA NEWS.

Al-Eryani dijo que los informes indicaron que los hutíes también secuestraron a los guardias de una instalación de UNICEF, según SABA NEWS.

Un portavoz de UNICEF le dijo a CNN que había una “situación actual en Sana”, pero no pudo proporcionar más detalles.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió que los ataques que mataron a Ahmed al-Rahawi, el primer ministro de los rebeldes hutíes de Yemen, son “solo el comienzo” de la campaña de su país contra el grupo.

Al-Rahawi murió junto con otros funcionarios hutíes en un ataque a Sana este jueves, confirmó el jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, quien prometió venganza por el ataque.

El grupo rebelde lanza periódicamente misiles contra Israel, así como ataques a buques en el Mar Rojo, en lo que dice es una venganza por la ofensiva de Israel en Gaza.

Netanyahu ha prometido que los hutíes “pagarán un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel”.

“Estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes que nosotros, y esto es solo el comienzo de los ataques contra altos funcionarios en Sana: llegaremos a todos ellos”, dijo el líder israelí en una reunión gubernamental el domingo.

Desde 2014, Yemen está dividido entre un Gobierno hutí que controla Sana y gran parte del norte, y un Gobierno rival pero más ampliamente reconocida en el sur.

Con información de Eugenia Yosef y Max Saltman de CNN.