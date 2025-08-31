El premio mayor de Powerball se dispara a US$ 1.100 millones el Día del Trabajo

Por Rubén Correa, CNN

El bote de Powerball subió hasta alcanzar una cifra estimada de US$ 1.100 millones, después de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo del sábado, según un comunicado de prensa de la Asociación de Loterías Multiestatales.

El bote del Día del Trabajo del lunes será el quinto mayor premio en la historia del juego, según señaló la agencia.

Los números ganadores del sábado por la noche fueron las bolas blancas 3, 18, 22, 27, 33 y la bola roja Powerball 17, con un multiplicador Power Play de 3.

Si un jugador gana el lunes, puede elegir entre una anualidad hasta los US$ 1.100 millones o un pago único cercano a los 500 millones, ambos antes de descontar impuestos.

En el primer caso, los ganadores recibirán el pago a lo largo de 30 años, con un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales, que aumentarán un 5 % cada año. Si el ganador elige el pago único, recibirá US$ 498,4 millones, según la Asociación de Loterías Multiestatales, que gestiona el juego.

El sorteo del lunes será el 40º desde que se ganó el bote por última vez el 31 de mayo en California.

La racha más larga sin ganador del Powerball es de 42 sorteos consecutivos, alcanzada en abril de 2024.

Los boletos del Powerball cuestan US$ 2 y se venden en 45 estados, Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

